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Ремонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто так - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Ремонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто так
Ремонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто так - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Ремонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто так
В Джанкое подрядчик получил 1,5 млн рублей за ремонтные работы на речной набережной, которые по факту не проводились. Как сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T12:05
2023-10-09T12:05
прокуратура республики крым
джанкой
новости крыма
крым
мошенничество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Джанкое подрядчик получил 1,5 млн рублей за ремонтные работы на речной набережной, которые по факту не проводились. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.По данным надзорного ведомства, в отношении должностного лица предприятия-подрядчика возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении полной суммы ущерба. Дело находится на рассмотрении.Ранее Следком Крыма возбудил уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Достоверно зная, что подрядчиком не выполнены в полном объеме заявленные работы и отсутствует часть оборудования, в интересах ООО "Компания "Климат-Сервис" чиновница подписала акты выполненных работ. В итоге подрядчик получил более 54 миллионов рублей, выделенных по госпрограмме реформирования ЖКХ Крыма, а потом еще 16 млн – после "перерасчета" за работы, которые фактически не выполнял. Читайте также на РИА Новости КрымПокупали масло на 70% дороже: как идет проверка "Крымэнерго"В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажерыСудебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях
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РИА Новости Крым
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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прокуратура республики крым, джанкой, новости крыма, крым, мошенничество, закон и право
Ремонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто так

Прокуратура: в Джанкое подрядчика привлекут за мошенничество при ремонте набережной

12:05 09.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Джанкое подрядчик получил 1,5 млн рублей за ремонтные работы на речной набережной, которые по факту не проводились. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
"Установлено, что управлением администрации города Джанкоя заключен муниципальный контракт с подрядной организацией о выполнении работ по капитальному ремонту набережной реки Степная. В ходе проверки вскрыты факты оплаты работ, которые фактически выполнены не были, в результате чего муниципальному образованию причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей", - сказано в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в отношении должностного лица предприятия-подрядчика возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении полной суммы ущерба. Дело находится на рассмотрении.
Ранее Следком Крыма возбудил уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Достоверно зная, что подрядчиком не выполнены в полном объеме заявленные работы и отсутствует часть оборудования, в интересах ООО "Компания "Климат-Сервис" чиновница подписала акты выполненных работ. В итоге подрядчик получил более 54 миллионов рублей, выделенных по госпрограмме реформирования ЖКХ Крыма, а потом еще 16 млн – после "перерасчета" за работы, которые фактически не выполнял.
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Прокуратура Республики КрымДжанкойНовости КрымаКрымМошенничествоЗакон и право
 
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