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Крымский мост снова открыт для транспорта - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Крымский мост снова открыт для транспорта
Крымский мост снова открыт для транспорта - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Крымский мост снова открыт для транспорта
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T19:01
2023-09-13T19:09
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом, по данным на 19:00, проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен.В среду Крымский мост был закрыт для автомобилей дважды. В этот раз ограничения действовали чуть менее часа. В первый раз временное ограничение на проезд автомобилей было введено около 11:00 и продлилось 3,5 часа.Власти Крыма напомнили, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага и призвали доверять только официальным источникам информации и не публиковать фото и видео.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост временно закрыт для проездаКрымский мост: на подходах с двух сторон очередь из сотен машинПризывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска
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крым, крымский мост
Крымский мост снова открыт для транспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено

19:01 13.09.2023 (обновлено: 19:09 13.09.2023)
 
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаАвтомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто на 39 дней раньше срока
Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыто на 39 дней раньше срока
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - сказано в сообщении.
При этом, по данным на 19:00, проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен.
В среду Крымский мост был закрыт для автомобилей дважды. В этот раз ограничения действовали чуть менее часа. В первый раз временное ограничение на проезд автомобилей было введено около 11:00 и продлилось 3,5 часа.
Власти Крыма напомнили, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага и призвали доверять только официальным источникам информации и не публиковать фото и видео.
Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.
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