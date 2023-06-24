https://crimea.ria.ru/20230624/Sergeev-v-spiske-a-Tsenskiy-ne-znachitsya-voeval-doil-korov-pisal-1119713185.html

"Сергеев в списке, а Ценский не значится!": воевал, доил коров, писал

"Сергеев в списке, а Ценский не значится!": воевал, доил коров, писал - РИА Новости Крым, 24.06.2023

"Сергеев в списке, а Ценский не значится!": воевал, доил коров, писал

Сегодня, 24 июня, в день создания легендарного Совинформбюро, мы вспоминаем одного из ярчайших его сотрудников, русского и советского писателя Сергея... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T09:15

2023-06-24T09:15

2023-06-24T08:19

общество

новости

эксклюзивы риа новости крым

совинформбюро

сергей сергеев-ценский

история

сми

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119716903_0:7:1620:918_1920x0_80_0_0_3defae6520afb4fd1e73886def0dc99e.jpg

Сегодня, 24 июня, в день создания легендарного Совинформбюро, мы вспоминаем одного из ярчайших его сотрудников, русского и советского писателя Сергея Сергеева-Ценского. Человека с ярким и щедрым литературным талантом. Который очень гордился тем, что про него говорили: крымчанин. Можно ли прожить большую жизнь, не поступившись совестью, убеждениями, принципами? Сергеев-Ценский жил именно так. Через голову начальстваНа военной службе уже состоявшийся писатель и прапорщик 51-го Литовского полка стал свидетелем одной из трагедий Симферополя, еврейского погрома 1905 года. Тогда городские власти разрешили бунтовщикам "выпустить пар", громя магазины и дома. 63 убитых, больше сотни раненых. Полиция не вмешивалась. Военным приказали только наблюдать.Последовал выход в отставку. Сергеев был этому только рад - он знал, чему посвятить жизнь. К тому времени он уже сложившийся писатель Сергеев-Ценский. Псевдоним добавил к фамилии по названию тамбовской речки Цны, на ее берегах прошло детство. И лучшее место для себя он тоже выбрал: Алушта. Здесь родилось множество стихов, рассказов, здесь шла работа над романами.Домик за мукуМуза Ценского - крымчанка. У нее загорелые руки, ее лицо потрескалось от солнца и ветра, а ноги загрубели от каменистых дорог, она любит соленую хамсу и молодое вино… Я не знаю никого другого, кто писал бы о море и горах с такою расточительностью, как Ценский.Петр Павленко, русский советский писатель, сценарист, журналист. Удивительно, но страшное время Гражданской войны и первые годы после нее писатель мог вспоминать… с улыбкой. На Южном берегу в 1921 году уже было голодно. На руках у Сергеева-Ценского жена и ее дочь. Он пытается продать единственное сокровище – свой домик. За четыре пуда муки. Никто не берет. Дорого. Советская власть объявила о помощи "ценным представителям интеллигенции". Таких в Алуште набралось четверо. Пришли за пайками, назвали фамилии. У кладовщика случилась истерика: в списке четыре фамилии, а называют пять! Стал кричать, что Сергееву паек даст, тот в списке. А какому-то примазавшемуся Ценскому ничего не положено!Он не чурался любой честной работы. Нанялся пасти и доить коров. Приходил в воинский лазарет, его окликали: "Молошник, а молошник!.." Откликался. И не рвался объяснять, что он писатель, известный в России и за границей."Читал под Керчью"В Симферополе мемориальная доска Сергееву-Ценскому находится на угловом здании: здесь пересекаются Севастопольская и улица Сергеева-Ценского. В нем располагается информационное агентство РИА Новости Крым, "наследник" знаменитого Совинформбюро. Созданное в первые дни войны, оно руководило работой военкоров, распространяло информационные материалы в советские и зарубежные СМИ.При Совинформбюро была создана литературная группа, в которую вошли известные писатели. Сергеев-Ценский, вынужденный эвакуироваться из Крыма, с радостью принял предложение работать в группе. В свои 66 лет он не мог стать, как некоторые коллеги, военным корреспондентом. Но по высылаемым ему материалам писал очерки, добиравшиеся до сердца каждого. Об истекающем кровью Севастополе. О зверствах фашистов. О санитарке Зине. О Захаре Сорокине, "крымском Маресьеве": он тоже полз по снегу от сбитого самолета к своим. Потерял ступни ног, но вернулся в строй. Крымский — потому, что служил на Черноморском флоте.В Морской библиотеке Севастополя хранится "Севастопольская страда" Сергеева-Ценского, о Крымской войне. Эта книга прошла вместе с 16-м стрелковым корпусом Приморской армии от Кубани до Севастополя. На ее страницах оставили надписи благодарные читатели: "Эту книгу с большим волнением прочитал "Нач. связи" 16 с. к. майор И. Карнаухов. II-44 г.". "Читал под Керчью. III-1944 г. Ком. взвода разведки лейтенант Алексеев из г. Москвы".После войны Сергеев-Ценский вернулся в Алушту. Много работал. Вместе с женой шефствовал над местным детдомом. Своих детей они не нажили, а дочь супруги от первого брака умерла еще в 1920-е годы. Кстати, детдом Алушты носил имя Сергеева-Ценского. Редчайший случай, при жизни такой чести удостоился только Максим Горький.СправкаСергей Николаевич Сергеев-Ценский родился в 1875 году на Тамбовщине. Окончил учительский институт, служил в армии, участвовал в Русско-японской войне. Был учителем. Первый большой роман опубликовал в 1907 г. Самым значительным произведением считается эпопея "Севастопольская страда". Жил в Алуште с 1906 года. Во время войны был членом литературной группы, организованной при Совинформбюро. Его материалы публиковались в центральных изданиях: "Правда", "Известия", "Красная Звезда", журналах "Краснофлотец", "Красноармеец", "Большевик". В 1941-1945 гг. сотрудничал с 16 центральными и региональными изданиями. В библиографии писателя сотни произведений и тысячи стихов. После освобождения Крыма вернулся в Алушту. Умер в 1958 г.

https://crimea.ria.ru/20210320/Davayte-chitat-davayte-pisat-10-faktov-ob-Ismaile-Gasprinskom-1119376396.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

общество, новости, совинформбюро, сергей сергеев-ценский, история, сми, новости крыма