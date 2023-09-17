https://crimea.ria.ru/20230917/skolko-kartofelya-soberut-v-krymu-1131365727.html

Сколько картофеля соберут в Крыму

Сколько картофеля соберут в Крыму - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Сколько картофеля соберут в Крыму

В этом году в Крыму планируется собрать больше 68 тысяч тонн картофеля. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" привел начальник управления растениеводства... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T20:53

2023-09-17T20:53

2023-09-17T19:14

радио "спутник в крыму"

крым

сельское хозяйство

николай тютюник

минсельхоз крыма

урожай в крыму

урожай

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В этом году в Крыму планируется собрать больше 68 тысяч тонн картофеля. Такие цифры в эфире радио "Спутник в Крыму" привел начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства РК Николай Тютюник.По словам начальника управления профильного министерства, в хозяйствах населения довольно распространен сорт Крымская роза, "его все любят, у него хорошие товарные и вкусовые качества"."В организованном секторе, на сельскохозяйственных предприятиях, используются сорта, внесенные в реестре селекционных достижений. Последние годы популярны такие как Гала, Мелодия, Невский, Славянка – эти сорта хорошо себя зарекомендовали в промышленном производстве", - уточнил он.Также Тютюник отметил, что Крым себя обеспечивает картофелем более чем на половину. Довольно успешно занимаются картофелеводством аграрии Джанкойского, Красноперекопского, Красногвардейского и Кировского районов. Кроме того, на местном рынке представлено много продукции с материка – Брянской, Тульской и Нижегородской областей.Как ранее сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Агросектор развивается: что интересно инвесторам в КрымуВ Крыму подорожали овощи, мясо и бензин11 тысяч тонн овощей: как крымские аграрии убирают урожай

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, николай тютюник, минсельхоз крыма, урожай в крыму, урожай, экономика