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Крымский мост временно закрыт для проезда

Крымский мост временно закрыт для проезда - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Крымский мост временно закрыт для проезда

Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено второй раз за день. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T18:03

2023-09-13T18:03

2023-09-13T18:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено второй раз за день. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В первый раз запрет на проезд автомобилей был введен около 11:00. Ограничение действовало 3,5 часа.Власти Крыма напомнили, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями и призвали жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации. "При любой опасности проводится эвакуация людей и машин. Иногда несколько раз в день. Главное для всех - безопасность людей. Просим спокойно относиться к подобным мерам, получать информацию из официальных источников, не выкладывать в сеть видео и фото", - написал советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.Движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн. Все они проходят обязательный досмотр. Остальной транспортный поток следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: на подходах с двух сторон очередь из сотен машинКрымский мост открытПризывал подорвать Крымский мост: осужден житель Канска

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма