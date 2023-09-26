https://crimea.ria.ru/20230926/ochistnye-sooruzheniya-v-malom-mayake-dostroili-napolovinu-1131668340.html
Очистные сооружения в Малом Маяке достроили наполовину
Очистные сооружения в Малом Маяке достроили наполовину - РИА Новости Крым, 26.09.2023
Очистные сооружения в Малом Маяке достроили наполовину
Реконструкция канализационно-очистных сооружений в селе Малый Маяк выполнена на 50%. Об этом со ссылкой на республиканский Минстрой сообщил председатель... РИА Новости Крым, 26.09.2023
2023-09-26T14:41
2023-09-26T14:41
2023-09-26T14:41
юрий гоцанюк
новости крыма
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
крым
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Реконструкция канализационно-очистных сооружений в селе Малый Маяк выполнена на 50%. Об этом со ссылкой на республиканский Минстрой сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.На данном этапе строители гидроизолируют колодцы самотечной сети, выполняют прокладку напорных коллекторов от приемной камеры. Кроме того, производится устройство коллектора от приемной камеры до здания механической очистки. Проектная мощность канализационных очистных сооружений составляет пять тысяч кубометров в час.Всего в Крыму идет строительство и реконструкция 24 объектов канализационно-очистных сооружений на общую сумму 48 млрд рублей, все работы по данному направлению должны быть завершены до 2025 года.Ранее в феодосийском поселке Орджоникидзе были реконструированы канализационные очистные сооружения, объект ввели в эксплуатацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Возле станции "Прибрежная" в Саках завершают строительство сетейВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублейКогда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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юрий гоцанюк, новости крыма, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), крым, строительство
Очистные сооружения в Малом Маяке достроили наполовину
Гоцанюк: КОС в Малом Маяке готовы на половину
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Реконструкция канализационно-очистных сооружений в селе Малый Маяк выполнена на 50%. Об этом со ссылкой на республиканский Минстрой сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
"По информации Министерства строительства и архитектуры РК, в селе Малый Маяк идет реконструкция канализационно-очистных сооружений "Утес". На сегодняшний день строительная готовность составляет 50%", – написал в своем Telegram-канале Гоцанюк.
На данном этапе строители гидроизолируют колодцы самотечной сети, выполняют прокладку напорных коллекторов от приемной камеры. Кроме того, производится устройство коллектора от приемной камеры до здания механической очистки. Проектная мощность канализационных очистных сооружений составляет пять тысяч кубометров в час.
Всего в Крыму идет строительство и реконструкция 24 объектов канализационно-очистных сооружений на общую сумму 48 млрд рублей, все работы по данному направлению должны быть завершены до 2025 года.
Ранее в феодосийском поселке Орджоникидзе были реконструированы канализационные очистные сооружения, объект ввели в эксплуатацию
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