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Крымский мост закроют для движения - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Крымский мост закроют для движения
Крымский мост закроют для движения - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Крымский мост закроют для движения
Движение по автомобильной части Крымского моста будет приостановлено во вторник, 10 октября, на 7 часов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T10:25
2023-10-09T10:34
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Движение по автомобильной части Крымского моста будет приостановлено во вторник, 10 октября, на 7 часов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ. “Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией”, обратились в Минтрансе к автомобилистам.Крымский мост за последние две недели уже дважды перекрывали в связи с ремонтными работами. Оба раза, 28 сентября и 2 октября, движение ограничивали в ночное время суток. Кроме этого мост периодически закрывают из соображений безопасности. Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля, буквально через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста. Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября. Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.На сегодняшний день движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымский мост разрушается сам": на Украине плодят новые фейкиВеликолепная пятерка: первый юбилей Крымского мостаВерещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, минтранс россии
Крымский мост закроют для движения

Движение по Крымскому мосту будет приостановлено 10 октября

10:25 09.10.2023 (обновлено: 10:34 09.10.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Движение по автомобильной части Крымского моста будет приостановлено во вторник, 10 октября, на 7 часов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса РФ.
В ведомстве пояснили, что ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Движение будет остановлено 10 октября с 10:00 до 17:00. На это время автодорожная часть транспортного перехода будет полностью закрыта для движения.
“Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией”, обратились в Минтрансе к автомобилистам.
Крымский мост за последние две недели уже дважды перекрывали в связи с ремонтными работами. Оба раза, 28 сентября и 2 октября, движение ограничивали в ночное время суток. Кроме этого мост периодически закрывают из соображений безопасности.
Ремонтно-восстановительные работы на транспортном переходе начались 17 июля, буквально через несколько часов после теракта ВСУ, в результате которого пострадала автомобильная часть моста. Первую полосу мостостроители полностью отремонтировали и сдали к 14 сентября. Вторую часть после ремонта пообещали сделать к началу ноября. Несмотря на ограничения движения по мосту, которые были введены после теракта, за период с 1 июня по 1 сентября по транспортному переходу, по официальным данным, проехали около миллиона автомобилей.
На сегодняшний день движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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