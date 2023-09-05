https://crimea.ria.ru/20230905/rayony-kvartaly-kak-poyavlyalsya-severo-vostochnyy-simferopol-1131160230.html

Районы, кварталы: как появлялся северо-восточный Симферополь

Районы, кварталы: как появлялся северо-восточный Симферополь - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Районы, кварталы: как появлялся северо-восточный Симферополь

65 лет назад в чистом поле под растущим и развивающимся административным центром Крымской области состоялась закладка главного корпуса Симферопольской ГРЭС. С... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T06:12

2023-09-05T06:12

2023-09-05T06:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. 65 лет назад в чистом поле под растущим и развивающимся административным центром Крымской области состоялась закладка главного корпуса Симферопольской ГРЭС. С этого момента началась еще одна большая стройка, в результате которой в Крыму появилось не только одна из основных электростанций полуострова, но и целый жилой микрорайон, сегодня ставший поселком городского типа ГРЭСовский. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” рассказал симферопольский краевед, автор книг о столице Республики Крым Александр Шилко.За 65 лет с момента начала большой стройки в этой местности изменилось многое. Сегодня ГРЭС – это большой жилой массив с транспортными развязками и инфраструктурой, которая позволяет поселку существовать почти автономно от Симферополя. А в далеком 1956-м году на этом месте было голое ровное поле. И город находился где-то далеко.“В 1956 году это был пустырь с ровным рельефом, на котором удобно было строить. Тогда была объявлена молодежная стройка, рабочие приехали из разных уголков страны. Началось строительство, а жить было негде. Поэтому и начал появляться поселок”, - рассказывает Александр Шилко.Темпы строительства, удивительные и по нынешним временам, в ту эпоху выглядели и вовсе фантастическими. Уже спустя 16 месяцев после начала работ станция начала подавать первый промышленный ток. Всего через три года, в 1959-м, электростанции было присвоено имя Владимира Ильича Ленина.Почти сразу с началом стройки начал расстраиваться и район – для строителей, как и положено, рядом со своим детищем. Рабочий городок из пары наспех собранных бараков сначала перерос в полноценные жилые дома – пятиэтажные семейные общежития. Их сдали в эксплуатацию уже в 1957-году. В следующем году уже появились школа и первый детский сад, еще через год – второй детский сад. Быстрому строительству помогал рельеф: на ровной местности у строительства не было почти никаких препятствий.“В те времена это было просто поле, где несколько домов – и через дорогу две трубы ГРЭС. В 1958-м году появился первый продуктовый магазин, в 1964-м – типовой кинотеатр “Искра”. Сейчас уже вокруг есть улицы, дороги, проспекты, парки. Сегодня ГРЭС – это 59 жилых домов, работает 20 стационарных магазинов, есть микрорынок, парикмахерские, мастерские, ателье и прочее. Это полноценный микрорайон”, - сравнивает Александр Шилко.Примечательно то, что этот, по сути, довольно отдаленный от Симферополя район появился даже раньше некоторых столичных микрорайонов, которые сегодня принято считать почти центром города. Так, к примеру, микрорайон Москольцо начал строиться только в шестидесятых. А микрорайоны Маршала Жукова или героев Сталинграда – и того позже. Здесь в пользу ГРЭСа также сыграла его удаленность. Логика была такая: если люди там живут и работают, у них должно быть все под рукой, в шаговой доступности.“Этот район всегда стоял особняком. Несмотря на то, что он административно входил в Симферополь, у него был поселковый совет со своим главой, – отметил краевед. – Я помню, как у руководства города в девяностых, в двухтысячных всегда были замами руководители районов Симферополя – Центрального, Киевского, Железнодорожного. А четвертым был грэсовский поселковый глава, хотя территориально ГРЭС входил в Железнодорожный район”.Сегодня пгт ГРЭСовский – это территория, которая продолжает активно развиваться. Растут многоэтажные застройки, строятся дороги. Вполне возможно, что пройдет еще десять лет, и те 8 километров, которые отделяют сегодня поселок от Симферополя, жителями города не будут восприниматься как пустота между двумя населенными пунктами.“Я исследовал исторические материалы, в которых район улицы Лермонтова еще в 30-х годах прошлого века был для жителей Симферополя далекой деревней за городом. А сегодня это фактически центр города, – приводит пример Александр Шилко. – Недавно открыли отремонтированный сквер Ленина возле железнодорожного вокзала. А между тем, когда он только строился, здесь еще не было ни домов, ни скверов, а были болота, куда еще тогда на уток ходили”.Читайте также на РИА Новости Крым:Пуля-дура и сухой фонтан: пять крымских легенд о Кутузове“Сергеев в списке, а Ценский не значится!”: воевал, доил коров, писалГаз, троллейбус и фото с Луны: крымские достижения времен СССРСедьмая годовщина энергоблокады Крыма: новые вехи нашей энергоистории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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