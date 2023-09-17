https://crimea.ria.ru/20230917/v-rospotrebnadzore-otsenili-kachestvo-morskoy-vody-u-beregov-kryma-1131376608.html

В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма

В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2023

В Роспотребнадзоре оценили качество морской воды у берегов Крыма

Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области существенно не повлияло на качество морской воды в Крыму, после ЧП специалистами был усилен мониторинг качества и... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T15:51

2023-09-17T15:51

2023-09-17T15:51

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области существенно не повлияло на качество морской воды в Крыму, после ЧП специалистами был усилен мониторинг качества и увеличено количество отобранных проб. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.По данным регионального Роспотребнадзора, отобрано и исследовано более 6 тысяч проб морской воды на микробиологические показатели, свыше 4,5 тысяч проб на санитарно-химические показатели, около 2 тысяч проб на паразитологические показатели. По результатам анализа удельный вес "нестандартных" проб не превышает двух процентов."В целом показатели нестандартных проб морской воды за этот год составили 1,8% при среднемноголетнем уровне около 3,5%", - уточнила Наталья Пеньковская.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня 2023 года. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов, погибли люди. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭССлучаев холеры и других опасных инфекций в Херсонской области не выявленоИз-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб воды

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2023

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

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роспотребнадзор, каховская гэс, черное море, качество воды, наталья пеньковская, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя