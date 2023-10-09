Ремонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто так
Прокуратура: в Джанкое подрядчика привлекут за мошенничество при ремонте набережной
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Джанкое подрядчик получил 1,5 млн рублей за ремонтные работы на речной набережной, которые по факту не проводились. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
"Установлено, что управлением администрации города Джанкоя заключен муниципальный контракт с подрядной организацией о выполнении работ по капитальному ремонту набережной реки Степная. В ходе проверки вскрыты факты оплаты работ, которые фактически выполнены не были, в результате чего муниципальному образованию причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей", - сказано в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в отношении должностного лица предприятия-подрядчика возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении полной суммы ущерба. Дело находится на рассмотрении.
Ранее Следком Крыма возбудил уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Достоверно зная, что подрядчиком не выполнены в полном объеме заявленные работы и отсутствует часть оборудования, в интересах ООО "Компания "Климат-Сервис" чиновница подписала акты выполненных работ. В итоге подрядчик получил более 54 миллионов рублей, выделенных по госпрограмме реформирования ЖКХ Крыма, а потом еще 16 млн – после "перерасчета" за работы, которые фактически не выполнял.
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