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Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельника
Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельника
Утром в понедельник проезд к досмотровым пунктам Крымского моста со стороны Краснодарского края и Керчи свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T07:05
2023-09-11T07:05
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Утром в понедельник проезд к досмотровым пунктам Крымского моста со стороны Краснодарского края и Керчи свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данныеКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаОчередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельника

В понедельник утром проезд на досмотр у Крымского моста свободен с двух сторон

07:05 11.09.2023
 
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Утром в понедельник проезд к досмотровым пунктам Крымского моста со стороны Краснодарского края и Керчи свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 7:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.
Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайОбществоНовости Крыма
 
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