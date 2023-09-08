80% избирателей в Крыму будут голосовать с помощью электронных урн
В Судаке, Бахчисарае и Белогорске впервые протестируют электронные урны для голосования
08:35 08.09.2023 (обновлено: 09:54 08.09.2023)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКомплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. На дополнительных выборах 2023 года в Бахчисарайском и Белогорском районах полуострова, а также в Судаке впервые будут использовать КОИБ – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила секретарь Избирательной комиссии Республики Крым Наталья Безрученко.
"Отпечатано было 500 500 бюллетеней, с использованием КОИБ – 441 550 и без использования КОИБ – 58 950 бюллетеней. То есть порядка 80% наших избирателей получат бюллетени с использованием комплексов обработки. Есть у нас регионы, которые сделают это впервые, - Бахчисарайский и Белогорский район, а также город Судак", - рассказала она.
КОИБ позволяет исключить влияние человека на избирательный процесс и существенно упростить работу участковых комиссий. Электронная урна сканирует каждый бюллетень, самостоятельно, без участия человека, просчитывает данные и отправляет их в вышестоящую избирательную комиссию. Бюллетень для КОИБ отличается специальной электронной маркой, которая размещается не в правом верхнем углу, как на обычном бюллетене, а на обороте бланка.
"На 257 участков из 360 будут применяться комплексы. На избирательном бюллетене стоит прямоугольная печать и две подписи. На федеральных избирательных компаниях всегда, в таких же количествах, как и бюллетени, изготавливается спецзнак-марка, которая наклеивается на каждый избирательный бюллетень", - пояснила Наталья Безрученко.
Секретарь крымского Избиркома уточнила, что все бюллетени были, как всегда, отпечатаны на типографии "Таврида" - у единственного исполнителя, который был определен постановлением правительства. Для защиты бюллетеней, предназначенных для голосования без КОИБ, кроме спецзнака-марки, используется также тангирная сетка. Она придает бланкам специфический светло-зеленый цвет, и подделать ее невозможно.
С 8 по 10 сентября в Крыму на избирательном округе № 19 пройдут дополнительные выборы депутата в Государственную Думу Федерального собрания РФ. Участвовать в голосовании будут жители Ялты, Судака, Феодосии, Центрального района Симферополя, а также Белогорского, Бахчисарайского и частично Симферопольского районов.
Особенностью избирательного процесса в этом году стало то, что крымчане впервые смогут проголосовать с помощью интернета. Для этого следовало заранее подать заявление через Госуслуги. Как это правильно сделать, РИА Новости Крым рассказали сотрудники Избирательной комиссии Республики Крым.
Кроме того, они напомнили, что для голосования на участках следует взять с собой паспорт. Чтобы не было проблем, желательно также заранее проверить наличие своей фамилии в избирательных списках.
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