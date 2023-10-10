https://crimea.ria.ru/20231010/uchenye-dali-prognoz-po-zabolevaemosti-grippom-i-covid-dlya-kryma-1131978717.html

Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма

Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма

В южных регионах России, в частности в Крыму, заболеваемость гриппом и ОРВИ традиционно ниже, чем в других субъектах страны. И текущий эпидсезон не станет... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T17:30

2023-10-10T17:30

2023-10-10T17:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В южных регионах России, в частности в Крыму, заболеваемость гриппом и ОРВИ традиционно ниже, чем в других субъектах страны. И текущий эпидсезон не станет исключением. А вот уровень заболеваемости коронавирусом прогнозировать сложнее, однако слишком больших всплесков также не ожидается. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, рассказала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.Тем не менее, и в Крыму грипп и ОРВИ циркулировать все же будут, подчеркивает эксперт. То, как будет развиваться заболеваемость, во многом зависит от того, насколько эффективно пройдет кампания по вакцинации. Что касается коронавируса - здесь ученым сложнее строить прогнозы из-за постоянного появления новых вариантов заболевания.Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали для Крыма пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ к концу года и призвали всех своевременно вакцинироваться. Читайте также на РИА Новости Крым:Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИЧто с вакцинацией от гриппа и коронавируса в СевастополеОпасности межсезонья: чем болеют дети и как этого избежать

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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