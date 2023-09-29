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Крымский мост открыт: обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Крымский мост открыт: обстановка на утро пятницы
Крымский мост открыт: обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Крымский мост открыт: обстановка на утро пятницы
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное в ночь на пятницу, восстановлено в штатном режиме, очередей нет. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T07:27
2023-09-29T07:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное в ночь на пятницу, восстановлено в штатном режиме, очередей нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной обстановки на мосту.Движение машин по мосту закрывалось до 6.00 утра пятницы в связи с проведением восстановительных работ. Водителей призывали заранее планировать свои поездки. В 05:25 проезд возобновили, очередей на данный момент нет.Движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаМиллион авто проехал за лето по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керченский пролив, новости крыма, крым, транспорт, логистика, кубань
Крымский мост открыт: обстановка на утро пятницы

Крымский мост о открыли для проезда, очередей нет

07:27 29.09.2023 (обновлено: 07:54 29.09.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное в ночь на пятницу, восстановлено в штатном режиме, очередей нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной обстановки на мосту.
Движение машин по мосту закрывалось до 6.00 утра пятницы в связи с проведением восстановительных работ. Водителей призывали заранее планировать свои поездки. В 05:25 проезд возобновили, очередей на данный момент нет.
"По состоянию на 07:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.
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Крымский мостКерченский проливНовости КрымаКрымТранспортЛогистикаКубань
 
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