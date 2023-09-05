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Районы, кварталы: как появлялся северо-восточный Симферополь - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Районы, кварталы: как появлялся северо-восточный Симферополь
Районы, кварталы: как появлялся северо-восточный Симферополь - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Районы, кварталы: как появлялся северо-восточный Симферополь
65 лет назад в чистом поле под растущим и развивающимся административным центром Крымской области состоялась закладка главного корпуса Симферопольской ГРЭС. С... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T06:12
2023-09-05T06:12
симферополь
радио "спутник в крыму"
александр шилко
история
новости крыма
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крым в истории: секреты, факты, фото
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ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. 65 лет назад в чистом поле под растущим и развивающимся административным центром Крымской области состоялась закладка главного корпуса Симферопольской ГРЭС. С этого момента началась еще одна большая стройка, в результате которой в Крыму появилось не только одна из основных электростанций полуострова, но и целый жилой микрорайон, сегодня ставший поселком городского типа ГРЭСовский. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказал симферопольский краевед, автор книг о столице Республики Крым Александр Шилко.За 65 лет с момента начала большой стройки в этой местности изменилось многое. Сегодня ГРЭС – это большой жилой массив с транспортными развязками и инфраструктурой, которая позволяет поселку существовать почти автономно от Симферополя. А в далеком 1956-м году на этом месте было голое ровное поле. И город находился где-то далеко.“В 1956 году это был пустырь с ровным рельефом, на котором удобно было строить. Тогда была объявлена молодежная стройка, рабочие приехали из разных уголков страны. Началось строительство, а жить было негде. Поэтому и начал появляться поселок”, - рассказывает Александр Шилко.Темпы строительства, удивительные и по нынешним временам, в ту эпоху выглядели и вовсе фантастическими. Уже спустя 16 месяцев после начала работ станция начала подавать первый промышленный ток. Всего через три года, в 1959-м, электростанции было присвоено имя Владимира Ильича Ленина.Почти сразу с началом стройки начал расстраиваться и район – для строителей, как и положено, рядом со своим детищем. Рабочий городок из пары наспех собранных бараков сначала перерос в полноценные жилые дома – пятиэтажные семейные общежития. Их сдали в эксплуатацию уже в 1957-году. В следующем году уже появились школа и первый детский сад, еще через год – второй детский сад. Быстрому строительству помогал рельеф: на ровной местности у строительства не было почти никаких препятствий.“В те времена это было просто поле, где несколько домов – и через дорогу две трубы ГРЭС. В 1958-м году появился первый продуктовый магазин, в 1964-м – типовой кинотеатр “Искра”. Сейчас уже вокруг есть улицы, дороги, проспекты, парки. Сегодня ГРЭС – это 59 жилых домов, работает 20 стационарных магазинов, есть микрорынок, парикмахерские, мастерские, ателье и прочее. Это полноценный микрорайон”, - сравнивает Александр Шилко.Примечательно то, что этот, по сути, довольно отдаленный от Симферополя район появился даже раньше некоторых столичных микрорайонов, которые сегодня принято считать почти центром города. Так, к примеру, микрорайон Москольцо начал строиться только в шестидесятых. А микрорайоны Маршала Жукова или героев Сталинграда – и того позже. Здесь в пользу ГРЭСа также сыграла его удаленность. Логика была такая: если люди там живут и работают, у них должно быть все под рукой, в шаговой доступности.“Этот район всегда стоял особняком. Несмотря на то, что он административно входил в Симферополь, у него был поселковый совет со своим главой, – отметил краевед. – Я помню, как у руководства города в девяностых, в двухтысячных всегда были замами руководители районов Симферополя – Центрального, Киевского, Железнодорожного. А четвертым был грэсовский поселковый глава, хотя территориально ГРЭС входил в Железнодорожный район”.Сегодня пгт ГРЭСовский – это территория, которая продолжает активно развиваться. Растут многоэтажные застройки, строятся дороги. Вполне возможно, что пройдет еще десять лет, и те 8 километров, которые отделяют сегодня поселок от Симферополя, жителями города не будут восприниматься как пустота между двумя населенными пунктами.“Я исследовал исторические материалы, в которых район улицы Лермонтова еще в 30-х годах прошлого века был для жителей Симферополя далекой деревней за городом. А сегодня это фактически центр города, – приводит пример Александр Шилко. – Недавно открыли отремонтированный сквер Ленина возле железнодорожного вокзала. А между тем, когда он только строился, здесь еще не было ни домов, ни скверов, а были болота, куда еще тогда на уток ходили”.Читайте также на РИА Новости Крым:Пуля-дура и сухой фонтан: пять крымских легенд о Кутузове“Сергеев в списке, а Ценский не значится!”: воевал, доил коров, писалГаз, троллейбус и фото с Луны: крымские достижения времен СССРСедьмая годовщина энергоблокады Крыма: новые вехи нашей энергоистории
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4.7
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Районы, кварталы: как появлялся северо-восточный Симферополь

65 лет назад под Симферополем начали строить ГРЭС

06:12 05.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСимферопольская ТЭЦ АО "КрымТЭЦ".
