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В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма
В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2023
В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма
Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области существенно не повлияло на качество морской воды в Крыму, после ЧП специалистами был усилен мониторинг качества и... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T15:51
2023-09-17T15:51
роспотребнадзор
эксклюзивы риа новости крым
каховская гэс
черное море
качество воды
наталья пеньковская
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области существенно не повлияло на качество морской воды в Крыму, после ЧП специалистами был усилен мониторинг качества и увеличено количество отобранных проб. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.По данным регионального Роспотребнадзора, отобрано и исследовано более 6 тысяч проб морской воды на микробиологические показатели, свыше 4,5 тысяч проб на санитарно-химические показатели, около 2 тысяч проб на паразитологические показатели. По результатам анализа удельный вес "нестандартных" проб не превышает двух процентов."В целом показатели нестандартных проб морской воды за этот год составили 1,8% при среднемноголетнем уровне около 3,5%", - уточнила Наталья Пеньковская.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня 2023 года. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов, погибли люди. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭССлучаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявленоИз-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб воды
https://crimea.ria.ru/20230912/posledstviya-vzryva-kakhovskoy-ges-prevzoshli-moschneyshie-navodneniya-v-rossii-1131352338.html
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роспотребнадзор, каховская гэс, черное море, качество воды, наталья пеньковская, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма

Роспотребнадзор: ЧП на Каховской ГЭС не повлияло на качество морской воды в Крыму

15:51 17.09.2023
 
© РИА Новости КрымРебенок на пляже
Ребенок на пляже - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости Крым
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Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области существенно не повлияло на качество морской воды в Крыму, после ЧП специалистами был усилен мониторинг качества и увеличено количество отобранных проб. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
"Всех жителей и гостей полуострова беспокоила ситуация с качеством морской воды в течение оздоровительного сезона, что было связано с чрезвычайной ситуацией федерального уровня из-за разрушения Каховской ГЭС. И управлением Роспотребнадзора было сделано все для минимизации рисков. Было увеличено количество контрольных точек в зонах рекреации, кратность отбора проб. И результаты исследований на сегодня свидетельствуют о том, что на акватории Черного моря, в зонах рекреации на Крымском полуострове данная ситуация не оказала существенного влияния", - рассказала она.
По данным регионального Роспотребнадзора, отобрано и исследовано более 6 тысяч проб морской воды на микробиологические показатели, свыше 4,5 тысяч проб на санитарно-химические показатели, около 2 тысяч проб на паразитологические показатели. По результатам анализа удельный вес "нестандартных" проб не превышает двух процентов.
"В целом показатели нестандартных проб морской воды за этот год составили 1,8% при среднемноголетнем уровне около 3,5%", - уточнила Наталья Пеньковская.
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня 2023 года. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов, погибли люди. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
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