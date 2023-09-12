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В Новой Каховке обстрелами ВСУ повреждены жилые дома и газопровод - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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В Новой Каховке обстрелами ВСУ повреждены жилые дома и газопровод
В Новой Каховке обстрелами ВСУ повреждены жилые дома и газопровод - РИА Новости Крым, 12.09.2023
В Новой Каховке обстрелами ВСУ повреждены жилые дома и газопровод
В Новой Каховке во время украинского обстрела повреждены жилые дома и гражданские объекты. Так, на улице Букина, 62 во дворе девятиэтажного здания повреждена... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T11:34
2023-09-12T11:39
новая каховка
херсонская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Новой Каховке во время украинского обстрела повреждены жилые дома и гражданские объекты. Так, на улице Букина, 62 во дворе девятиэтажного здания повреждена газовая труба, по улице Октябрьской снаряд попал во внутренний двор жилого дома, выбиты окна.Ремонтные бригады уже наложили бандаж на трубу, газоснабжение восстановлено, сообщают экстренные службы региона.Администрация Новокаховского городского округа в своем официальном Telegram-канале информирует о повреждении газопровода по улице Богдана Хмельницкого.Ранее сообщалось, что левый берег Херсонской области снова подвергся массированным обстрелам. Пострадали населенные пункты Крынки, Подстепное, Казачьи Лагеря, Саги, Корсунка, Днепряны, Новая Каховка и Каховка. По гражданским объектам и жилым домам выпущено 89 снарядов, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Военнослужащие группировки "Днепр" при этом продолжают наносить удары по противнику: за прошедшие сутки они уничтожили вражескую позицию, в результате чего враг потерял более полусотни боевиков убитыми.Читайте также на РИА Новости Крым:Клятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицина Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние СалгираВ Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб
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новая каховка, херсонская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Новой Каховке обстрелами ВСУ повреждены жилые дома и газопровод

Массированный обстрел Новой Каховки: украинскими снарядами повреждены жилые дома

11:34 12.09.2023 (обновлено: 11:39 12.09.2023)
 
© РИА Новости КрымРезультат обстрела в Новой Каховке
Результат обстрела в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В Новой Каховке во время украинского обстрела повреждены жилые дома и гражданские объекты. Так, на улице Букина, 62 во дворе девятиэтажного здания повреждена газовая труба, по улице Октябрьской снаряд попал во внутренний двор жилого дома, выбиты окна.
Ремонтные бригады уже наложили бандаж на трубу, газоснабжение восстановлено, сообщают экстренные службы региона.
Администрация Новокаховского городского округа в своем официальном Telegram-канале информирует о повреждении газопровода по улице Богдана Хмельницкого.
"12 сентября, в результате обстрела со стороны ВСУ и прилета снаряда в мкр-н Основа по ул. Богдана Хмельницкого, 84 поврежден газопровод. В данный момент над устранением повреждений работает аварийная бригада Херсонгаза", - говорится в сообщении.
© РИА Новости КрымРезультат обстрела в Новой Каховке
Результат обстрела в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости Крым
Результат обстрела в Новой Каховке
Ранее сообщалось, что левый берег Херсонской области снова подвергся массированным обстрелам. Пострадали населенные пункты Крынки, Подстепное, Казачьи Лагеря, Саги, Корсунка, Днепряны, Новая Каховка и Каховка. По гражданским объектам и жилым домам выпущено 89 снарядов, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Военнослужащие группировки "Днепр" при этом продолжают наносить удары по противнику: за прошедшие сутки они уничтожили вражескую позицию, в результате чего враг потерял более полусотни боевиков убитыми.
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Новая КаховкаХерсонская областьНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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