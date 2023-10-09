https://crimea.ria.ru/20231009/chto-s-vaktsinatsiey-ot-grippa-i-koronavirusa-v-sevastopole-1131958009.html
Что с вакцинацией от гриппа и коронавируса в Севастополе
Что с вакцинацией от гриппа и коронавируса в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Что с вакцинацией от гриппа и коронавируса в Севастополе
От гриппа в Севастополе вакцинировались менее трети населения, это следует из доклада главы депздрава города Виталия Денисова, который он озвучил на аппаратном... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T17:09
2023-10-09T17:09
2023-10-09T17:09
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. От гриппа в Севастополе вакцинировались менее трети населения, это следует из доклада главы депздрава города Виталия Денисова, который он озвучил на аппаратном совещании в правительстве в понедельник.Согласно плану, для достижения в Севастополе коллективного иммунитета от гриппа привиться должно 60% населения. Но пока вакцинировалась лишь половина необходимого числа взрослых жителей региона и детей, отметил Денисов.Он отметил, что кампания по вакцинации от гриппа стартовала 1 сентября, город получил 326 тысяч доз вакцин."Еще три тысячи вакцин от гриппа ожидаем... поставщик привезет их сегодня-завтра", – добавил Денисов.Глава депздрава подчеркнул, что в Севастополе в данный момент работают 43 пункта вакцинации. Из них 20 – в поликлиниках, еще 20 – в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях, три – на площади Нахимова и в одном из торговых центров города.Согласно последним рекомендациям, привиться в любом из них можно и от гриппа, и от ковида одновременно – препараты будут вводить "в разные руки", отметил Денисов. Он также уточнил, что от COVID можно вакцинироваться и назальной вакциной."И есть возможность выезда бригад на вакцинацию по предприятиям по заявкам", – заключил глава депздрава.По его словам, в регионе ждут усугубления ситуации по ОРВИ и гриппу в связи с чем очень важно достигнуть коллективного иммунитета, чтобы противостоять эпидемии.Ранее в минздраве Крыма рассказали, как проходит вакцинация в республике. Читайте также на РИА Новости Крым:Закроют ли школы в Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИМожно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиникНобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от COVID-19
https://crimea.ria.ru/20230929/gripp-i-orvi-rospotrebnadzor-nazval-uslovie-ukhoda-shkol-na-karantin-1131740562.html
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Что с вакцинацией от гриппа и коронавируса в Севастополе
В Севастополе от гриппа вакцинировались менее трети населения города
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. От гриппа в Севастополе вакцинировались менее трети населения, это следует из доклада главы депздрава города Виталия Денисова, который он озвучил на аппаратном совещании в правительстве в понедельник.
Согласно плану, для достижения в Севастополе коллективного иммунитета от гриппа привиться должно 60% населения. Но пока вакцинировалась лишь половина необходимого числа взрослых жителей региона и детей, отметил Денисов.
"На сегодняшний день в городе привито 155 тысяч человек. 117 из них – взрослые, это 51,7% от плана. И 38 тысяч детей – это 49,9%", – сообщил Денисов.
Он отметил, что кампания по вакцинации от гриппа стартовала 1 сентября, город получил 326 тысяч доз вакцин.
"Еще три тысячи вакцин от гриппа ожидаем... поставщик привезет их сегодня-завтра", – добавил Денисов.
Глава депздрава подчеркнул, что в Севастополе в данный момент работают 43 пункта вакцинации. Из них 20 – в поликлиниках, еще 20 – в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях, три – на площади Нахимова и в одном из торговых центров города.
Согласно последним рекомендациям, привиться в любом из них можно и от гриппа, и от ковида одновременно – препараты будут вводить "в разные руки", отметил Денисов. Он также уточнил, что от COVID можно вакцинироваться и назальной вакциной.
"И есть возможность выезда бригад на вакцинацию по предприятиям по заявкам", – заключил глава депздрава.
По его словам, в регионе ждут усугубления ситуации по ОРВИ и гриппу в связи с чем очень важно достигнуть коллективного иммунитета, чтобы противостоять эпидемии.
Ранее в минздраве Крыма рассказали, как проходит вакцинация в республике
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