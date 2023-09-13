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Главные новости и заявления дня: 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Главные новости и заявления дня: 13 сентября
Главные новости и заявления дня: 13 сентября - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Главные новости и заявления дня: 13 сентября
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в России. Успехи Армии РФ в зоне спецоперации. Взрывы в портах Измаила и Рени. Новый приказ Шойгу и компенсация военным... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T23:06
2023-09-13T22:56
главное за день
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происшествия
в мире
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топливо
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в России. Успехи Армии РФ в зоне спецоперации. Взрывы в портах Измаила и Рени. Новый приказ Шойгу и компенсация военным пенсионерам – участникам СВО. Депортация из Молдавии руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. Новый ценовой рекорд на дизель.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путина и Ким Чен ЫнПереговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына прошли в среду на космодроме Восточный. Два лидера осмотрели объекты, затем пообщались с участием делегаций и тет-а-тет, обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе. Ким Чен Ын выразил уверенность, что встреча с Путиным послужит превращению дружественных российско-корейских отношений в "нерушимые отношения стратегического сотрудничества". Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что визит прошел в дружеской атмосфере. Встреча на высшем уровне закончилась без совместной декларации. У КНДР, России, а также Китая нет такой процедуры как обязательный выпуск совместного документа по итогам саммита. Успехи ВС РФ в зоне спецоперацииВооруженные силы России отразили две атаки украинских штурмовых групп бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении. Всего противник предпринял 14 безуспешных атак за сутки, потеряв на разных участках фронта более 810 боевиков. Кроме того, российские штурмовики при поддержке авиации уничтожили группу украинской пехоты, пункты дислокации бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, а также вражеские минометные расчеты в Волновахском районе ДНР. Взрывы в Одесской областиВ Одесской области повреждена портовая инфраструктура, взрывы прозвучали в Измаиле и Рени, сообщил 13 сентября глава областной военной администрации Олег Кипер. По его данным, в Измаильском районе возник пожар. Зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры. В украинских соцсетях сообщается также о ночных взрывах в Сумской области. Новый приказ Шойгу и пенсии военным - участникам СВОВ среду министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых ограниченно годным к службе нельзя служить по контракту в Вооруженных Силах РФ при мобилизации и военном положении. В соответствии с документом, на контрактную службу не могут быть приняты граждане с ВИЧ, гепатитами В и С, всеми активными формами туберкулеза органов дыхания, активным ограниченным туберкулезом позвоночника, сахарным диабетом I типа, психическими расстройствами, эпилепсией с частотой приступов не менее пяти раз в год. Также в список вошли заболевания периферических нервов и сплетений, ряд онкологических диагнозов, инсульты и их последствия, сильные нарушения зрения, отдельные сердечно-сосудистые заболевания, гипертония II степени, врожденные аномалии органов дыхания, бронхиальная астма средней степен тяжести, отсутствие конечностей, пальцев, нарушения функций конечностей, отсутствие после резекции доли печени, желудка или толстой кишки. Всего в перечне содержится 26 пунктов. Кроме того, 13 сентября в МО разъяснили, что военные пенсионеры – участники спецоперации уже с октября начнут получать компенсацию военной пенсии. Компенсация будет выплачена в стопроцентном размере. Выплата положена всем военным пенсионерам, которые поступили на военную службу после начала СВО или были призваны в рамках частичной мобилизации.Депортация ДенисоваРуководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортировали из Молдавии. По его словам, в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы. Даже не дав собрать вещи и забрать домашних животных, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. Журналисту выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Он уже прибыл в Москву и рассказал подробности.Цена на дизельСтоимость дизельного топлива в среду обновила ценовой рекорд. В соответствии с биржевыми котировками, цена на летний дизель за торговый день увеличилась на 0,61% и достигла 72 146 рублей за тонну. Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день прибавила 0,45% и составила 76 915 рублей за тонну. Стоимость Аи-92 стала дороже на 0,46% и достигла 68 578 рублей за тонну. Мазут также подорожал сразу на 1,98% и сейчас его биржевая цена составляет 36 271 рублей за тонну.
https://crimea.ria.ru/20230913/dorogi-ulitsy-i-transport-kak-v-khersonskoy-oblasti-stroyat-infrastrukturu-1131392116.html
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96
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главное за день, sputnik молдова, происшествия, в мире, одесса, новости сво, украина, топливо, сергей шойгу, служба по контракту, служба в вс рф по контракту, помощь бойцам сво, владимир путин (политик), ким чен ын, новости
Главные новости и заявления дня: 13 сентября

