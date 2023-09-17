https://crimea.ria.ru/20230917/skolko-kartofelya-soberut-v-krymu-1131365727.html
Сколько картофеля соберут в Крыму
Сколько картофеля соберут в Крыму - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Сколько картофеля соберут в Крыму
В этом году в Крыму планируется собрать больше 68 тысяч тонн картофеля. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" привел начальник управления растениеводства... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T20:53
2023-09-17T20:53
2023-09-17T19:14
радио "спутник в крыму"
крым
сельское хозяйство
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму планируется собрать больше 68 тысяч тонн картофеля. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" привел начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюник.По словам начальника управления профильного министерства, в хозяйствах населения довольно распространен сорт Крымская роза, "его все любят, у него хорошие товарные и вкусовые качества"."В организованном секторе, на сельскохозяйственных предприятиях, используются сорта, внесенные в реестре селекционных достижений. Последние годы популярны такие как Гала, Мелодия, Невский, Славянка – эти сорта хорошо себя зарекомендовали в промышленном производстве", - уточнил он.Также Тютюник отметил, что Крым себя обеспечивает картофелем более чем на половину. Довольно успешно занимаются картофелеводством аграрии Джанкойского, Красноперекопского, Красногвардейского и Кировского районов. Кроме того, на местном рынке представлено много продукции с материка – Брянской, Тульской и Нижегородской областей.Как ранее сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Агросектор развивается: что интересно инвесторам в КрымуВ Крыму подорожали овощи, мясо и бензин11 тысяч тонн овощей: как крымские аграрии убирают урожай
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крым, сельское хозяйство, николай тютюник, минсельхоз крыма, урожай в крыму, урожай, экономика
Сколько картофеля соберут в Крыму
Минсельхоз Крыма: ожидаемый сбор картофеля в этом году - более 68 тысяч тонн
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым.
В этом году в Крыму планируется собрать больше 68 тысяч тонн картофеля. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму"
привел начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюник.
"С учетом того, что Крым все же не картофельный регион, ведь у нас жаркий и сухой климат, урожайность картофеля в республике из года в год неплохая. В основном у нас картофель выращивается в хозяйствах населения. Ожидаемый сбор в этом году более 68 тысяч тонн", - рассказал он. И добавил, что аграрии уже подошли к экватору уборки картофеля, и скоро она завершится.
По словам начальника управления профильного министерства, в хозяйствах населения довольно распространен сорт Крымская роза, "его все любят, у него хорошие товарные и вкусовые качества".
"В организованном секторе, на сельскохозяйственных предприятиях, используются сорта, внесенные в реестре селекционных достижений. Последние годы популярны такие как Гала, Мелодия, Невский, Славянка – эти сорта хорошо себя зарекомендовали в промышленном производстве", - уточнил он.
Также Тютюник отметил, что Крым себя обеспечивает картофелем более чем на половину. Довольно успешно занимаются картофелеводством аграрии Джанкойского, Красноперекопского, Красногвардейского и Кировского районов. Кроме того, на местном рынке представлено много продукции с материка – Брянской, Тульской и Нижегородской областей.
"Уже не первый год действует государственная программа поддержки овощеводства и конкретно – картофелеводства. И Республика Крым активно принимает участие в этой программе. В бюджете запланировано более 34 млн рублей субсидий на поддержку этой отрасли. Поддержка выплачивается именно на произведенную продукцию", - сообщил он.
Как ранее сообщил
председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона.
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