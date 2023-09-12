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Последствия массированного удара ВСУ по Новой Каховке: подробности - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Последствия массированного удара ВСУ по Новой Каховке: подробности
Последствия массированного удара ВСУ по Новой Каховке: подробности - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Последствия массированного удара ВСУ по Новой Каховке: подробности
Администрация Новокаховского городского округа сообщает подробности о разрушениях и пострадавших в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ. РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T14:11
2023-09-12T14:27
херсонская область
новости сво
новая каховка
новые регионы россии
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Администрация Новокаховского городского округа сообщает подробности о разрушениях и пострадавших в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ."В результате обстрела по ул. Фабричная, 6 загорелся цех. Пожар был ликвидирован", - сказано в сообщении.Кроме того, по информации властей, массированная атака была предпринята с 4:00 по 8:00 по Новой Каховке и ближайшим к ней населенным пунктам.Кроме того, зафиксированы прилеты в селе Обрывка, в поселке Днепряны по улице Надднепрянской вылетели все окна. Их оперативно закрыли плитами OSB."Утром устранена авария на газопроводе в доме по ул. Букина. В данный момент восстанавливается газоснабжение в мкр-не Основа", - уточняют местные власти.Пострадавших и погибших в результате атаки не зафиксировано.Ранее стало известно, что в Новой Каховке во время украинского обстрела повреждены жилые дома и гражданские объекты. Так, на улице Букина, 62 во дворе девятиэтажного здания повреждена газовая труба, по улице Октябрьской снаряд попал во внутренний двор жилого дома, выбиты окна.11 сентября ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке, в результате обстрелов пострадали станция скорой помощи и здание водоканала.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известноВСУ нанесли массированный удар по Новой КаховкеБеспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, новости сво, новая каховка, новые регионы россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Последствия массированного удара ВСУ по Новой Каховке: подробности

Пожар в цеху и разбитый осколками рынок: последствия массированного обстрела Новой Каховки

14:11 12.09.2023 (обновлено: 14:27 12.09.2023)
 
© Администрация Новой Каховки в TelegramСитуация в Новокаховском городском округе после утреннего обстрела
Ситуация в Новокаховском городском округе после утреннего обстрела
© Администрация Новой Каховки в Telegram
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Администрация Новокаховского городского округа сообщает подробности о разрушениях и пострадавших в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ.
"В результате обстрела по ул. Фабричная, 6 загорелся цех. Пожар был ликвидирован", - сказано в сообщении.
Кроме того, по информации властей, массированная атака была предпринята с 4:00 по 8:00 по Новой Каховке и ближайшим к ней населенным пунктам.

"В Новой Каховке под обстрелом находились жилые кварталы мкр-на "Новосел": ул. Октябрьская – Букина. Осколками от разорвавшихся снарядов посечена часть новоселовского рынка. В жилых домах в результате прилетов вылетели окна в квартирах и в подъездах", – сообщает администрация округа.

Кроме того, зафиксированы прилеты в селе Обрывка, в поселке Днепряны по улице Надднепрянской вылетели все окна. Их оперативно закрыли плитами OSB.
"Утром устранена авария на газопроводе в доме по ул. Букина. В данный момент восстанавливается газоснабжение в мкр-не Основа", - уточняют местные власти.
Пострадавших и погибших в результате атаки не зафиксировано.
Ранее стало известно, что в Новой Каховке во время украинского обстрела повреждены жилые дома и гражданские объекты. Так, на улице Букина, 62 во дворе девятиэтажного здания повреждена газовая труба, по улице Октябрьской снаряд попал во внутренний двор жилого дома, выбиты окна.
11 сентября ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке, в результате обстрелов пострадали станция скорой помощи и здание водоканала.
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Херсонская областьНовости СВОНовая КаховкаНовые регионы РоссииПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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