https://crimea.ria.ru/20230926/ochistnye-sooruzheniya-v-malom-mayake-dostroili-napolovinu-1131668340.html

Очистные сооружения в Малом Маяке достроили наполовину

Очистные сооружения в Малом Маяке достроили наполовину - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Очистные сооружения в Малом Маяке достроили наполовину

Реконструкция канализационно-очистных сооружений в селе Малый Маяк выполнена на 50%. Об этом со ссылкой на республиканский Минстрой сообщил председатель... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T14:41

2023-09-26T14:41

2023-09-26T14:41

юрий гоцанюк

новости крыма

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

крым

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Реконструкция канализационно-очистных сооружений в селе Малый Маяк выполнена на 50%. Об этом со ссылкой на республиканский Минстрой сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.На данном этапе строители гидроизолируют колодцы самотечной сети, выполняют прокладку напорных коллекторов от приемной камеры. Кроме того, производится устройство коллектора от приемной камеры до здания механической очистки. Проектная мощность канализационных очистных сооружений составляет пять тысяч кубометров в час.Всего в Крыму идет строительство и реконструкция 24 объектов канализационно-очистных сооружений на общую сумму 48 млрд рублей, все работы по данному направлению должны быть завершены до 2025 года.Ранее в феодосийском поселке Орджоникидзе были реконструированы канализационные очистные сооружения, объект ввели в эксплуатацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетейВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублейКогда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), крым, строительство