Симферопольская ТЭЦ АО КрымТЭЦ. - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. 65 лет назад в чистом поле под растущим и развивающимся административным центром Крымской области состоялась закладка главного корпуса Симферопольской ГРЭС. С этого момента началась еще одна большая стройка, в результате которой в Крыму появилось не только одна из основных электростанций полуострова, но и целый жилой микрорайон, сегодня ставший поселком городского типа ГРЭСовский. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказал симферопольский краевед, автор книг о столице Республики Крым Александр Шилко.
За 65 лет с момента начала большой стройки в этой местности изменилось многое. Сегодня ГРЭС – это большой жилой массив с транспортными развязками и инфраструктурой, которая позволяет поселку существовать почти автономно от Симферополя. А в далеком 1956-м году на этом месте было голое ровное поле. И город находился где-то далеко.
“В 1956 году это был пустырь с ровным рельефом, на котором удобно было строить. Тогда была объявлена молодежная стройка, рабочие приехали из разных уголков страны. Началось строительство, а жить было негде. Поэтому и начал появляться поселок”, - рассказывает Александр Шилко.
Темпы строительства, удивительные и по нынешним временам, в ту эпоху выглядели и вовсе фантастическими. Уже спустя 16 месяцев после начала работ станция начала подавать первый промышленный ток. Всего через три года, в 1959-м, электростанции было присвоено имя Владимира Ильича Ленина.
“Станция по сей день считается главным аварийно-резервным источником для Симферополя и Крыма. В случае каких-то перебоев она просто увеличивает объем производимой электроэнергии, и тогда удается большую территорию этой энергией обеспечить. В 2015 году, например, она сыграла важную роль во времена блэкаута. Я был свидетелем тому, как тогда, когда нам отключили свет, разрабатывались планы, каким образом дать полуострову электроэнергию. Тогда это все удалось сделать достаточно оперативно, и ГРЭС – тогда уже Симферопольская ТЭЦ – работала в небывалых объемах для того времени и для того обеспечения, которое у нее было.”
Почти сразу с началом стройки начал расстраиваться и район – для строителей, как и положено, рядом со своим детищем. Рабочий городок из пары наспех собранных бараков сначала перерос в полноценные жилые дома – пятиэтажные семейные общежития. Их сдали в эксплуатацию уже в 1957-году. В следующем году уже появились школа и первый детский сад, еще через год – второй детский сад. Быстрому строительству помогал рельеф: на ровной местности у строительства не было почти никаких препятствий.
“В те времена это было просто поле, где несколько домов – и через дорогу две трубы ГРЭС. В 1958-м году появился первый продуктовый магазин, в 1964-м – типовой кинотеатр “Искра”. Сейчас уже вокруг есть улицы, дороги, проспекты, парки. Сегодня ГРЭС – это 59 жилых домов, работает 20 стационарных магазинов, есть микрорынок, парикмахерские, мастерские, ателье и прочее. Это полноценный микрорайон”, - сравнивает Александр Шилко.
© Пресс-служба администрации СимферополяСимферопольская ГРЭС. Архивное фото
Симферопольская ГРЭС. Архивное фото
© Пресс-служба администрации Симферополя
Симферопольская ГРЭС. Архивное фото
Примечательно то, что этот, по сути, довольно отдаленный от Симферополя район появился даже раньше некоторых столичных микрорайонов, которые сегодня принято считать почти центром города. Так, к примеру, микрорайон Москольцо начал строиться только в шестидесятых. А микрорайоны Маршала Жукова или героев Сталинграда – и того позже. Здесь в пользу ГРЭСа также сыграла его удаленность. Логика была такая: если люди там живут и работают, у них должно быть все под рукой, в шаговой доступности.
“Этот район всегда стоял особняком. Несмотря на то, что он административно входил в Симферополь, у него был поселковый совет со своим главой, – отметил краевед. – Я помню, как у руководства города в девяностых, в двухтысячных всегда были замами руководители районов Симферополя – Центрального, Киевского, Железнодорожного. А четвертым был грэсовский поселковый глава, хотя территориально ГРЭС входил в Железнодорожный район”.
Сегодня пгт ГРЭСовский – это территория, которая продолжает активно развиваться. Растут многоэтажные застройки, строятся дороги. Вполне возможно, что пройдет еще десять лет, и те 8 километров, которые отделяют сегодня поселок от Симферополя, жителями города не будут восприниматься как пустота между двумя населенными пунктами.
“Я исследовал исторические материалы, в которых район улицы Лермонтова еще в 30-х годах прошлого века был для жителей Симферополя далекой деревней за городом. А сегодня это фактически центр города, – приводит пример Александр Шилко. – Недавно открыли отремонтированный сквер Ленина возле железнодорожного вокзала. А между тем, когда он только строился, здесь еще не было ни домов, ни скверов, а были болота, куда еще тогда на уток ходили”.
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