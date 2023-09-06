https://crimea.ria.ru/20230906/ne-meshayte-lyudyam-vorovat-ekspert-o-zakone-zelenskogo-po-deleniyu-kryma-1131202245.html

Не мешайте людям воровать: эксперт о законе Зеленского по делению Крыма

Не мешайте людям воровать: эксперт о законе Зеленского по делению Крыма - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Не мешайте людям воровать: эксперт о законе Зеленского по делению Крыма

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об "изменении административно-территориального устройства" Крыма является очередным прикрытием для... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T21:26

2023-09-06T21:26

2023-09-06T22:41

радио "спутник в крыму"

крым

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Эксперт Игорь Шатров: закон Зеленского о "разделе" Крыма нужен для "распила" европейских денег Эксперт Игорь Шатров: закон Зеленского о "разделе" Крыма нужен для "распила" европейских денег audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об "изменении административно-территориального устройства" Крыма является очередным прикрытием для разворовывания денег, которые Запад направляет на поддержку Киева. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению эксперта, руководители киевского режима, ощущая свой скорый крах, пытаются создать как можно больше фейковых структур и проектов, связанных с потерянными территориями, чтобы устроить туда своих родственников и знакомых."Как кто-то хорошо высказался в Telegram: "не мешайте людям воровать". У них есть какие-то "СБУ", "прокуратуры" и "МВД" Крыма, Севастополя, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, есть "полпреды президента"… Есть жены и любовницы, какие-то другие дальние родственники. Почему сейчас о них задумались? Видимо, чувствуют, что режим к концу подходит, и надо раздать должности, чтобы эти люди получали зарплату", - сказал Шатров.Политолог отметил, что Зеленский просит у Запада деньги на "помощь Украине" с учетом населения Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые уже не находятся под юрисдикцией Киева."То есть они дописывают еще 10-15 миллионов (человек) и получают с учетом этого деньги. Ну, пусть получают. Тем более они в данном случае воруют не наши с вами деньги, а европейские. Если европейцам это нравится, пусть они их спонсируют", - заключил аналитик.Закон Зеленского о "делении" КрымаЗакон об "изменении административно-территориального устройства Крыма" предполагает создание на полуострове военных и военно-гражданских администраций в территориальных общинах. Согласно закону, украинский Кабмин должен в течение месяца с момента вступления закона в силу определить административные центры и географические границы таких общин и в течение трех месяцев – обеспечить формирование местных госадминистраций и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект "об особенностях восстановления публичной власти" на полуострове. Главная цель закона, как утверждается, — подготовка почвы для "деоккупации" полуострова.По словам руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества Натальи Киселевой, данный закон говорит о том, в Киеве "планируют" ликвидировать крымскую автономию. Она отметила, что такие планы вынашивались в Киеве со дня возвращения Крыму автономного статуса в 1991 году.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что подписанный закон не имеет абсолютно никаких правовых последствий, с таким же успехом лидер киевского режима мог бы поделить на районы какой-нибудь сектор Луны.По мнению политика, данное решение лишь подтверждает тот факт, что "никакого правового поля Украины давно не осталось".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму описали пословицей заявления Зеленского на "Крымской платформе""Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиВ Крыму ответили на слова о "праве" Украины уничтожать все на полуострове

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