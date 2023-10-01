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Сутки без воды: где и когда планируется отключение - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Сутки без воды: где и когда планируется отключение
Сутки без воды: где и когда планируется отключение - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Сутки без воды: где и когда планируется отключение
Часть Симферополя со 2 по 4 октября останется без воды из-за переустройства магистрального водовода, об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T08:47
2023-10-01T08:47
вода в крыму
вода крыма
водоснабжение
симферополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Часть Симферополя со 2 по 4 октября останется без воды из-за переустройства магистрального водовода, об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным пресс-службы, работы будут проводить с 23 часов 2 октября до 23 часов 3 октября. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 6 часам утра 4 октября.Без воды в это время останутся абоненты, расположенные по проспекту Победы, улицам Лермонтова, Куйбышева, Фруктовой, Донской, Титова, Камыш-Бурунской, Солдатской, Сельвинского, Автомобильной, Краснодарской, Барышева, Савватеева, Озерова, Октябрят, Перегонец, Дачной, Грибоедова, Стахановцев, Партизанской, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкого, Буденного, Малореченской, Луговой, Карьерной, Пригородной, Виноградной, Зуйской, Скалистой, Глинки, Симеизской, Надинского, Артезианской, Новосергеевской, Яковлевой, Чечеткина, Добросмыслова, Ефимовой, Коммунаров.Также воды не будет в проездах Краснодарском, Скалистом, Красногорским, переулках Северном, Фруктовом, Розовом, Савватеева, Шелковичном, Скрипниченко, Вольном, Песчаном, Ливенском, Алмазном, Карьерном, Зуйском, Новосергеевском, Автобусном, Лиственном.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-СудакПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютКогда в Евпатории заменят самый проблемный водовод Крыма
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вода в крыму, вода крыма, водоснабжение, симферополь, новости крыма
Сутки без воды: где и когда планируется отключение

"Вода Крыма": часть улица Симферополя останется без воды со 2 по 4 октября

08:47 01.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Alex DRYZКран
Кран - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости Крым . Alex DRYZ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Часть Симферополя со 2 по 4 октября останется без воды из-за переустройства магистрального водовода, об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным пресс-службы, работы будут проводить с 23 часов 2 октября до 23 часов 3 октября. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 6 часам утра 4 октября.
Без воды в это время останутся абоненты, расположенные по проспекту Победы, улицам Лермонтова, Куйбышева, Фруктовой, Донской, Титова, Камыш-Бурунской, Солдатской, Сельвинского, Автомобильной, Краснодарской, Барышева, Савватеева, Озерова, Октябрят, Перегонец, Дачной, Грибоедова, Стахановцев, Партизанской, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкого, Буденного, Малореченской, Луговой, Карьерной, Пригородной, Виноградной, Зуйской, Скалистой, Глинки, Симеизской, Надинского, Артезианской, Новосергеевской, Яковлевой, Чечеткина, Добросмыслова, Ефимовой, Коммунаров.
Также воды не будет в проездах Краснодарском, Скалистом, Красногорским, переулках Северном, Фруктовом, Розовом, Савватеева, Шелковичном, Скрипниченко, Вольном, Песчаном, Ливенском, Алмазном, Карьерном, Зуйском, Новосергеевском, Автобусном, Лиственном.

"На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", – обещают в компании "Вода Крыма".

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