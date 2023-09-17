https://crimea.ria.ru/20230917/chistoe-nebo-kogda-ulitsy-simferopolya-osvobodyat-ot-provodov-1131378226.html

Чистое небо: когда улицы Симферополя "освободят" от проводов

Чистое небо: когда улицы Симферополя "освободят" от проводов - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Чистое небо: когда улицы Симферополя "освободят" от проводов

В Симферополе при проведении капитальных ремонтов улиц висящие на столбах провода и кабели планируют прятать под землю, освобождая таким образом небо. Об этом... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T12:29

2023-09-17T12:29

2023-09-17T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. В Симферополе при проведении капитальных ремонтов улиц висящие на столбах провода и кабели планируют прятать под землю, освобождая таким образом небо. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Проект "Чистое небо" реализуется в ряде регионов России, его основная идея — освободить воздушное пространство от навесных проводов и сделать городскую среду более эстетичной и комфортной. В Симферополе его реализуют на центральных улицах Пролетарская и Караимская, работы предусмотрены в рамках капремонта.Ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что работы по замене навесных проводов на подземные на Пролетарской планируется завершить до 1 октября. Полностью же завершить капремонт и выполнить благоустройство на этой улице рассчитывают до конца года.Читайте также на РИА Новости Крым:Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводовКогда закончат капремонт улиц в центре СимферополяОт Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, городская среда, проект "чистое небо", общество, михаил афанасьев, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму