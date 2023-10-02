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"Крымский мост разрушается сам": на Украине плодят новые фейки
"Крымский мост разрушается сам": на Украине плодят новые фейки - РИА Новости Крым, 02.10.2023
"Крымский мост разрушается сам": на Украине плодят новые фейки
Многолетняя украинская фантазия о том, что Крымский мост может "разрушиться по вине природных явлений", нашла новых последователей – на этот раз о подвижности... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T12:13
2023-10-02T12:13
2023-10-02T12:21
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Многолетняя украинская фантазия о том, что Крымский мост может "разрушиться по вине природных явлений", нашла новых последователей – на этот раз о подвижности грунта заявил украинский юрист Владимир Шепетько.Еще более неординарной выглядит его теория о том, что никаких терактов на мосту не было и Россия "намеренно маскирует подвижность грунтов под взрывы"."Это маскируют под взрывы, чтобы ударить по Украине и предотвратить панику среди россиян, иначе по мосту никто ездить не будет", – сказал Шепетько.Юрист Шепетько в своих соцсетях часто рассуждает о Крымском мосте – весной и летом этого года он уже постил размышления на тему "ненадежности" конструкций. Его подписчики с иронией сравнили Шепетько с ученым Юрием Медоваром, который утверждал, что строительство Крымского моста – колоссальная ошибка с геологической точки зрения, и пророчил обрушение конструкций еще несколько лет назад.Копилка фейков о Крымском мостеЕще на этапе строительства Крымский мост начал подвергаться информационным нападкам со стороны украинских и западных чиновников и СМИ: сначала они заявляли о невозможности реализации этого проекта, затем – о его ненадежности.Голограмма "Мосфильма"Главной "уткой", которую длительное время услужливо подкладывали украинские СМИ читателям, стало абсолютное "отсутствие" моста. Журналисты наперегонки с так называемыми "экспертами" утверждали, что мостовой переход над Керченским проливом построить нельзя, а то, что показывают российские СМИ – лишь созданная на "Мосфильме" голограмма. Однако после старта движения авторам этих заявлений пришлось сменить тактику.Не выдержит нагрузкиКогда Киеву пришлось признать, что мост есть, они начали говорить о его "ненадежности". Украинская пресса в один голос с западной твердила, что нагрузки фурами транспортный переход точно не выдержит. Однако уже 1 октября 2018 года сломалась и эта соломинка – в этот день автодорожники сняли ограничения на проезд большегрузов и уже за первые сутки мост прошли более двух тысяч фур.Ходит ходуномОчередные фейки были связаны с тем, что мост "шатается". В начале 2019 года украинские чиновники заявили о движении конструкций моста, которое "видно" даже на спутниковых снимках. Однако в инфоцентре "Крымский мост" с иронией восприняли эти заявления и добавили "сказку" в копилку мифов о мосте. Сейчас эта самая копилка насчитывает уже десятки самых разных абсурдных заявлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского мостаТоп самых ярких фантазий Украины о Крымском мосте"Крымский мост никто не открывал": на Украине опять пророчат "обвал" сооружения
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь
"Крымский мост разрушается сам": на Украине плодят новые фейки
Украинский юрист Шепетько опять пророчит "обвал Крымского моста"
12:13 02.10.2023 (обновлено: 12:21 02.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Многолетняя украинская фантазия о том, что Крымский мост может "разрушиться по вине природных явлений", нашла новых последователей – на этот раз о подвижности грунта заявил украинский юрист Владимир Шепетько.
"Крымский мост разрушается сам из-за подвижности зыбких грунтов, на которых он стоит. Сваи моста перемещаются и плиты падают", – написал он на личной странице в соцсети Х (бывший Twitter).
Еще более неординарной выглядит его теория о том, что никаких терактов на мосту не было и Россия "намеренно маскирует подвижность грунтов под взрывы".
"Это маскируют под взрывы, чтобы ударить по Украине и предотвратить панику среди россиян, иначе по мосту никто ездить не будет", – сказал Шепетько.
Юрист Шепетько в своих соцсетях часто рассуждает о Крымском мосте – весной и летом этого года он уже постил размышления на тему "ненадежности" конструкций. Его подписчики с иронией сравнили Шепетько с ученым Юрием Медоваром, который утверждал, что строительство Крымского моста – колоссальная ошибка с геологической точки зрения, и пророчил обрушение конструкций еще несколько лет назад.
Копилка фейков о Крымском мосте
Еще на этапе строительства Крымский мост начал подвергаться информационным нападкам со стороны украинских и западных чиновников и СМИ: сначала они заявляли о невозможности реализации этого проекта, затем – о его ненадежности.
Главной "уткой", которую длительное время услужливо подкладывали украинские СМИ читателям, стало абсолютное "отсутствие" моста. Журналисты наперегонки с так называемыми "экспертами" утверждали, что мостовой переход над Керченским проливом построить нельзя, а то, что показывают российские СМИ – лишь созданная на "Мосфильме" голограмма. Однако после старта движения авторам этих заявлений пришлось сменить тактику.
Когда Киеву пришлось признать, что мост есть, они начали говорить о его "ненадежности". Украинская пресса в один голос с западной твердила, что нагрузки фурами транспортный переход точно не выдержит. Однако уже 1 октября 2018 года сломалась и эта соломинка – в этот день автодорожники сняли ограничения на проезд большегрузов и уже за первые сутки мост прошли более двух тысяч фур.
Очередные фейки были связаны с тем, что мост "шатается". В начале 2019 года украинские чиновники заявили о движении конструкций моста, которое "видно" даже на спутниковых снимках. Однако в инфоцентре "Крымский мост" с иронией восприняли эти заявления и добавили "сказку" в копилку мифов о мосте. Сейчас эта самая копилка насчитывает уже десятки самых разных абсурдных заявлений.
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