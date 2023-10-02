https://crimea.ria.ru/20231002/glavnye-novosti-kryma-2-oktyabrya-1131809294.html

Главные новости Крыма: 2 октября

Главные новости Крыма: 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Главные новости Крыма: 2 октября

Средние чистые зарплаты в Крыму ниже московских почти на 300%. В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку. Перестановки в правительстве Севастополя:... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T22:04

2023-10-02T22:04

2023-10-02T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Средние чистые зарплаты в Крыму ниже московских почти на 300%. В Крыму стартовал осенний призыв: кому ждать повестку. Перестановки в правительстве Севастополя: кто назначен. Можно ли в Крыму получить вакцину от коронавируса – ответы поликлиник. В Феодосии десятки улиц останутся без воды из-за большой поломки. Четыре села на западе Крыма на два дня останутся без газа.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму платят меньшеРазница в размере средней чистой зарплаты в Симферополе и Севастополе по отношению к Краснодару и Москве составляет от 20 до 280%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованного РИА Рейтинг исследования "Рейтинг российских городов по уровню зарплат–2023".Так, Симферополь и Севастополь оказались аутсайдерами списка, который включает 100 крупнейших городах и региональных центрах, заняв соответственно 79 и 90 строчки.Размер среднемесячной чистой (за вычетом НДФЛ, – ред.) зарплаты в первом полугодии 2023 года в крымской столице составил 49,1 тыс. рублей, в Севастополе – 47,3 тыс. рублей.Начался осенний призывВ рамках стартовавшего в России осеннего призыва повестки будут направлены военнообязанным от 18 до 27 лет – изменение верхней границы призывного возраста до 30 лет начнет действовать с 1 января 2024 года."С 1 октября начался осенний призыв на срочную службу в ВС РФ, который продлится до 31 декабря 2023 года. Срок службы составит 1 год, отправлять призывников со сборных пунктов в части и учебные соединения начнут с 16 октября", – сказано в сообщении оперштаба.В Севастополе перестановки в правительствеГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал о новых назначениях в Правительстве Севастополя.Так, и.о. обязанности заместителя губернатора стал Николай Приставка. Он станет отвечать за земельно-имущественный блок, в том числе вопрос выделения земельных участков участникам СВО. А Максим Жукалов, который раньше курировал земельные вопросы, остается и.о. заместителя губернатора, при этом его зоной ответственности будут архитектура, градостроительство и охрана культурного наследия. Его главная задача сейчас – Генплан города.В Крым пришла вакцина от коронавирусаВ Крыму поликлиники получили пять тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", прививки можно сделать в обычные дни и часы работы медучреждений, сообщили РИА Новости Крым в понедельник в пресс-службе Минздрава республики, при этом в поликлиниках на местах пока прививают не везде."В Крыму продолжается вакцинопрофилактика новой коронавирусной инфекции. Министерством здравоохранения РК осуществлена закупка препарата "Спутник Лайт" в количестве пяти тысяч доз", – сообщили в Минздраве региона.Остались без воды и газаЧетыре села в Черноморском районе республики на два дня останутся без газа из-за плановых работ по замене газопровода."С 11 октября по 13 октября будет произведено плановое отключение газоснабжения в Черноморском районе. Поселки Черноморское, Межводное, Новосельское, Калиновка отключат полностью в связи с заменой газопровода", – написала глава районной администрации Наталья Писарева в своем Telegram-канале.Часть Феодосии на сутки останется без воды из-за поломки запорно-регулирующей арматуры на очистных сооружениях и аварийного состояния насосного оборудования, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, ограничения введут 3 октября в 8 часов утра, возобновят водоснабжение к утру 4 октября. Без воды останутся больше ста улиц и переулков.

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https://crimea.ria.ru/20231002/v-sevastopole-zavtra-ves-den-budut-ucheniya-mchs--k-chemu-byt-gotovymi-1131809655.html

https://crimea.ria.ru/20231002/mest-dlya-ukrytiya-v-krymu-dostatochno-no-neobkhodimosti-v-nikh-net---mnenie-1131788650.html

https://crimea.ria.ru/20231002/zakroyut-li-shkoly-v-krymu-iz-za-rosta-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-1131801983.html

https://crimea.ria.ru/20231002/v-krymu-obyavleno-chetyrekhdnevnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1131791245.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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