https://crimea.ria.ru/20230912/chp-s-samoletom-pod-novosibirskom-vtoroe-rozhdenie-dlya-167-chelovek-1131339220.html

ЧП с самолетом под Новосибирском: второе рождение для 167 человек

ЧП с самолетом под Новосибирском: второе рождение для 167 человек - РИА Новости Крым, 12.09.2023

ЧП с самолетом под Новосибирском: второе рождение для 167 человек

Причиной аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском стал отказ одной из трех гидросистем, поэтому командир воздушного судна принял решение посадить... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T11:50

2023-09-12T11:50

2023-09-12T12:28

аварийная посадка самолета сочи-омск

происшествия

сочи

новосибирская область

авиация

росавиация

омск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Причиной аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском стал отказ одной из трех гидросистем, поэтому командир воздушного судна принял решение посадить самолет в поле с выпущенными шасси и успешно сделал это. Об этом заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов на пресс-конференции.Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб и специально созданная для расследования инцидента комиссия Росавиации.Экстренная посадка в полеВо вторник рано утром самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 23 ребенка. Всех успешно эвакуировали, никто серьезно не пострадал. Помощь медиков понадобилась пятерым из них – двоих пассажиров с ушибами отправили в больницу на рентген, еще троим помогли на месте. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали.После ЧП всех людей перевезли в пункт временного размещения, развернутый в районном ДК. Там им предоставили питание, воду, зарядные устройства для мобильных телефонов. После выдачи багажа люди на автобусах отправились в пункт назначения.Что случилось с самолетомПо информации гендиректора авиакомпании-перевозчика Сергея Скуратова, одна из гидросистем самолета вышла из строя при заходе на посадку.При отказе гидросистемы командир самолета по нормативам должен уйти на второй круг и оценить возможные риски, однако у него было очень мало времени и он принял решение посадить борт в поле.Он добавил, что авиакомпания после завершения всех необходимых мероприятий планирует восстановить аварийно севший в поле самолет. Пассажирам же выплатят по 100 тысяч рублей компенсации."Мягкая посадка": что известно о пилотах AirbusАвиакомпания назвала действия экипажа лайнера Airbus A320 рейса U6-1383 профессиональными и слаженными. Бортпроводники тоже отработали с пассажирами так, как того требовала ситуация.Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов. 28 сентября он отпразднует свой 33-й день рождения. Родился в Тбилиси и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед. Дед Сергея был военным штурманом, служил в Североморске, демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.Отец закончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, следом освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором, является почетным членом "Фонда авиационной безопасности СССР" награжден Орденом "Трудового Красного знамени".Второй пилот – Эдуард Витальевич Семенов. Родился 7 мая 1967 года в рабочей семье. В 1985 году окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации. С1887- 1993 учился в Актюбинском высшем летном училище Гражданской авиации. В авиакомпании работает с 2013 года.Весь экипаж экстренно севшего самолета будет отстранен от полетов на время расследования ЧП. Сейчас инцидентом занимаются Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и Следственный комитет РФ.Произошедшее напомнило о спасении пассажиров самолета Москва-Симферополь, который был экстренно посажен в кукурузном поле после того, как в двигатели попали птицы. Это случилось 15 августа 2019 года. Экипаж был представлен к наградам. 41-летний командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот – 23-летний Георгий Мурзин удостоены звания Герой России.Читайте также на РИА Новости Крым:167 спасенных жизней: чудо с самолетом Airbus под Новосибирском - ФОТОПосадка в поле самолета Сочи - Омск: названа предварительная причинаСамолет Сочи-Омск экстренно сел в поле: что известно

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аварийная посадка самолета сочи-омск, происшествия, сочи, новосибирская область, авиация, росавиация, омск