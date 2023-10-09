https://crimea.ria.ru/20231009/glavnye-novosti-kryma-9-oktyabrya-1131965147.html

Главные новости Крыма: 9 октября

Главные новости Крыма: 9 октября - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Главные новости Крыма: 9 октября

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят во вторник. На полуострове ожидаются заморозки. Еще несколько десятков национализированных объектов... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T22:48

2023-10-09T22:48

2023-10-09T22:48

крым

главное за день

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

погода в крыму

общество

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят во вторник. На полуострове ожидаются заморозки. Еще несколько десятков национализированных объектов недвижимости выставят с аукцион. Производителей беспилотников в Севастополе поддержат льготным займом. Раненых бойцов СВО наградили в госпитале. Эксперт прогнозирует снижение ракетных атак на Крым из-за конфликта между Израилем и Палестиной.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымский мост закроютДвижение по автомобильной части Крымского моста приостановят во вторник, 10 октября. Ограничение вводят на семь часов: с 10.00 до 17.00. Минтранс РФ объяснил эту вынужденную меру проведением ремонтных работ.Заморозки в КрымуМинусовая температура ожидается на полуострове в ближайшие три дня. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 октября в степных и предгорных районах на поверхности почвы могут быть заморозки до минус 2 градусов. 11 и 12 октября такая же низкая температура прогнозируется еще и в воздухе.Национализированные объекты - на аукционЕще 35 объектов недвижимости, которые были национализированы в пользу Республики Крым и изъяты у граждан и государств, недружественно настроенных по отношению к России, продадут на открытом аукционе. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов и добавил, что выручить планируют более 106 миллионов рублей. Деньги пойдут на поддержку наших военнослужащих, их семей и на развитие городов и районов республики.Льготы для производителей беспилотниковВыгодные условия льготного займа с процентной ставкой 1% годовых на срок до пяти лет для реализации проектов предложили в Севастополе производителям беспилотников. Но есть одно условие: локализация производства должна быть в этом же регионе. По словам губернатора Михаила Развожаева, программа финансирования запущена госфондом развития промышленности в рамках развития центра производства БПЛА.Награды для героевОрдена и медали военнослужащим, которые выполняли свой долг в зоне СВО и сейчас находятся на лечении в госпитале имени Пирогова в Севастополе, вручил замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин. Бойцов наградили орденами Мужества, Георгиевским крестом, медалями "За отвагу" и "За Храбрость" II степени. Также медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени получили врачи и медицинский персонал госпиталя.Ракетных атак на Крым станет меньшеДоктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского государственного университета Александр Ирхин высказал мнение о последствиях эскалации конфликта Израиля и Палестины для Крыма. По его словам, основное внимание и ресурсы США и Великобритании переключат с Украины на Израиль, что приведет к снижению интенсивности ракетных атак киевского режима на полуостров.

https://crimea.ria.ru/20231009/skolko-stoit-kvartira-zelenskikh-v-yalte-i-pochemu-tak-dorogo-1131960236.html

https://crimea.ria.ru/20231009/drakonidy-orionidy-i-zatmenie-chto-uvidet-v-nebe-nad-krymom-v-oktyabre-1131947903.html

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), погода в крыму, общество, крымский мост