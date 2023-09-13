https://crimea.ria.ru/20230913/dali-dve-minuty-na-sbory-glava-sputnik-moldova-rasskazal-o-deportatsii-1131392908.html

Дали две минуты на сборы: глава Sputnik Молдова рассказал о депортации

Дали две минуты на сборы: глава Sputnik Молдова рассказал о депортации - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Дали две минуты на сборы: глава Sputnik Молдова рассказал о депортации

Власти Молдовы не объяснили суть обвинений руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову, депортированному в среду из страны. Об этом он рассказал РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T21:21

2023-09-13T21:21

2023-09-13T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Власти Молдовы не объяснили суть обвинений руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову, депортированному в среду из страны. Об этом он рассказал РИА Новости по приезду в Москву.По словам журналиста, при выходе из дома в Кишиневе его убедили в том, что речь пойдет о простой беседе, однако уже в машине показали подписанный приказ о депортации. Он пояснил, что решение о депортации было выдано таким образом, что по срокам его уже было невозможно обжаловать, а невыезд мог повлечь уголовную ответственность.Об экстренной депортации главы Sputnik Молдова из страны стало известно в среду утром. В Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы. Даже не дав собрать вещи и забрать домашних животных, Денисова посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. Журналисту выдано предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Читайте также на РИА Новости Крым:Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул ЛатвиюВ Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik ГеворкянЛатвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерами

https://crimea.ria.ru/20230203/marat-kasem-moya-rodina--latviya-moe-otechestvo--rossiya-1126759061.html

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