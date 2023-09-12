https://crimea.ria.ru/20230912/vse-molilis-passazhirka-reysa-sochi-omsk-rasskazala-o-posadke-v-pole-1131340635.html

"Все молились": пассажирка рейса Сочи-Омск рассказала о посадке в поле

"Все молились": пассажирка рейса Сочи-Омск рассказала о посадке в поле - РИА Новости Крым, 12.09.2023

"Все молились": пассажирка рейса Сочи-Омск рассказала о посадке в поле

Пассажирка экстренно севшего в поле под Новосибирском самолета Яна Клейменова рассказала РИА Новости, что в момент посадки на борту "все молились",... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T12:02

2023-09-12T12:02

2023-09-12T12:22

аварийная посадка самолета сочи-омск

омская область

омск

новосибирск

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131333574_5:0:842:471_1920x0_80_0_0_9d190307ac659c5b3ba3754dfdfe61c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Пассажирка экстренно севшего в поле под Новосибирском самолета Яна Клейменова рассказала РИА Новости, что в момент посадки на борту "все молились", эвакуировались уже без паники, давки не было.Женщина с сыном отдыхали в Сочи и этим рейсом возвращались домой в Омск.По ее словам, где конкретно будет посадка, пассажирам не сообщили.ЧП с самолетом под Новосибирском: второе рождение для 167 человек >>"Сказали, будет экстренная, где - неизвестно. Посадка произошла в поле, все оперативно встали, спустились по этим трапам самолета и просто бежали… Все молились (в момент посадки), я ребенка держала…", - рассказала Клейменова.Женщина отметила, что экипаж самолета действовал грамотно: бортпроводники помогали пассажирам, успокаивали и объясняли, как будет происходить посадка."Там ты не думаешь, там в голове единственное: ты готов к этому толчку, ты понимаешь, что сейчас он будет садиться, и ты не знаешь, как это произойдет", - вспоминает женщина.По ее словам, посадка прошла "плавно".Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.Произошедшее напомнило о спасении пассажиров самолета Москва-Симферополь, который был экстренно посажен в кукурузном поле после того, как в двигатели попали птицы. Это случилось 15 августа 2019 года. Экипаж был представлен к наградам. 41-летний командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот – 23-летний Георгий Мурзин удостоены звания Герой России.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с самолетом под Новосибирском: второе рождение для 167 человекПосадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причинаСамолет Сочи-Омск экстренно сел в поле: что известно

https://crimea.ria.ru/20190815/1117160619.html

омская область

омск

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аварийная посадка самолета сочи-омск, омская область, омск, новосибирск, новосибирская область, происшествия