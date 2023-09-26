Рейтинг@Mail.ru
Непогода остановила работу Керченской переправы - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230926/nepogoda-ostanovila-rabotu-kerchenskoy-perepravy-1131662971.html
Непогода остановила работу Керченской переправы
Непогода остановила работу Керченской переправы - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Непогода остановила работу Керченской переправы
Работа Керченской переправы приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T09:27
2023-09-26T09:28
керченская паромная переправа
керчь
керченский пролив
транспорт
новости
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129692087_0:249:2758:1800_1920x0_80_0_0_ad195f4c841c013ae36c2feb7ecc2841.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Работа Керченской переправы приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Работа переправы за суткиВ минувшие сутки переправа работала в условиях штормового предупреждения. Курсирующими через пролив паромами выполнено восемь рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 353 277 пассажиров и 199 494 грузовика.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.Штормовое по КрымуМЧС объявило на ближайшие два дня штормовое предупреждение из-за усиления ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 сентября в Крыму ожидается северо-восточный ветер 20-25 м/с.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за возможных аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений сообщения транспорта, особенно на горных перевалах. Также существует угроза жизни людей из-за падения рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовоеВ Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольцаВ Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа
керчь
керченский пролив
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129692087_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_691b3bd39a73266798f033e577d720df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, керчь, керченский пролив, транспорт, новости, крым, новости крыма
Непогода остановила работу Керченской переправы

Работа Керченской переправы остановлена из-за непогоды

09:27 26.09.2023 (обновлено: 09:28 26.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобили в очереди на Керченскую паромную переправу
Автомобили в очереди на Керченскую паромную переправу - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Работа Керченской переправы приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Работа переправы за сутки

В минувшие сутки переправа работала в условиях штормового предупреждения. Курсирующими через пролив паромами выполнено восемь рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 353 277 пассажиров и 199 494 грузовика.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному коридору через новые регионы России.

Штормовое по Крыму

МЧС объявило на ближайшие два дня штормовое предупреждение из-за усиления ветра. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 сентября в Крыму ожидается северо-восточный ветер 20-25 м/с.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций из-за возможных аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений сообщения транспорта, особенно на горных перевалах. Также существует угроза жизни людей из-за падения рекламных щитов, деревьев или обрыва линий электропередачи. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крым надвигается сильный ветер – объявлено затяжное штормовое
В Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца
В Керченском проливе 1,5-метровые волны: как работает переправа
 
Керченская паромная переправаКерчьКерченский проливТранспортНовостиКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала