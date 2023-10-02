https://crimea.ria.ru/20231002/v-feodosii-desyatki-ulits-ostanutsya-bez-vody-iz-za-bolshoy-polomki-1131796816.html

В Феодосии десятки улиц останутся без воды из-за большой поломки

В Феодосии десятки улиц останутся без воды из-за большой поломки - РИА Новости Крым, 02.10.2023

В Феодосии десятки улиц останутся без воды из-за большой поломки

Часть Феодосии на сутки останется без воды из-за поломки запорно-регулирующей арматуры на очистных сооружениях и аварийного состояния насосного оборудования,... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T18:31

2023-10-02T18:31

2023-10-02T18:31

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водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Часть Феодосии на сутки останется без воды из-за поломки запорно-регулирующей арматуры на очистных сооружениях и аварийного состояния насосного оборудования, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, ограничения введут 3 октября в 8 часов утра, возобновят водоснабжение к утру 4 октября. В это время без воды полностью либо частично останутся абоненты, расположенные по улицам Украинская, Виноградная, Судакская, Южная, Колодяжного, Черепичная, Панова, Л. Самариной, Пономаревой, Чкалова, Симферопольское шоссе, Богдановой, Боевая, Русская, Советская, Пономаревой, Кочмарского, Садовая, Куйбышева, Володарского, Западная, Ленинградская, Краснодарская, Грина, Ялтинская, Крымская, Баранова, Профсоюзная, Гольцмановского, К.Цеткин, Вересаева, Чкалова, Ленина, Революционная, Мокроуса, Пушкина, Семашко, Обуховой, 30-й Стрелковой дивизии, Русская, Галерейная,1-23, К.Маркса, Караимская, Земская, Назукина, Кирова, Горького, В. Коробкова, Октябрьская, Краснобаева, Мичурина, Сиренная, Десантников, Красноармейская, 8 Марта, Греческая, Нагорная, Циолковского, Чехова, Верхняя, Шмидта, Армянская, Пименова, Поперечная, Борисова, Восточная, Нахимова, Адмиральский бульвар, Башенная, Шмидта, Богаевского, Корабельная, Нахимова, Свободы, С.Разина, Халтурина, Октябрьская, Прямая, Неглинная, Назарова, Желябова, Богаевского, Корабельная.Также отключение произойдет в переулках Куйбышева, Конечном, Мопровском, Кочмарского, Пономаревой, Первом и Пятом Подгорных, Нефтяном, Виноградном, Северном, Линейном, Черепичном, Сумском, Первом, Втором и Третьем Боенских, Лысогорном, Краснофлотском, Первомайском, Военноморском, Беломорском, Андреевском, Дачном, Славянском, Воинском, Свердлова, Галерейном, Базарном,Нахимова, Назарова Циолковского.На время отключения абонентов обещают обеспечить привозной водой.Читайте также на РИА Новости Крым:Сутки без воды: где и когда планируется отключениеЭксперты рассказали о запасах воды в Крыму по итогам августаСпециалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – Сальдо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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