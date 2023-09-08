https://crimea.ria.ru/20230908/80-izbirateley-v-krymu-budut-golosovat-s-pomoschyu-elektronnykh-urn-1131235369.html

80% избирателей в Крыму будут голосовать с помощью электронных урн

80% избирателей в Крыму будут голосовать с помощью электронных урн - РИА Новости Крым, 08.09.2023

80% избирателей в Крыму будут голосовать с помощью электронных урн

На дополнительных выборах 2023 года в Бахчисарайском и Белогорском районах полуострова, а также в Судаке впервые будут использовать КОИБ – комплексы обработки... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T08:35

2023-09-08T08:35

2023-09-08T09:54

избирком крыма

центризбирком (цик рф)

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. На дополнительных выборах 2023 года в Бахчисарайском и Белогорском районах полуострова, а также в Судаке впервые будут использовать КОИБ – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила секретарь Избирательной комиссии Республики Крым Наталья Безрученко.КОИБ позволяет исключить влияние человека на избирательный процесс и существенно упростить работу участковых комиссий. Электронная урна сканирует каждый бюллетень, самостоятельно, без участия человека, просчитывает данные и отправляет их в вышестоящую избирательную комиссию. Бюллетень для КОИБ отличается специальной электронной маркой, которая размещается не в правом верхнем углу, как на обычном бюллетене, а на обороте бланка.Секретарь крымского Избиркома уточнила, что все бюллетени были, как всегда, отпечатаны на типографии "Таврида" - у единственного исполнителя, который был определен постановлением правительства. Для защиты бюллетеней, предназначенных для голосования без КОИБ, кроме спецзнака-марки, используется также тангирная сетка. Она придает бланкам специфический светло-зеленый цвет, и подделать ее невозможно.С 8 по 10 сентября в Крыму на избирательном округе № 19 пройдут дополнительные выборы депутата в Государственную Думу Федерального собрания РФ. Участвовать в голосовании будут жители Ялты, Судака, Феодосии, Центрального района Симферополя, а также Белогорского, Бахчисарайского и частично Симферопольского районов.Особенностью избирательного процесса в этом году стало то, что крымчане впервые смогут проголосовать с помощью интернета. Для этого следовало заранее подать заявление через Госуслуги. Как это правильно сделать, РИА Новости Крым рассказали сотрудники Избирательной комиссии Республики Крым.Кроме того, они напомнили, что для голосования на участках следует взять с собой паспорт. Чтобы не было проблем, желательно также заранее проверить наличие своей фамилии в избирательных списках.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстерриториальные избирательные участки начали работу в КрымуВыборы в Крыму: когда, как и где голосоватьВ Запорожской области день выборов объявлен выходным

https://crimea.ria.ru/20230908/tri-dnya-na-vybor-kogo-i-kuda-izbirayut-v-rossiyskikh-regionakh-1131241215.html

судак

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избирком крыма, центризбирком (цик рф), выборы, судак, бахчисарай, белогорск, крым, новости крыма