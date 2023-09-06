https://crimea.ria.ru/20230906/glavnye-novosti-kryma-6-sentyabrya-1131219570.html

Главные новости Крыма: 6 сентября

Главные новости Крыма: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Главные новости Крыма: 6 сентября

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов предсказал решающий перелом в ходе СВО, в Крымэнерго назначен новый руководитель, а работница симферопольского МУП украла... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T22:43

2023-09-06T22:43

2023-09-06T22:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов предсказал решающий перелом в ходе СВО, в Крымэнерго назначен новый руководитель, а работница симферопольского МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах. Военнослужщие Черноморского флота награждены за героизм в зоне СВО, на Демерджи заблудились туристы с ребенком, а талантливый студент из Крыма научил нейросеть понимать жесты.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Когда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из КрымаПо мнению вице-премьера РК – постпреда республики при президенте России Георгия Мурадова, это случится весной следующего года. Ближайшие шесть-семь месяцев будут иметь важнейшее значение, после чего ситуация будет развиваться по-новому, озвучил он.Мурадов выразил уверенность, что в отношении киевского режима "будут применены те меры, которые отрубят голову гидре нацизма и терроризма".У "Крымэнерго" сменился руководительГлава Республики Крым Сергей Аксенов представил коллективу нового генерального директора предприятия. Им стал Вячеслав Гайдук. Предыдущий гендиректор, Андрей Цурканенко, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Смена руководства, подчеркнул глава Крыма, никак не повлияет на работу коллектива.В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтахВ Симферополе сотрудница МУП украла более 800 тысяч рублей, проведя фиктивный "ремонт" многоэтажэк. Согласно решению суда, она возместит ущерб за хищения, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Преступные действия злоумышленница осуществляла на протяжении трех лет, с 2016 по 2019 год, занимая руководящие должности в одном из муниципальных унитарных предприятий. Мошенница заключала фиктивные договоры подряда от имени своих родственников и знакомых, используя копии их паспортов и иных личных документов. После этого она подделывала акты выполненных работ по благоустройству многоквартирных жилых домов, которые предоставляла в бухгалтерию.Суд признал женщину виновной в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге.В Севастополе наградили военнослужащих флотаЗа мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО, командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды ЧФ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.Среди наград, врученных офицерам, старшинам, сержантам и матросам, орден Мужества и орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медали "За отвагу", "За храбрость" и медаль Суворова, а также знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.Туристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в КрымуКрымские спасатели эвакуировали с горы Демерджи троих заблудившихся туристов, в том числе подростка, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Сообщается, что время подъема на гору Южная Демерджи туристы сбились с тропы, потеряли ориентир и вышли на труднопроходимый участок. Самостоятельно продолжить путь они не смогли и вызвали на помощь спасателей. На место происшествия были направлены сотрудники "КРЫМ-СПАС".Студент из Крыма научил нейросеть понимать жестыДенис Щербаков из Симферополя увлекся радиоэлектроникой и робототехникой уже в шестом классе. Теперь он студент четвертого курса Таврического колледжа при КФУ им. Вернадского, лаборант лаборатории цифрового творчества "ФабЛаб" КФУ. Денис разработал систему для распознавания жестового языка. Автор проекта уточняет, что для него все началось со спонтанного интереса к жестовому языку, которым пользуются глухие.На основе специальной базы данных студент научил нейросеть "читать" дактильную азбуку – побуквенный язык жестов. Система распознает 32 тактильных жеста. Речь идет о тридцати буквах (разработчики решили отказаться от "Ё" и "Ъ") и двух технических жестах – для того, чтобы ставить пробелы и стирать символы.

https://crimea.ria.ru/20230906/v-evpatorii-otremontiruyut-detskuyu-bolnitsu--tsena-i-srok-kontrakta-1131207517.html

https://crimea.ria.ru/20230906/kogda-snizyatsya-tseny-na-toplivo-v-krymu-sezon-okonchen-posevnaya-tozhe-1131204080.html

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https://crimea.ria.ru/20230906/komu-otdali-zdanie-medzhlisa-v-stolitse-kryma-1131215735.html

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