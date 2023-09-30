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Видимость хорошая: как работает Керченская переправа в субботу

Видимость хорошая: как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Видимость хорошая: как работает Керченская переправа в субботу

Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T14:05

2023-09-30T14:05

2023-09-30T14:05

керченская паромная переправа

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.Накануне переправа в Крыму также работала штатно и без штормовых предупреждений, тогда как в середине недели работа велась в условиях штормового предупреждения.Курсирующими через пролив паромами за день выполнено 12 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 355 787 пассажиров и 201 274 грузовика. Паромы выполнили 5 964 рейса.Сейчас Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в субботу со стороны Керчи и Тамани свободен.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион авто проехал за лето по Крымскому мостуНа Крымском мосту очередь – сколько ждать проездаТрасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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