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В Бахчисарайском районе Крыма до декабря ограничили движение – схема

В Бахчисарайском районе Крыма до декабря ограничили движение – схема - РИА Новости Крым, 19.09.2023

В Бахчисарайском районе Крыма до декабря ограничили движение – схема

В Бахчисарайском районе Крыма до декабря ограничили проезд для грузовиков по путепроводу на участке дороги между селами Песчаное и Почтовое. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T21:19

2023-09-19T21:19

2023-09-19T21:19

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма до декабря ограничили проезд для грузовиков по путепроводу на участке дороги между селами Песчаное и Почтовое. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Республики Крым. Объехать перекрытый участок можно, следуя по маршруту, указанному в приведенной схеме. Отмечается, что ограничение вводится до 1 декабря 2023 года в связи с ремонтом сооружения для грузовиков, составов транспортных средств с разрешенной массой более 3,5 т, тракторов и самоходных машин. На участке установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки, добавили в учреждении.Ранее в центре Крыма было введено ограничение движения для фур по путепроводам на нескольких участках.Читайте также на РИА Новости Крым:Чистое небо: когда улицы Симферополя "освободят" от проводовОт Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по ПролетарскойВ Крыму обновляют дорогу "Таврида" – Заветное

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