Главные события и заявления среды, 13 сентября

23:06 13.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ Владимир. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына в России. Успехи Армии РФ в зоне спецоперации. Взрывы в портах Измаила и Рени. Новый приказ Шойгу и компенсация военным пенсионерам – участникам СВО. Депортация из Молдавии руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. Новый ценовой рекорд на дизель.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путина и Ким Чен Ын

Переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына прошли в среду на космодроме Восточный.
Два лидера осмотрели объекты, затем пообщались с участием делегаций и тет-а-тет, обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе.
Ким Чен Ын выразил уверенность, что встреча с Путиным послужит превращению дружественных российско-корейских отношений в "нерушимые отношения стратегического сотрудничества". Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что визит прошел в дружеской атмосфере. Встреча на высшем уровне закончилась без совместной декларации. У КНДР, России, а также Китая нет такой процедуры как обязательный выпуск совместного документа по итогам саммита.
Ремонт дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Успехи ВС РФ в зоне спецоперации

Вооруженные силы России отразили две атаки украинских штурмовых групп бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении. Всего противник предпринял 14 безуспешных атак за сутки, потеряв на разных участках фронта более 810 боевиков. Кроме того, российские штурмовики при поддержке авиации уничтожили группу украинской пехоты, пункты дислокации бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, а также вражеские минометные расчеты в Волновахском районе ДНР.

Взрывы в Одесской области

В Одесской области повреждена портовая инфраструктура, взрывы прозвучали в Измаиле и Рени, сообщил 13 сентября глава областной военной администрации Олег Кипер. По его данным, в Измаильском районе возник пожар. Зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры. В украинских соцсетях сообщается также о ночных взрывах в Сумской области.

Новый приказ Шойгу и пенсии военным - участникам СВО

В среду министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых ограниченно годным к службе нельзя служить по контракту в Вооруженных Силах РФ при мобилизации и военном положении. В соответствии с документом, на контрактную службу не могут быть приняты граждане с ВИЧ, гепатитами В и С, всеми активными формами туберкулеза органов дыхания, активным ограниченным туберкулезом позвоночника, сахарным диабетом I типа, психическими расстройствами, эпилепсией с частотой приступов не менее пяти раз в год. Также в список вошли заболевания периферических нервов и сплетений, ряд онкологических диагнозов, инсульты и их последствия, сильные нарушения зрения, отдельные сердечно-сосудистые заболевания, гипертония II степени, врожденные аномалии органов дыхания, бронхиальная астма средней степен тяжести, отсутствие конечностей, пальцев, нарушения функций конечностей, отсутствие после резекции доли печени, желудка или толстой кишки. Всего в перечне содержится 26 пунктов.
Кроме того, 13 сентября в МО разъяснили, что военные пенсионеры – участники спецоперации уже с октября начнут получать компенсацию военной пенсии. Компенсация будет выплачена в стопроцентном размере. Выплата положена всем военным пенсионерам, которые поступили на военную службу после начала СВО или были призваны в рамках частичной мобилизации.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Депортация Денисова

Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортировали из Молдавии. По его словам, в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы. Даже не дав собрать вещи и забрать домашних животных, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. Журналисту выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову.
Он уже прибыл в Москву и рассказал подробности.
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
Вчера, 21:21
Дали две минуты на сборы: глава Sputnik Молдова рассказал о депортации

Цена на дизель

Стоимость дизельного топлива в среду обновила ценовой рекорд. В соответствии с биржевыми котировками, цена на летний дизель за торговый день увеличилась на 0,61% и достигла 72 146 рублей за тонну. Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день прибавила 0,45% и составила 76 915 рублей за тонну. Стоимость Аи-92 стала дороже на 0,46% и достигла 68 578 рублей за тонну. Мазут также подорожал сразу на 1,98% и сейчас его биржевая цена составляет 36 271 рублей за тонну.
 
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