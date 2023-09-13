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Дали две минуты на сборы: глава Sputnik Молдова рассказал о депортации - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Дали две минуты на сборы: глава Sputnik Молдова рассказал о депортации
Дали две минуты на сборы: глава Sputnik Молдова рассказал о депортации - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Дали две минуты на сборы: глава Sputnik Молдова рассказал о депортации
Власти Молдовы не объяснили суть обвинений руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову, депортированному в среду из страны. Об этом он рассказал РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T21:21
2023-09-13T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Власти Молдовы не объяснили суть обвинений руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову, депортированному в среду из страны. Об этом он рассказал РИА Новости по приезду в Москву.По словам журналиста, при выходе из дома в Кишиневе его убедили в том, что речь пойдет о простой беседе, однако уже в машине показали подписанный приказ о депортации. Он пояснил, что решение о депортации было выдано таким образом, что по срокам его уже было невозможно обжаловать, а невыезд мог повлечь уголовную ответственность.Об экстренной депортации главы Sputnik Молдова из страны стало известно в среду утром. В Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы. Даже не дав собрать вещи и забрать домашних животных, Денисова посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. Журналисту выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Читайте также на РИА Новости Крым:Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул ЛатвиюВ Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik ГеворкянЛатвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерами
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sputnik молдова, sputnik, молдавия, в мире, виталий денисов, новости, происшествия, общество
Дали две минуты на сборы: глава Sputnik Молдова рассказал о депортации

Глава Sputnik Молдова Денисов о своей депортации: Кишинев не объяснил сути обвинений

21:21 13.09.2023
 
© Sputnik / Наталья Айриян Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
 Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Власти Молдовы не объяснили суть обвинений руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову, депортированному в среду из страны. Об этом он рассказал РИА Новости по приезду в Москву.
"Мне дали две минуты на сборы. А когда ты выходишь в шортах, сборы затруднительны, особенно за две минуты. Я успел одеться – и все. Я спросил, что было поводом. Они ответили: "ну мы же представились", - цитирует РИА Новости Денисова.
По словам журналиста, при выходе из дома в Кишиневе его убедили в том, что речь пойдет о простой беседе, однако уже в машине показали подписанный приказ о депортации. Он пояснил, что решение о депортации было выдано таким образом, что по срокам его уже было невозможно обжаловать, а невыезд мог повлечь уголовную ответственность.
Об экстренной депортации главы Sputnik Молдова из страны стало известно в среду утром. В Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы. Даже не дав собрать вещи и забрать домашних животных, Денисова посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. Журналисту выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову.
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