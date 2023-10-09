https://crimea.ria.ru/20231009/remont-kotorogo-ne-bylo-v-krymu-podryadchik-poluchil-15-mln-prosto-tak-1131948055.html

Ремонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто так

Ремонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто так - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Ремонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто так

В Джанкое подрядчик получил 1,5 млн рублей за ремонтные работы на речной набережной, которые по факту не проводились. Как сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T12:05

2023-10-09T12:05

2023-10-09T12:05

прокуратура республики крым

джанкой

новости крыма

крым

мошенничество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Джанкое подрядчик получил 1,5 млн рублей за ремонтные работы на речной набережной, которые по факту не проводились. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.По данным надзорного ведомства, в отношении должностного лица предприятия-подрядчика возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении полной суммы ущерба. Дело находится на рассмотрении.Ранее Следком Крыма возбудил уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Достоверно зная, что подрядчиком не выполнены в полном объеме заявленные работы и отсутствует часть оборудования, в интересах ООО "Компания "Климат-Сервис" чиновница подписала акты выполненных работ. В итоге подрядчик получил более 54 миллионов рублей, выделенных по госпрограмме реформирования ЖКХ Крыма, а потом еще 16 млн – после "перерасчета" за работы, которые фактически не выполнял. Читайте также на РИА Новости КрымПокупали масло на 70% дороже: как идет проверка "Крымэнерго"В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажерыСудебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, джанкой, новости крыма, крым, мошенничество, закон и право