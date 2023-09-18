https://crimea.ria.ru/20230918/gde-v-krymu-v-ponedelnik-utiliziruyut-vzryvoopasnye-predmety-1131486296.html

Где в Крыму в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы

Где в Крыму в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Где в Крыму в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы

В понедельник в четырех районах Крыма специальные службы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы республики Олег... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T08:33

2023-09-18T08:33

2023-09-18T08:33

крым

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

джанкойский район

кировский район крыма

красногвардейский район

старый крым

черноморский район

олег крючков

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122110576_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2a4e74d4c32d8572ca7a3582889e550.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в четырех районах Крыма специальные службы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.Уточняется, что работы в Октябрьском запланированы с 13:00 до 15:00, в Старом Крыму – с 11:00 до 13:00, в Джанкойском районе с 10:00 до 18:00 (Уварово) и с 13:00 до 15:00 (Вольное). На мысе Тарханкут в районе затонувшего судна утилизация начнется в полдень и продлится до 18:00.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели за день подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасовАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе

крым

джанкойский район

кировский район крыма

красногвардейский район

старый крым

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, джанкойский район, кировский район крыма, красногвардейский район, старый крым, черноморский район, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма