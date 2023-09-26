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Непогода остановила работу Керченской переправы

Непогода остановила работу Керченской переправы - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Непогода остановила работу Керченской переправы

Работа Керченской переправы приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T09:27

2023-09-26T09:27

2023-09-26T09:28

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Работа Керченской переправы приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Работа переправы за суткиВ минувшие сутки переправа работала в условиях штормового предупреждения. Курсирующими через пролив паромами выполнено восемь рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 353 277 пассажиров и 199 494 грузовика.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Штормовое по КрымуМЧС объявило на ближайшие два дня штормовое предупреждение из-за усиления ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 сентября в Крыму ожидается северо-восточный ветер 20-25 м/с.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за возможных аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений сообщения транспорта, особенно на горных перевалах. Также существует угроза жизни людей из-за падения рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовоеВ Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольцаВ Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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