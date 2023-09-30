https://crimea.ria.ru/20230930/proezd-po-krymskomu-mostu-obstanovka-utrom-v-subbotu-1131746511.html

Проезд по Крымскому мосту: обстановка утром в субботу

Проезд по Крымскому мосту: обстановка утром в субботу - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Проезд по Крымскому мосту: обстановка утром в субботу

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в субботу со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T09:12

2023-09-30T09:12

2023-09-30T09:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста утром в субботу со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крымский мост

керчь

тамань

крым

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, крым, краснодарский край