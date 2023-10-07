https://crimea.ria.ru/20231007/glavnoe-za-den-7-oktyabrya-1131921740.html

Главное за день: 7 октября

Главное за день: 7 октября - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Главное за день: 7 октября

ВСУ попытались ударить по Крыму зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переделанной в ударный вариант. Эскалация израильско-палестинского конфликта – более 100... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T20:59

2023-10-07T20:59

2023-10-07T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. ВСУ попытались ударить по Крыму зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переделанной в ударный вариант. Эскалация израильско-палестинского конфликта – более 100 человек погибли и около тысячи пострадали. Сразу три сильных землетрясения произошли на западе Афганистана, погибли по меньшей мере 14 человек и еще 78 получили травмы. Президенты РФ, Узбекистана и Казахстана дали старт поставкам российского газа в Узбекистан. Вооруженные Силы РФ уничтожили за сутки еще 600 украинских военных, разгромили склады с топливом и авиационными средствами поражения. В Новой Каховке в результате подрыва автомобиля погиб секретарь отделения "Единой России" Владимир Малов. Правительство выделит 120 млн рублей детскому центру "Корсунь" в Севастополе.О главным событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.Над Крымом сбили переделанную ракету С-200Вечером в субботу российские системы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима ударить по Крыму. В воздухе была уничтожена переоборудованную в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200. Эскалация в ИзраилеВ субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По информации армии Израиля, боевики военного крыла движения ХАМАС запустили по стране почти три тысячи снарядов. Десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. Израильские военные на фоне ситуации начали операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В стране ввели чрезвычайное положение.В течение дня израильская авиация в ответ нанесла удары по боевикам на границе с сектором Газа. По информации СМИ, в Израиле погибли по меньшей мере 100 человек, еще более 900 пострадали. В секторе Газа сообщили о 198 погибших и более 1,6 тысячи пострадавших.Разрушительное землетрясение в АфганистанеПо данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в субботу на западе Афганистана произошло три землетрясения магнитудой до 6,4. Несколько сильных подземных толчков зафиксированы менее чем за час. В результате ЧП в провинции Герат погибли по меньшей мере 14 человек, 78 получили травмы. Сотрудники экстренных служб и спасатели продолжают работать на месте происшествия.Российский газ пошел в УзбекистанПрезиденты России, Узбекистана и Казахстана Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан. В ходе торжественной церемонии Путин заявил, что это крупнейший трехсторонний энергетический проект, который соответствует интересам всех трех стран. Токаев со своей стороны отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем увеличении объемов транспортировки российского газа. А Мерзиеев подчеркнул, что Узбекистан готов к развитию долгосрочного партнерства в этой сфере.Ход СВО и успехи армии РоссииРоссийские военные в ходе спецоперации уничтожили еще 600 украинских военных, разгромили склады с топливом и авиационными средствами поражения. Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 121 районе. Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Здесь уничтожено в общей сложности более 400 боевиков и десятки единиц военной техники.Подрыв авто в Новой КаховкеВ Новой Каховке в результате подрыва автомобиля погиб секретарь отделения "Единой России" Владимир Малов. Инцидент произошел в субботу утром. В результате происшествия Малов получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу, медики оценивали его состояние как крайне тяжелое. Днем стало известно, что, несмотря на усилия врачей, он скончался.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что преступление однозначно будет раскрыто, а виновные — привлечены к уголовной ответственности.120 млн - детскому центру "Корсунь" в СевастополеПравительство направит дополнительно 120 миллионов рублей на обеспечение работы детского центра "Корсунь" в Севастополе, который является филиалом "Артека". Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Создать в Севастополе филиал "Артека" в марте 2021 года во время разговора с президентом Владимиром Путиным попросили волонтеры музея-заповедника "Херсонес Таврический". Глава государства инициативу поддержал и дал соответствующее поручение правительству. В июне 2023 года детский центр "Корсунь" принял первых посетителей.

https://crimea.ria.ru/20231007/novye-udary-sotni-pogibshikh-i-ranenykh-chto-proiskhodit-v-izraile-1131920322.html

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новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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