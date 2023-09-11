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Керченская переправа сейчас – ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Керченская переправа сейчас – ситуация на утро понедельника
Керченская переправа сейчас – ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Керченская переправа сейчас – ситуация на утро понедельника
Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-11T09:25
2023-09-11T09:34
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
морской транспорт
краснодарский край
керчь
крым
новости крыма
керченский пролив
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"Согласно прогнозу Росгидромета, 11 сентября ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +23…+25 градусов, температура воды в море +20…+22", - говорится в Telegram-канале ведомства.За минувшие сутки паромы выполнили 19 рейсов. Всего после запуска морского сообщения через пролив в обе стороны перевезено 332 033 пассажира и 190 376 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 679 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост.По состоянию на утро понедельника транспортный переход работает штатно, очередей с обеих сторон моста нет. На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется со 100% досмотром всех легковых автомобилей. Водители могут проследовать как через ручной досмотр, так и через сканер, в зависимости от количества багажа.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельникаКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского мостаВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, морской транспорт, краснодарский край, керчь, крым, новости крыма, керченский пролив
Керченская переправа сейчас – ситуация на утро понедельника

Керченская переправа 11 сентября работает штатно и без штормовых предупреждений

09:25 11.09.2023 (обновлено: 09:34 11.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
© РИА Новости КрымКерченская переправа 11 сентября 2023 года
Керченская переправа 11 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым
Керченская переправа 11 сентября 2023 года
"Согласно прогнозу Росгидромета, 11 сентября ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +23…+25 градусов, температура воды в море +20…+22", - говорится в Telegram-канале ведомства.
За минувшие сутки паромы выполнили 19 рейсов. Всего после запуска морского сообщения через пролив в обе стороны перевезено 332 033 пассажира и 190 376 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 679 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост.
По состоянию на утро понедельника транспортный переход работает штатно, очередей с обеих сторон моста нет. На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется со 100% досмотром всех легковых автомобилей. Водители могут проследовать как через ручной досмотр, так и через сканер, в зависимости от количества багажа.
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