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Суд в Крыму вынес приговор живодеру за убийство собаки - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Суд в Крыму вынес приговор живодеру за убийство собаки
Суд в Крыму вынес приговор живодеру за убийство собаки - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Суд в Крыму вынес приговор живодеру за убийство собаки
Житель Симферопольского района Крыма приговорен судом к обязательным работам за издевательства и убийство собаки. Об этом сообщают в республиканской... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T16:26
2023-09-28T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма приговорен судом к обязательным работам за издевательства и убийство собаки. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре.Следствие установило, что в начале этого года злоумышленник избил собаку, а после зарубил топором. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными и до 30 тысяч рублей за выброшенных животных. Госдума утвердила поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которому регионы получили право самостоятельно выбирать методы обращения с бездомными животными.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиция начала проверку информации о живодере в СимферополеЧасть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собакиГосдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными
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крым, симферопольский район, прокуратура республики крым, происшествия, общество, животные, новости крыма, закон и право
Суд в Крыму вынес приговор живодеру за убийство собаки

В Крыму за жестокое обращение с собакой мужчина приговорен к 240 часам обязательных работ

16:26 28.09.2023 (обновлено: 16:27 28.09.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района Крыма приговорен судом к обязательным работам за издевательства и убийство собаки. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре.
Следствие установило, что в начале этого года злоумышленник избил собаку, а после зарубил топором.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными и до 30 тысяч рублей за выброшенных животных. Госдума утвердила поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которому регионы получили право самостоятельно выбирать методы обращения с бездомными животными.
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КрымСимферопольский районПрокуратура Республики КрымПроисшествияОбществоЖивотныеНовости КрымаЗакон и право
 
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