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Чистое небо: когда улицы Симферополя "освободят" от проводов - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Чистое небо: когда улицы Симферополя "освободят" от проводов
Чистое небо: когда улицы Симферополя "освободят" от проводов - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Чистое небо: когда улицы Симферополя "освободят" от проводов
В Симферополе при проведении капитальных ремонтов улиц висящие на столбах провода и кабели планируют прятать под землю, освобождая таким образом небо. Об этом... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T12:29
2023-09-17T12:29
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симферополь
городская среда
проект "чистое небо"
общество
михаил афанасьев
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. В Симферополе при проведении капитальных ремонтов улиц висящие на столбах провода и кабели планируют прятать под землю, освобождая таким образом небо. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Проект "Чистое небо" реализуется в ряде регионов России, его основная идея — освободить воздушное пространство от навесных проводов и сделать городскую среду более эстетичной и комфортной. В Симферополе его реализуют на центральных улицах Пролетарская и Караимская, работы предусмотрены в рамках капремонта.Ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что работы по замене навесных проводов на подземные на Пролетарской планируется завершить до 1 октября. Полностью же завершить капремонт и выполнить благоустройство на этой улице рассчитывают до конца года.Читайте также на РИА Новости Крым:Улицу Караимскую в Симферополе "освободят" от проводовКогда закончат капремонт улиц в центре СимферополяОт Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, городская среда, проект "чистое небо", общество, михаил афанасьев, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму
Чистое небо: когда улицы Симферополя "освободят" от проводов

Мэр Симферополя: при капремонте столичных улиц провода будут прятать под землю

12:29 17.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБашня с часами на железнодорожном вокзале в Симферополе
Башня с часами на железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. В Симферополе при проведении капитальных ремонтов улиц висящие на столбах провода и кабели планируют прятать под землю, освобождая таким образом небо. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
Проект "Чистое небо" реализуется в ряде регионов России, его основная идея — освободить воздушное пространство от навесных проводов и сделать городскую среду более эстетичной и комфортной. В Симферополе его реализуют на центральных улицах Пролетарская и Караимская, работы предусмотрены в рамках капремонта.
"На улицах Караимская и Пролетарская получилось реализовать его благодаря тому, что там выполнялся капитальный ремонт, в том числе сетей, то есть висящие на столбах провода мы убрали в подземную канализацию. В рамках капремонта это можно сделать. И когда будут на улицах вестись работы в рамках капремонта, мы постараемся учитывать этот проект. Хоть на данный момент это получается сделать не везде, мы понимаем, что это надо делать и постараемся сделать", - рассказал Афанасьев.
Ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что работы по замене навесных проводов на подземные на Пролетарской планируется завершить до 1 октября. Полностью же завершить капремонт и выполнить благоустройство на этой улице рассчитывают до конца года.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСимферопольГородская средаПроект "Чистое небо"ОбществоМихаил АфанасьевНовости КрымаРемонт и строительство дорог в Крыму
 
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