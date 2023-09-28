https://crimea.ria.ru/20230928/sud-v-krymu-vynes-prigovor-zhivoderu-za-ubiystvo-sobaki-1131729157.html

Суд в Крыму вынес приговор живодеру за убийство собаки

Суд в Крыму вынес приговор живодеру за убийство собаки - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Суд в Крыму вынес приговор живодеру за убийство собаки

Житель Симферопольского района Крыма приговорен судом к обязательным работам за издевательства и убийство собаки. Об этом сообщают в республиканской... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T16:26

2023-09-28T16:26

2023-09-28T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма приговорен судом к обязательным работам за издевательства и убийство собаки. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре.Следствие установило, что в начале этого года злоумышленник избил собаку, а после зарубил топором. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными и до 30 тысяч рублей за выброшенных животных. Госдума утвердила поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которому регионы получили право самостоятельно выбирать методы обращения с бездомными животными.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиция начала проверку информации о живодере в СимферополеЧасть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собакиГосдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, прокуратура республики крым, происшествия, общество, животные, новости крыма, закон и право