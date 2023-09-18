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Где в Крыму в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
Где в Крыму в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Где в Крыму в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
В понедельник в четырех районах Крыма специальные службы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы республики Олег... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T08:33
2023-09-18T08:33
2023-09-18T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в четырех районах Крыма специальные службы продолжат утилизировать взрывоопасные предметы. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.Уточняется, что работы в Октябрьском запланированы с 13:00 до 15:00, в Старом Крыму – с 11:00 до 13:00, в Джанкойском районе с 10:00 до 18:00 (Уварово) и с 13:00 до 15:00 (Вольное). На мысе Тарханкут в районе затонувшего судна утилизация начнется в полдень и продлится до 18:00.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели за день подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасовАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Где в Крыму в понедельник утилизируют взрывоопасные предметы
В четырех районах Крыма в понедельник спецслужбы утилизируют взрывоопасные предметы