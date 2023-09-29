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Ветер и волны: как работает Керченская переправа в пятницу

Ветер и волны: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Ветер и волны: как работает Керченская переправа в пятницу

Керченская переправа в пятницу работает штатно и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T10:28

2023-09-29T10:28

2023-09-29T10:28

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

транспорт

крым

кубань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Керченская переправа в пятницу работает штатно и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.В минувшие трое суток переправа работала в условиях штормового предупреждения. Курсирующими через пролив паромами за день выполнено 12 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 355 058 пассажиров и 200 744 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 952 рейса.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Крымский мост в пятницу утром работает в штатном режиме. Очередей к пунктам досмотра с керченской и кубанской сторон не зафиксировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт: обстановка на утро пятницыНепогода остановила работу Керченской переправы

керченский пролив

крым

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, транспорт, крым, кубань, новости крыма