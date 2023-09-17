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Главные новости Крыма: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Главные новости Крыма: 17 сентября
Главные новости Крыма: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Главные новости Крыма: 17 сентября
Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов в РФ. В Крым возвращается бархатная осень: до +30 тепла и без осадков на предстоящей неделе. В Судаке... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T22:10
2023-09-17T22:10
главное за день
новости крыма
крым
симферополь
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
судак
ялта
евгений тишковец
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российская ПВО отразила три атаки украинских дронов на Крым. В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма. Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов в РФ. В Крым возвращается бархатная осень: до +30 тепла и без осадков на предстоящей неделе. В Судаке открыли семь новых муралов. В Симферополе кабели и провода убирают под землю в рамках проекта "Чистое небо". В Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаров за четыре года. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки украинских беспилотников на КрымОчередные попытки террористической атаки по Крымскому полуострову в ночь на воскресенье отразила российская ПВО. Первая атака произошла в 1.15, вторая – спустя полчаса.Вечером в ведомстве сообщили об очередной отраженной атаке на Крым. Около 20.30 два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены силами ПВО над юго-западной частью полуострова.Роспотребнадзор оценил качество морской воды в КрымуРазрушение Каховской ГЭС в Херсонской области существенно не повлияло на качество морской воды в Крыму, после ЧП специалистами был усилен мониторинг качества и увеличено количество отобранных проб. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.По данным регионального Роспотребнадзора, отобрано и исследовано более 6 тысяч проб морской воды на микробиологические показатели, свыше 4,5 тысяч проб на санитарно-химические показатели, около 2 тысяч проб на паразитологические показатели. По результатам анализа удельный вес "нестандартных" проб не превышает двух процентов.Ялта в ТОПе: зелень, тишина и чистотаЯлта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов России: здесь много зелени, но мало мусора и шума."Город Ялта отличается высоким уровнем экоактивизма. Здесь больше половины опрошенных жителей удовлетворены усилиями по сохранению окружающей среды. В среднем для российских городов эта доля составляет лишь 19,8%", – говорится в результатах проведенного госкорпорацией ВЭБ.РФ исследования.В Крыму снова лето: метеопрогноз на неделюНа следующей неделе синоптики прогнозируют Крыму возвращение бархатного сезона."Будет много солнца, никаких осадков, ветер северо-восточный и восточный 3-8 м/с. Усилится приток лучистой энергии солнца и повысится температура воздуха практически до рекордных значений", - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В темное время суток прогнозируется +10…15 градусов, в дневные часы воздух будет прогреваться до +25…30 градусов.Лесных пожаров в Крыму стало меньшеЧастота лесных пожаров в Крыму за четыре года сократилась в семь раз, а их площадь – более чем в 20."Площадь лесных пожаров в Крыму, по сравнению с 2019 годом, сократилась с 484,6 га до 19,8 га, а их количество – с 69 до 10", – сообщил спикер Госсовета РК Константинов.Подарок Судаку от художников "Тавриды-Арт"Стены зданий, жилых домов и образовательных учреждений Судака украсили семь муралов. Такой подарок ко Дню город сделали приглашенные художники и резиденты арт-кластера "Таврида", сообщает пресс-служба "Тавриды.АРТ".Глава администрации Судака Константин Подсевалов выразил признательность художникам, которые своим творчеством преображают город и задают ему новый колорит. Он также отметил, что муралы становятся новым местом притяжения для жителей и гостей города.Чистое небо в Симферополе – когда ждатьВ Симферополе при проведении капитальных ремонтов улиц будут убирать под землю висящие на столбах провода и кабели. "Первопроходцами" проекта стали улицы Караимская и Пролетарская, отметил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Проект "Чистое небо" реализуется в ряде регионов России, его основная идея — освободить воздушное пространство от навесных проводов и сделать городскую среду более эстетичной и комфортной.
https://crimea.ria.ru/20230917/vkusnyy-krym-kuda-i-kogda-ekhat-za-gastronomicheskimi-vpechatleniyami-1131450793.html
https://crimea.ria.ru/20230917/pokrovitelnitsa-mchs-v-sevastopole-poklonilis-ikone-neopalimaya-kupina-1131478051.html
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симферополь
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости крыма, крым, симферополь, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), судак, ялта, евгений тишковец, погода в крыму, центр погоды "фобос", михаил афанасьев, роспотребнадзор, качество воды
Главные новости Крыма: 17 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления воскресенья, 17 сентября

22:10 17.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российская ПВО отразила три атаки украинских дронов на Крым. В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма. Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов в РФ. В Крым возвращается бархатная осень: до +30 тепла и без осадков на предстоящей неделе. В Судаке открыли семь новых муралов. В Симферополе кабели и провода убирают под землю в рамках проекта "Чистое небо". В Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаров за четыре года.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки украинских беспилотников на Крым

Очередные попытки террористической атаки по Крымскому полуострову в ночь на воскресенье отразила российская ПВО. Первая атака произошла в 1.15, вторая – спустя полчаса.

"Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены у западного побережья полуострова Крым. С 1.45 до 2.20 мск уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над северо-западным и восточным побережьями полуострова ", - сообщили в Минобороны РФ.

Вечером в ведомстве сообщили об очередной отраженной атаке на Крым. Около 20.30 два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены силами ПВО над юго-западной частью полуострова.

Роспотребнадзор оценил качество морской воды в Крыму

Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области существенно не повлияло на качество морской воды в Крыму, после ЧП специалистами был усилен мониторинг качества и увеличено количество отобранных проб. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
По данным регионального Роспотребнадзора, отобрано и исследовано более 6 тысяч проб морской воды на микробиологические показатели, свыше 4,5 тысяч проб на санитарно-химические показатели, около 2 тысяч проб на паразитологические показатели. По результатам анализа удельный вес "нестандартных" проб не превышает двух процентов.
Виноградная лоза и вино в бокале - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
09:12Радио "Спутник в Крыму"
Вкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями

Ялта в ТОПе: зелень, тишина и чистота

Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов России: здесь много зелени, но мало мусора и шума.
"Город Ялта отличается высоким уровнем экоактивизма. Здесь больше половины опрошенных жителей удовлетворены усилиями по сохранению окружающей среды. В среднем для российских городов эта доля составляет лишь 19,8%", – говорится в результатах проведенного госкорпорацией ВЭБ.РФ исследования.

В Крыму снова лето: метеопрогноз на неделю

На следующей неделе синоптики прогнозируют Крыму возвращение бархатного сезона.
"Будет много солнца, никаких осадков, ветер северо-восточный и восточный 3-8 м/с. Усилится приток лучистой энергии солнца и повысится температура воздуха практически до рекордных значений", - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В темное время суток прогнозируется +10…15 градусов, в дневные часы воздух будет прогреваться до +25…30 градусов.

Лесных пожаров в Крыму стало меньше

Частота лесных пожаров в Крыму за четыре года сократилась в семь раз, а их площадь – более чем в 20.
"Площадь лесных пожаров в Крыму, по сравнению с 2019 годом, сократилась с 484,6 га до 19,8 га, а их количество – с 69 до 10", – сообщил спикер Госсовета РК Константинов.
В Севастополе прошел благодарственный молебен для спасателей МЧС России
16:14
Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"

Подарок Судаку от художников "Тавриды-Арт"

Стены зданий, жилых домов и образовательных учреждений Судака украсили семь муралов. Такой подарок ко Дню город сделали приглашенные художники и резиденты арт-кластера "Таврида", сообщает пресс-служба "Тавриды.АРТ".
Глава администрации Судака Константин Подсевалов выразил признательность художникам, которые своим творчеством преображают город и задают ему новый колорит. Он также отметил, что муралы становятся новым местом притяжения для жителей и гостей города.

Чистое небо в Симферополе – когда ждать

В Симферополе при проведении капитальных ремонтов улиц будут убирать под землю висящие на столбах провода и кабели. "Первопроходцами" проекта стали улицы Караимская и Пролетарская, отметил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
Проект "Чистое небо" реализуется в ряде регионов России, его основная идея — освободить воздушное пространство от навесных проводов и сделать городскую среду более эстетичной и комфортной.
Стройка - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
16:39
В крымских селах стали строить больше Домов культуры
 
Главное за деньНовости КрымаКрымСимферопольБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)СудакЯлтаЕвгений ТишковецПогода в КрымуЦентр погоды "ФОБОС"Михаил АфанасьевРоспотребнадзорКачество воды
 
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Заголовок открываемого материала
22:10Главные новости Крыма: 17 сентября
21:49Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор
21:20Над Крымом сбиты два украинских беспилотника
20:53Сколько картофеля соберут в Крыму
20:08Кладезь микроэлементов: кому полезны плоды фигового дерева
19:41Арт-объект и инфраструктура: в ДНР открыли два восстановленных моста
19:29Крымский мост закрыт
19:15Новые страшилки Зеленского и ОПЗЖ для имитации битья: что там у соседей?
18:35Алкоголизм молодеет: на прием к наркологу приводят пятнадцатилетних
18:12"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутили
17:43Лето не спешит уходить: какой будет погода в Крыму на неделе
17:11Ко Дню города в Судаке нарисовали семь муралов
16:39В крымских селах стали строить больше Домов культуры
16:14Покровительница МЧС: в Севастополе поклонились иконе "Неопалимая купина"
15:51В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма
15:28Армия России смяла девять атак ВСУ: враг потерял 625 боевиков
15:07Крупная вооруженная группа ВСУ попала в плен на Херсонщине
14:38Трое детей отравились хлором в бассейне фитнес-центра в Подмосковье
14:19Российские бойцы успешно уничтожают технику из США и Польши в зоне СВО
13:57Три человека ранены при ударе ВСУ по Курской области
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