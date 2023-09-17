В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма
Роспотребнадзор: ЧП на Каховской ГЭС не повлияло на качество морской воды в Крыму
© РИА Новости КрымРебенок на пляже
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области существенно не повлияло на качество морской воды в Крыму, после ЧП специалистами был усилен мониторинг качества и увеличено количество отобранных проб. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
"Всех жителей и гостей полуострова беспокоила ситуация с качеством морской воды в течение оздоровительного сезона, что было связано с чрезвычайной ситуацией федерального уровня из-за разрушения Каховской ГЭС. И управлением Роспотребнадзора было сделано все для минимизации рисков. Было увеличено количество контрольных точек в зонах рекреации, кратность отбора проб. И результаты исследований на сегодня свидетельствуют о том, что на акватории Черного моря, в зонах рекреации на Крымском полуострове данная ситуация не оказала существенного влияния", - рассказала она.
По данным регионального Роспотребнадзора, отобрано и исследовано более 6 тысяч проб морской воды на микробиологические показатели, свыше 4,5 тысяч проб на санитарно-химические показатели, около 2 тысяч проб на паразитологические показатели. По результатам анализа удельный вес "нестандартных" проб не превышает двух процентов.
"В целом показатели нестандартных проб морской воды за этот год составили 1,8% при среднемноголетнем уровне около 3,5%", - уточнила Наталья Пеньковская.
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня 2023 года. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов, погибли люди. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
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