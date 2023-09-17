https://crimea.ria.ru/20230917/glavnye-novosti-kryma-17-sentyabrya-1131482376.html

Главные новости Крыма: 17 сентября

Главные новости Крыма: 17 сентября - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Главные новости Крыма: 17 сентября

Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов в РФ. В Крым возвращается бархатная осень: до +30 тепла и без осадков на предстоящей неделе. В Судаке... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T22:10

2023-09-17T22:10

2023-09-17T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Российская ПВО отразила три атаки украинских дронов на Крым. В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма. Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов в РФ. В Крым возвращается бархатная осень: до +30 тепла и без осадков на предстоящей неделе. В Судаке открыли семь новых муралов. В Симферополе кабели и провода убирают под землю в рамках проекта "Чистое небо". В Крыму в семь раз сократилось число лесных пожаров за четыре года. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки украинских беспилотников на КрымОчередные попытки террористической атаки по Крымскому полуострову в ночь на воскресенье отразила российская ПВО. Первая атака произошла в 1.15, вторая – спустя полчаса.Вечером в ведомстве сообщили об очередной отраженной атаке на Крым. Около 20.30 два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены силами ПВО над юго-западной частью полуострова.Роспотребнадзор оценил качество морской воды в КрымуРазрушение Каховской ГЭС в Херсонской области существенно не повлияло на качество морской воды в Крыму, после ЧП специалистами был усилен мониторинг качества и увеличено количество отобранных проб. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.По данным регионального Роспотребнадзора, отобрано и исследовано более 6 тысяч проб морской воды на микробиологические показатели, свыше 4,5 тысяч проб на санитарно-химические показатели, около 2 тысяч проб на паразитологические показатели. По результатам анализа удельный вес "нестандартных" проб не превышает двух процентов.Ялта в ТОПе: зелень, тишина и чистотаЯлта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов России: здесь много зелени, но мало мусора и шума."Город Ялта отличается высоким уровнем экоактивизма. Здесь больше половины опрошенных жителей удовлетворены усилиями по сохранению окружающей среды. В среднем для российских городов эта доля составляет лишь 19,8%", – говорится в результатах проведенного госкорпорацией ВЭБ.РФ исследования.В Крыму снова лето: метеопрогноз на неделюНа следующей неделе синоптики прогнозируют Крыму возвращение бархатного сезона."Будет много солнца, никаких осадков, ветер северо-восточный и восточный 3-8 м/с. Усилится приток лучистой энергии солнца и повысится температура воздуха практически до рекордных значений", - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В темное время суток прогнозируется +10…15 градусов, в дневные часы воздух будет прогреваться до +25…30 градусов.Лесных пожаров в Крыму стало меньшеЧастота лесных пожаров в Крыму за четыре года сократилась в семь раз, а их площадь – более чем в 20."Площадь лесных пожаров в Крыму, по сравнению с 2019 годом, сократилась с 484,6 га до 19,8 га, а их количество – с 69 до 10", – сообщил спикер Госсовета РК Константинов.Подарок Судаку от художников "Тавриды-Арт"Стены зданий, жилых домов и образовательных учреждений Судака украсили семь муралов. Такой подарок ко Дню город сделали приглашенные художники и резиденты арт-кластера "Таврида", сообщает пресс-служба "Тавриды.АРТ".Глава администрации Судака Константин Подсевалов выразил признательность художникам, которые своим творчеством преображают город и задают ему новый колорит. Он также отметил, что муралы становятся новым местом притяжения для жителей и гостей города.Чистое небо в Симферополе – когда ждатьВ Симферополе при проведении капитальных ремонтов улиц будут убирать под землю висящие на столбах провода и кабели. "Первопроходцами" проекта стали улицы Караимская и Пролетарская, отметил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Проект "Чистое небо" реализуется в ряде регионов России, его основная идея — освободить воздушное пространство от навесных проводов и сделать городскую среду более эстетичной и комфортной.

https://crimea.ria.ru/20230917/vkusnyy-krym-kuda-i-kogda-ekhat-za-gastronomicheskimi-vpechatleniyami-1131450793.html

https://crimea.ria.ru/20230917/pokrovitelnitsa-mchs-v-sevastopole-poklonilis-ikone-neopalimaya-kupina-1131478051.html

https://crimea.ria.ru/20230917/v-krymskikh-selakh-stali-stroit-bolshe-domov-kultury-1131274263.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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