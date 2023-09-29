https://crimea.ria.ru/20230929/krymskiy-most-otkryt-obstanovka-na-utro-pyatnitsy-1131737750.html

Крымский мост открыт: обстановка на утро пятницы

Крымский мост открыт: обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Крымский мост открыт: обстановка на утро пятницы

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное в ночь на пятницу, восстановлено в штатном режиме, очередей нет. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T07:27

2023-09-29T07:27

2023-09-29T07:54

крымский мост

керченский пролив

новости крыма

крым

транспорт

логистика

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, приостановленное в ночь на пятницу, восстановлено в штатном режиме, очередей нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной обстановки на мосту.Движение машин по мосту закрывалось до 6.00 утра пятницы в связи с проведением восстановительных работ. Водителей призывали заранее планировать свои поездки. В 05:25 проезд возобновили, очередей на данный момент нет.Движение по мостовому переходу разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост полностью закроют для автомобилей до пятницы - причина59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проездаМиллион авто проехал за лето по Крымскому мосту

крымский мост

керченский пролив

крым

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керченский пролив, новости крыма, крым, транспорт, логистика, кубань