https://crimea.ria.ru/20230911/obstanovka-u-krymskogo-mosta-dannye-na-utro-ponedelnika-1131310362.html

Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельника

Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельника

Утром в понедельник проезд к досмотровым пунктам Крымского моста со стороны Краснодарского края и Керчи свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T07:05

2023-09-11T07:05

2023-09-11T07:05

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Утром в понедельник проезд к досмотровым пунктам Крымского моста со стороны Краснодарского края и Керчи свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Сейчас проезд через Крымский мост осуществляется со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу.Транспорт едет по мосту в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, движение по автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, будет запущено 15 сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту к вечеру воскресенья: оперативные данныеКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаОчередь у Крымского моста со стороны Тамани выросла в три раза

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма