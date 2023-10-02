https://crimea.ria.ru/20231002/perestanovki-v-pravitelstve-sevastopolya-kto-naznachen-1131796966.html

Перестановки в правительстве Севастополя: кто назначен

Перестановки в правительстве Севастополя: кто назначен - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Перестановки в правительстве Севастополя: кто назначен

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал о новых назначениях в Правительстве Севастополя. РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T13:43

2023-10-02T13:43

2023-10-02T13:48

кадровые перестановки

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал о новых назначениях в Правительстве Севастополя.Николай Николаевич Приставка назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора. Он будет курировать земельно-имущественный блок, в том числе вопрос выделения земельных участков участникам СВО. В его ведении будут находиться ДИЗО и Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя. Николай Приставка стоял у истоков становления налоговой службы Севастополя в российском правовом поле, всего же в налоговых органах РФ проработал более 30 лет.Максим Александрович Жукалов, ранее курировавший земельные вопросы, остается и.о. заместителя губернатора, при этом его зоной ответственности будут архитектура, градостроительство и охрана культурного наследия. Его главная задача сейчас – Генплан города.Алексей Викторович Краснокутский назначен директором Департамента общественной безопасности. Он будет отвечать, в том числе, за координацию действий всех органов власти и подведомственных учреждений в действующем режиме повышенной готовности. Алексей Краснокутский зарекомендовал себя еще во время пандемии коронавируса как специалист, способный организовать четкую и слаженную работу всех ведомств.Игорь Владимирович Емельянов возглавил Главное контрольное управление. Он будет курировать внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений. В Севастополе Игорь Емельянов человек не новый, долго и успешно трудился в городской прокуратуре, в органах прокуратуры работал с 1989 года.Станислав Вячеславович Таматаев стал директором Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры – членом Правительства Севастополя. Работает в этом ведомстве с 2021 года, продолжит заниматься вопросами развития дорожной сети.Иван Сергеевич Погодин назначен и.о. директора Департамента капитального строительства. Ранее был руководителем "Единой дирекции капитального строительства". Приоритетная задача у него — реализация проектов ФЦП.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава "Крымтеплокоммунэнерго" подал в отставку - АксеновДосрочно прекращены полномочия главы Судакского горсоветаМэр Феодосии подал в отставку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кадровые перестановки, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, севастополь, новости крыма, общество