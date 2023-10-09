https://crimea.ria.ru/20231009/v-sevastopole-proizvoditelyam-bespilotnikov-poobeschali-superlgoty--1131953129.html

В Севастополе производителям беспилотников пообещали суперльготы

В Севастополе производителям беспилотников пообещали суперльготы - РИА Новости Крым, 09.10.2023

В Севастополе производителям беспилотников пообещали суперльготы

В Севастополе производителям беспилотников предложили выгодные условия льготного займа для реализации своих проектов при условии локализации производства в этом РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T14:15

2023-10-09T14:15

2023-10-09T14:15

севастополь

беспилотник (бпла, дрон)

михаил развожаев

производство

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе производителям беспилотников предложили выгодные условия льготного займа для реализации своих проектов при условии локализации производства в этом регионе. Соответствующую программу финансирования запустил госфонд развития промышленности в рамках развития центра производства БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, льготная программа разработана, учитывая важность развития такого проекта как региональный научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Севастополь".Он создается по поручению президента и будет ориентирован на проектирование, испытание, производство и подготовку к сертификации беспилотных авиационных систем для нужд фронта, сельского хозяйства, пожарной охраны и других, добавил Развожаев.Губернатор также отметил, что в Севастополе действуют и другие программы поддержки промпредприятий, такие как "Промышленная ипотека" и "Создание производства", благодаря которым сейчас реализуются 16 проектов на общую сумму 570 млн рублей. Из них более 200 млн были предоставлены производителям по льготной программе финансирования фонда – со ставкой до 4,5% годовых, уточнил губернатор.В ноябре 2022 года Михаил Развожаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать идею создания специализированного производственного центра по производству беспилотников в Севастополе. Он заявил тогда, что город "традиционно являлся сильной базой приборостроения" и справится с этой задачей, к тому же "в условиях проведения специальной военной операции это было бы уместно".Вскоре губернатор сообщил, что работа в этом направлении началась. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе создают беспилотник нового поколенияПутин: российский ВПК кратно увеличил производство военной продукцииВыпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, производство, новости крыма