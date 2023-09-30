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Проезд по Крымскому мосту: обстановка утром в субботу - РИА Новости Крым, 30.09.2023
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Проезд по Крымскому мосту: обстановка утром в субботу
Проезд по Крымскому мосту: обстановка утром в субботу - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Проезд по Крымскому мосту: обстановка утром в субботу
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в субботу со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T09:12
2023-09-30T09:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
крым
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в субботу со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край
Проезд по Крымскому мосту: обстановка утром в субботу

Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон

09:12 30.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в субботу со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьТаманьКрымКраснодарский край
 
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