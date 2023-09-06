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Главные новости Крыма: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Главные новости Крыма: 6 сентября
Главные новости Крыма: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Главные новости Крыма: 6 сентября
Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов предсказал решающий перелом в ходе СВО, в Крымэнерго назначен новый руководитель, а работница симферопольского МУП украла... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T22:43
2023-09-06T22:23
главное за день
новости крыма
крым
георгий мурадов
валерий аксенов
владимир зеленский (президент украины)
меджлис*
общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов предсказал решающий перелом в ходе СВО, в Крымэнерго назначен новый руководитель, а работница симферопольского МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах. Военнослужщие Черноморского флота награждены за героизм в зоне СВО, на Демерджи заблудились туристы с ребенком, а талантливый студент из Крыма научил нейросеть понимать жесты.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Когда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из КрымаПо мнению вице-премьера РК – постпреда республики при президенте России Георгия Мурадова, это случится весной следующего года. Ближайшие шесть-семь месяцев будут иметь важнейшее значение, после чего ситуация будет развиваться по-новому, озвучил он.Мурадов выразил уверенность, что в отношении киевского режима "будут применены те меры, которые отрубят голову гидре нацизма и терроризма".У "Крымэнерго" сменился руководительГлава Республики Крым Сергей Аксенов представил коллективу нового генерального директора предприятия. Им стал Вячеслав Гайдук. Предыдущий гендиректор, Андрей Цурканенко, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Смена руководства, подчеркнул глава Крыма, никак не повлияет на работу коллектива.В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтахВ Симферополе сотрудница МУП украла более 800 тысяч рублей, проведя фиктивный "ремонт" многоэтажэк. Согласно решению суда, она возместит ущерб за хищения, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Преступные действия злоумышленница осуществляла на протяжении трех лет, с 2016 по 2019 год, занимая руководящие должности в одном из муниципальных унитарных предприятий. Мошенница заключала фиктивные договоры подряда от имени своих родственников и знакомых, используя копии их паспортов и иных личных документов. После этого она подделывала акты выполненных работ по благоустройству многоквартирных жилых домов, которые предоставляла в бухгалтерию.Суд признал женщину виновной в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге.В Севастополе наградили военнослужащих флотаЗа мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО, командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды ЧФ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.Среди наград, врученных офицерам, старшинам, сержантам и матросам, орден Мужества и орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медали "За отвагу", "За храбрость" и медаль Суворова, а также знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.Туристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в КрымуКрымские спасатели эвакуировали с горы Демерджи троих заблудившихся туристов, в том числе подростка, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Сообщается, что время подъема на гору Южная Демерджи туристы сбились с тропы, потеряли ориентир и вышли на труднопроходимый участок. Самостоятельно продолжить путь они не смогли и вызвали на помощь спасателей. На место происшествия были направлены сотрудники "КРЫМ-СПАС".Студент из Крыма научил нейросеть понимать жестыДенис Щербаков из Симферополя увлекся радиоэлектроникой и робототехникой уже в шестом классе. Теперь он студент четвертого курса Таврического колледжа при КФУ им. Вернадского, лаборант лаборатории цифрового творчества "ФабЛаб" КФУ. Денис разработал систему для распознавания жестового языка. Автор проекта уточняет, что для него все началось со спонтанного интереса к жестовому языку, которым пользуются глухие.На основе специальной базы данных студент научил нейросеть "читать" дактильную азбуку – побуквенный язык жестов. Система распознает 32 тактильных жеста. Речь идет о тридцати буквах (разработчики решили отказаться от "Ё" и "Ъ") и двух технических жестах – для того, чтобы ставить пробелы и стирать символы.
https://crimea.ria.ru/20230906/v-evpatorii-otremontiruyut-detskuyu-bolnitsu--tsena-i-srok-kontrakta-1131207517.html
https://crimea.ria.ru/20230906/kogda-snizyatsya-tseny-na-toplivo-v-krymu-sezon-okonchen-posevnaya-tozhe-1131204080.html
https://crimea.ria.ru/20230906/bolee-35-tysyach-krymchan-privilis-ot-grippa-v-pervye-dni-vaktsinatsii-1131211704.html
https://crimea.ria.ru/20230906/v-krymu-sgoreli-dva-avtomobilya-i-garazh--v-mchs-nazvali-prichinu-1131216495.html
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https://crimea.ria.ru/20230906/ne-meshayte-lyudyam-vorovat-ekspert-o-zakone-zelenskogo-po-deleniyu-kryma-1131202245.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, новости крыма, крым, георгий мурадов, валерий аксенов, владимир зеленский (президент украины), меджлис*, общество, происшествия
Главные новости Крыма: 6 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 6 сентября

22:43 06.09.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов предсказал решающий перелом в ходе СВО, в Крымэнерго назначен новый руководитель, а работница симферопольского МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах. Военнослужщие Черноморского флота награждены за героизм в зоне СВО, на Демерджи заблудились туристы с ребенком, а талантливый студент из Крыма научил нейросеть понимать жесты.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Когда в СВО наступит коренной перелом в пользу России – прогноз из Крыма

