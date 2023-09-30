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Видимость хорошая: как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 30.09.2023
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Видимость хорошая: как работает Керченская переправа в субботу
Видимость хорошая: как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Видимость хорошая: как работает Керченская переправа в субботу
Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T14:05
2023-09-30T14:05
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
крым
ситуация на керченской переправе
новости крыма
кубань
крым в истории: секреты, факты, фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.Накануне переправа в Крыму также работала штатно и без штормовых предупреждений, тогда как в середине недели работа велась в условиях штормового предупреждения.Курсирующими через пролив паромами за день выполнено 12 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 355 787 пассажиров и 201 274 грузовика. Паромы выполнили 5 964 рейса.Сейчас Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в субботу со стороны Керчи и Тамани свободен.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион авто проехал за лето по Крымскому мостуНа Крымском мосту очередь – сколько ждать проездаТрасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, крым, ситуация на керченской переправе, новости крыма, кубань, крым в истории: секреты, факты, фото
Видимость хорошая: как работает Керченская переправа в субботу

Керченская переправа 30 сентября работает штатно и без штормовых предупреждений

14:05 30.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобили в очереди на Керченскую паромную переправу
Автомобили в очереди на Керченскую паромную переправу - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 30 сентября ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 м, температура воздуха +25…+27 градусов, температура воды в море +19…+20 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Накануне переправа в Крыму также работала штатно и без штормовых предупреждений, тогда как в середине недели работа велась в условиях штормового предупреждения.
Курсирующими через пролив паромами за день выполнено 12 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 355 787 пассажиров и 201 274 грузовика. Паромы выполнили 5 964 рейса.
Сейчас Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в субботу со стороны Керчи и Тамани свободен.
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Керченская паромная переправаКерченский проливТранспортКрымСитуация на Керченской переправеНовости КрымаКубаньКрым в истории: секреты, факты, фото
 
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