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Ветер и волны: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Ветер и волны: как работает Керченская переправа в пятницу
Ветер и волны: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Ветер и волны: как работает Керченская переправа в пятницу
Керченская переправа в пятницу работает штатно и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T10:28
2023-09-29T10:28
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
транспорт
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кубань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Керченская переправа в пятницу работает штатно и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.В минувшие трое суток переправа работала в условиях штормового предупреждения. Курсирующими через пролив паромами за день выполнено 12 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 355 058 пассажиров и 200 744 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 952 рейса.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Крымский мост в пятницу утром работает в штатном режиме. Очередей к пунктам досмотра с керченской и кубанской сторон не зафиксировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост открыт: обстановка на утро пятницыНепогода остановила работу Керченской переправы
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, транспорт, крым, кубань, новости крыма
Ветер и волны: как работает Керченская переправа в пятницу

Керченская переправа 29 сентября работает штатно и без штормовых предупреждений

10:28 29.09.2023
 
© РосморречфлотКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
© Росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Керченская переправа в пятницу работает штатно и без штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 29 сентября ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 50-100 м, температура воздуха +24…26 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В минувшие трое суток переправа работала в условиях штормового предупреждения. Курсирующими через пролив паромами за день выполнено 12 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы в обе стороны перевезено 355 058 пассажиров и 200 744 грузовика. Паромами совокупно выполнено 5 952 рейса.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.
Крымский мост в пятницу утром работает в штатном режиме. Очередей к пунктам досмотра с керченской и кубанской сторон не зафиксировано.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКерченский проливТранспортКрымКубаньНовости Крыма
 
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