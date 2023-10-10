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Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма
Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма
В южных регионах России, в частности в Крыму, заболеваемость гриппом и ОРВИ традиционно ниже, чем в других субъектах страны. И текущий эпидсезон не станет... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T17:30
2023-10-10T17:30
2023-10-10T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В южных регионах России, в частности в Крыму, заболеваемость гриппом и ОРВИ традиционно ниже, чем в других субъектах страны. И текущий эпидсезон не станет исключением. А вот уровень заболеваемости коронавирусом прогнозировать сложнее, однако слишком больших всплесков также не ожидается. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, рассказала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.Тем не менее, и в Крыму грипп и ОРВИ циркулировать все же будут, подчеркивает эксперт. То, как будет развиваться заболеваемость, во многом зависит от того, насколько эффективно пройдет кампания по вакцинации. Что касается коронавируса - здесь ученым сложнее строить прогнозы из-за постоянного появления новых вариантов заболевания.Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали для Крыма пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ к концу года и призвали всех своевременно вакцинироваться. Читайте также на РИА Новости Крым:Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИЧто с вакцинацией от гриппа и коронавируса в СевастополеОпасности межсезонья: чем болеют дети и как этого избежать
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Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма
Замдиректора НИИ гриппа Даниленко: южане реже болеют гриппом, но прививки крымчанам нужны
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. В южных регионах России, в частности в Крыму, заболеваемость гриппом и ОРВИ традиционно ниже, чем в других субъектах страны. И текущий эпидсезон не станет исключением. А вот уровень заболеваемости коронавирусом прогнозировать сложнее, однако слишком больших всплесков также не ожидается. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, рассказала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.
"Ожидание заболеваемости - сложный вопрос для предсказания. Тем не менее, по данным многолетних наблюдений, в южных регионах показатели заболеваемости ниже, чем в тех регионах, которым повезло меньше: это и северо-западный, и центральный, и уральский, и другие регионы. Поэтому в этом году южным регионам не нужно переживать больше, чем остальным в плане роста заболеваемости", - сказала Даниленко в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
Тем не менее, и в Крыму грипп и ОРВИ циркулировать все же будут, подчеркивает эксперт. То, как будет развиваться заболеваемость, во многом зависит от того, насколько эффективно пройдет кампания по вакцинации. Что касается коронавируса - здесь ученым сложнее строить прогнозы из-за постоянного появления новых вариантов заболевания.
"Здесь мы не можем дать определенных предсказаний ни по регионам, ни в целом, но можем отметить, что ковид, похоже, тоже становится сезонным заболеванием. Соответственно, мы уже не видим и не ожидаем больших всплесков, хотя и грипп, и ковид циркулировать будут", - сказала ученый.
Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали для Крыма пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ к концу года и призвали всех своевременно вакцинироваться.
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