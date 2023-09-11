https://crimea.ria.ru/20230911/kerchenskaya-pereprava-seychas--situatsiya-na-utro-ponedelnika-1131312640.html

Керченская переправа сейчас – ситуация на утро понедельника

Керченская переправа сейчас – ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Керченская переправа сейчас – ситуация на утро понедельника

Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

2023-09-11T09:25

2023-09-11T09:25

2023-09-11T09:34

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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"Согласно прогнозу Росгидромета, 11 сентября ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +23…+25 градусов, температура воды в море +20…+22", - говорится в Telegram-канале ведомства.За минувшие сутки паромы выполнили 19 рейсов. Всего после запуска морского сообщения через пролив в обе стороны перевезено 332 033 пассажира и 190 376 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 679 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост.По состоянию на утро понедельника транспортный переход работает штатно, очередей с обеих сторон моста нет. На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется со 100% досмотром всех легковых автомобилей. Водители могут проследовать как через ручной досмотр, так и через сканер, в зависимости от количества багажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельникаКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, морской транспорт, краснодарский край, керчь, крым, новости крыма, керченский пролив