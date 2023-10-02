https://crimea.ria.ru/20231002/krymskiy-most-razrushaetsya-sam--na-ukraine-plodyat-novye-feyki-1131795221.html

"Крымский мост разрушается сам": на Украине плодят новые фейки

"Крымский мост разрушается сам": на Украине плодят новые фейки - РИА Новости Крым, 02.10.2023

"Крымский мост разрушается сам": на Украине плодят новые фейки

Многолетняя украинская фантазия о том, что Крымский мост может "разрушиться по вине природных явлений", нашла новых последователей – на этот раз о подвижности... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T12:13

2023-10-02T12:13

2023-10-02T12:21

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

крым

краснодарский край

тамань

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129754557_0:1081:1965:2186_1920x0_80_0_0_b3d85570e4a6696a4f5e3fb56072a6c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Многолетняя украинская фантазия о том, что Крымский мост может "разрушиться по вине природных явлений", нашла новых последователей – на этот раз о подвижности грунта заявил украинский юрист Владимир Шепетько.Еще более неординарной выглядит его теория о том, что никаких терактов на мосту не было и Россия "намеренно маскирует подвижность грунтов под взрывы"."Это маскируют под взрывы, чтобы ударить по Украине и предотвратить панику среди россиян, иначе по мосту никто ездить не будет", – сказал Шепетько.Юрист Шепетько в своих соцсетях часто рассуждает о Крымском мосте – весной и летом этого года он уже постил размышления на тему "ненадежности" конструкций. Его подписчики с иронией сравнили Шепетько с ученым Юрием Медоваром, который утверждал, что строительство Крымского моста – колоссальная ошибка с геологической точки зрения, и пророчил обрушение конструкций еще несколько лет назад.Копилка фейков о Крымском мостеЕще на этапе строительства Крымский мост начал подвергаться информационным нападкам со стороны украинских и западных чиновников и СМИ: сначала они заявляли о невозможности реализации этого проекта, затем – о его ненадежности.Голограмма "Мосфильма"Главной "уткой", которую длительное время услужливо подкладывали украинские СМИ читателям, стало абсолютное "отсутствие" моста. Журналисты наперегонки с так называемыми "экспертами" утверждали, что мостовой переход над Керченским проливом построить нельзя, а то, что показывают российские СМИ – лишь созданная на "Мосфильме" голограмма. Однако после старта движения авторам этих заявлений пришлось сменить тактику.Не выдержит нагрузкиКогда Киеву пришлось признать, что мост есть, они начали говорить о его "ненадежности". Украинская пресса в один голос с западной твердила, что нагрузки фурами транспортный переход точно не выдержит. Однако уже 1 октября 2018 года сломалась и эта соломинка – в этот день автодорожники сняли ограничения на проезд большегрузов и уже за первые сутки мост прошли более двух тысяч фур.Ходит ходуномОчередные фейки были связаны с тем, что мост "шатается". В начале 2019 года украинские чиновники заявили о движении конструкций моста, которое "видно" даже на спутниковых снимках. Однако в инфоцентре "Крымский мост" с иронией восприняли эти заявления и добавили "сказку" в копилку мифов о мосте. Сейчас эта самая копилка насчитывает уже десятки самых разных абсурдных заявлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Великолепная пятерка: первый юбилей Крымского мостаТоп самых ярких фантазий Украины о Крымском мосте"Крымский мост никто не открывал": на Украине опять пророчат "обвал" сооружения

крымский мост

крым

краснодарский край

тамань

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, краснодарский край, тамань, керчь