По мнению вице-премьера РК – постпреда республики при президенте России Георгия Мурадова, это случится весной следующего года. Ближайшие шесть-семь месяцев будут иметь важнейшее значение, после чего ситуация будет развиваться по-новому, озвучил он.
Мурадов выразил уверенность, что в отношении киевского режима "будут применены те меры, которые отрубят голову гидре нацизма и терроризма".
Ремонтные работы
16:14
В Евпатории отремонтируют детскую больницу – цена и срок контракта

У "Крымэнерго" сменился руководитель

Глава Республики Крым Сергей Аксенов представил коллективу нового генерального директора предприятия. Им стал Вячеслав Гайдук. Предыдущий гендиректор, Андрей Цурканенко, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Смена руководства, подчеркнул глава Крыма, никак не повлияет на работу коллектива.
"Уверен, новому директору удастся обеспечить соблюдение сроков и качество работ по технологическим присоединениям к электросетям, определить меры, необходимые для снижения аварийных отключений, и продолжить модернизацию электросетей", - перечислил ключевые направления работы Сергей Аксенов, предупредив, что обстановку на предприятии будет контролировать лично.
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
16:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже

В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах

В Симферополе сотрудница МУП украла более 800 тысяч рублей, проведя фиктивный "ремонт" многоэтажэк. Согласно решению суда, она возместит ущерб за хищения, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Преступные действия злоумышленница осуществляла на протяжении трех лет, с 2016 по 2019 год, занимая руководящие должности в одном из муниципальных унитарных предприятий. Мошенница заключала фиктивные договоры подряда от имени своих родственников и знакомых, используя копии их паспортов и иных личных документов. После этого она подделывала акты выполненных работ по благоустройству многоквартирных жилых домов, которые предоставляла в бухгалтерию.
Суд признал женщину виновной в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге.
Вакцинация от гриппа - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
17:40
Более 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинации

В Севастополе наградили военнослужащих флота

За мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО, командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды ЧФ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.
Среди наград, врученных офицерам, старшинам, сержантам и матросам, орден Мужества и орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медали "За отвагу", "За храбрость" и медаль Суворова, а также знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.
В Сакском районе огнем уничтожено два автомобиля и гараж
20:14
В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину

Туристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в Крыму

Крымские спасатели эвакуировали с горы Демерджи троих заблудившихся туристов, в том числе подростка, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщается, что время подъема на гору Южная Демерджи туристы сбились с тропы, потеряли ориентир и вышли на труднопроходимый участок. Самостоятельно продолжить путь они не смогли и вызвали на помощь спасателей. На место происшествия были направлены сотрудники "КРЫМ-СПАС".
Бывшее здание Меджлиса крымско-татарского народа* в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
20:36Эксклюзивы РИА Новости Крым
Кому отдали здание меджлиса* в столице Крыма

Студент из Крыма научил нейросеть понимать жесты

Денис Щербаков из Симферополя увлекся радиоэлектроникой и робототехникой уже в шестом классе. Теперь он студент четвертого курса Таврического колледжа при КФУ им. Вернадского, лаборант лаборатории цифрового творчества "ФабЛаб" КФУ. Денис разработал систему для распознавания жестового языка. Автор проекта уточняет, что для него все началось со спонтанного интереса к жестовому языку, которым пользуются глухие.
"Обычно язык жестов начинают учить тогда, когда в семье есть глухие родственники. Но у меня нет таких. Мне просто было интересно. Кроме того, уже давно интересуюсь программированием. Вот и совместил два своих хобби – программирование и жестовый язык. Так получился этот проект", - объясняет Денис.
На основе специальной базы данных студент научил нейросеть "читать" дактильную азбуку – побуквенный язык жестов. Система распознает 32 тактильных жеста. Речь идет о тридцати буквах (разработчики решили отказаться от "Ё" и "Ъ") и двух технических жестах – для того, чтобы ставить пробелы и стирать символы.
Владимир Зеленский
21:26Радио "Спутник в Крыму"
Не мешайте людям воровать: эксперт о законе Зеленского по делению Крыма
 
Главное за деньНовости КрымаКрымГеоргий МурадовВалерий АксеновВладимир Зеленский (президент Украины)меджлис*ОбществоПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
22:43Главные новости Крыма: 6 сентября
22:10Главные события и заявления дня: 6 сентября
21:26Не мешайте людям воровать: эксперт о законе Зеленского по делению Крыма
21:11В ООН обеспокоены поставками обедненного урана, США уверяют: угрозы нет
21:04Крымский мост: обстановка на вечер среды
20:48МИД РФ: Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна
20:36США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
20:36Кому отдали здание меджлиса* в столице Крыма
20:14В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину
19:53В Запорожской области день выборов объявлен выходным
19:37Студент из Крыма научил нейросеть понимать жесты
19:16Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму
18:58На Лаврове "сошлась" индонезийская национальная рубашка
18:31США готовятся поставить Украине снаряды с обедненным ураном – СМИ
18:10Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым
18:04Украина стала полигоном для проведения биопрограмм США - Минобороны
17:40Более 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинации
17:21Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление
16:58Когда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже
16:34В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах
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