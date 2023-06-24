"Сергеев в списке, а Ценский не значится!": воевал, доил коров, писал
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятная доска Сергеева-Ценского
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сегодня, 24 июня, в день создания легендарного Совинформбюро, мы вспоминаем одного из ярчайших его сотрудников, русского и советского писателя Сергея Сергеева-Ценского. Человека с ярким и щедрым литературным талантом. Который очень гордился тем, что про него говорили: крымчанин. Можно ли прожить большую жизнь, не поступившись совестью, убеждениями, принципами? Сергеев-Ценский жил именно так.
Очерк Сергеева-Ценского в газете «Известия», 1942 г.
1 из 2
Очерк Сергеева-Ценского в газете «Известия», 1942 г.
© Источник: sevmbКнига из Морской библиотеки Севастополя, которая обралась до Крыма с солдатами-освободителями
2 из 2
Книга из Морской библиотеки Севастополя, которая обралась до Крыма с солдатами-освободителями
1 из 2
Очерк Сергеева-Ценского в газете «Известия», 1942 г.
2 из 2
Книга из Морской библиотеки Севастополя, которая обралась до Крыма с солдатами-освободителями
Через голову начальства
На военной службе уже состоявшийся писатель и прапорщик 51-го Литовского полка стал свидетелем одной из трагедий Симферополя, еврейского погрома 1905 года. Тогда городские власти разрешили бунтовщикам "выпустить пар", громя магазины и дома. 63 убитых, больше сотни раненых. Полиция не вмешивалась. Военным приказали только наблюдать.
Прапорщик Сергеев подал рапорт о происходившем "через голову начальства", выступил в суде с показаниями: "Совершалось что-то санкционированное, комильфотное. Резвая толпа двигала вперед веселое дело разрушения гнусных лавок, а полицмейстер спокойно стоял вдали…" Срочно после этого крымский губернатор подал свою бумагу с уверениями, что показания Сергеева "есть сплошная клевета и ложь".
Последовал выход в отставку. Сергеев был этому только рад - он знал, чему посвятить жизнь. К тому времени он уже сложившийся писатель Сергеев-Ценский. Псевдоним добавил к фамилии по названию тамбовской речки Цны, на ее берегах прошло детство. И лучшее место для себя он тоже выбрал: Алушта. Здесь родилось множество стихов, рассказов, здесь шла работа над романами.
Домик за муку
Муза Ценского - крымчанка. У нее загорелые руки, ее лицо потрескалось от солнца и ветра, а ноги загрубели от каменистых дорог, она любит соленую хамсу и молодое вино… Я не знаю никого другого, кто писал бы о море и горах с такою расточительностью, как Ценский.
Петр Павленко, русский советский писатель, сценарист, журналист.
© Республиканская научная библиотека "Таврика"На встрече с моряками-черноморцами. 1941 г. Из книги Сергеева-Ценского "Трудитесь много и радостно"
© Республиканская научная библиотека "Таврика"
На встрече с моряками-черноморцами. 1941 г. Из книги Сергеева-Ценского "Трудитесь много и радостно"
Удивительно, но страшное время Гражданской войны и первые годы после нее писатель мог вспоминать… с улыбкой. На Южном берегу в 1921 году уже было голодно. На руках у Сергеева-Ценского жена и ее дочь. Он пытается продать единственное сокровище – свой домик. За четыре пуда муки. Никто не берет. Дорого.
© Республиканская научная библиотека "Таврика"Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Из книги Сергеева-Ценского "Трудитесь много и радостно"
© Республиканская научная библиотека "Таврика"
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Из книги Сергеева-Ценского "Трудитесь много и радостно"
Советская власть объявила о помощи "ценным представителям интеллигенции". Таких в Алуште набралось четверо. Пришли за пайками, назвали фамилии. У кладовщика случилась истерика: в списке четыре фамилии, а называют пять! Стал кричать, что Сергееву паек даст, тот в списке. А какому-то примазавшемуся Ценскому ничего не положено!
Он не чурался любой честной работы. Нанялся пасти и доить коров. Приходил в воинский лазарет, его окликали: "Молошник, а молошник!.." Откликался. И не рвался объяснять, что он писатель, известный в России и за границей.
"Читал под Керчью"
В Симферополе мемориальная доска Сергееву-Ценскому находится на угловом здании: здесь пересекаются Севастопольская и улица Сергеева-Ценского. В нем располагается информационное агентство РИА Новости Крым, "наследник" знаменитого Совинформбюро. Созданное в первые дни войны, оно руководило работой военкоров, распространяло информационные материалы в советские и зарубежные СМИ.
При Совинформбюро была создана литературная группа, в которую вошли известные писатели. Сергеев-Ценский, вынужденный эвакуироваться из Крыма, с радостью принял предложение работать в группе. В свои 66 лет он не мог стать, как некоторые коллеги, военным корреспондентом. Но по высылаемым ему материалам писал очерки, добиравшиеся до сердца каждого. Об истекающем кровью Севастополе. О зверствах фашистов. О санитарке Зине. О Захаре Сорокине, "крымском Маресьеве": он тоже полз по снегу от сбитого самолета к своим. Потерял ступни ног, но вернулся в строй. Крымский — потому, что служил на Черноморском флоте.
20 марта 2021, 08:52"Давайте читать, давайте писать!": 10 фактов об Исмаиле Гаспринском
В Морской библиотеке Севастополя хранится "Севастопольская страда" Сергеева-Ценского, о Крымской войне. Эта книга прошла вместе с 16-м стрелковым корпусом Приморской армии от Кубани до Севастополя. На ее страницах оставили надписи благодарные читатели: "Эту книгу с большим волнением прочитал "Нач. связи" 16 с. к. майор И. Карнаухов. II-44 г.". "Читал под Керчью. III-1944 г. Ком. взвода разведки лейтенант Алексеев из г. Москвы".
После войны Сергеев-Ценский вернулся в Алушту. Много работал. Вместе с женой шефствовал над местным детдомом. Своих детей они не нажили, а дочь супруги от первого брака умерла еще в 1920-е годы. Кстати, детдом Алушты носил имя Сергеева-Ценского. Редчайший случай, при жизни такой чести удостоился только Максим Горький.
© Республиканская научная библиотека "Таврика"Сергеев-Ценский с женой Христиной Михайловной с детьми из Алуштинского детдома им. Сергеева-Ценского. 1953 г. Из книги Сергеева-Ценского "Трудитесь много и радостно"
© Республиканская научная библиотека "Таврика"
Сергеев-Ценский с женой Христиной Михайловной с детьми из Алуштинского детдома им. Сергеева-Ценского. 1953 г. Из книги Сергеева-Ценского "Трудитесь много и радостно"
Справка
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский родился в 1875 году на Тамбовщине. Окончил учительский институт, служил в армии, участвовал в Русско-японской войне. Был учителем. Первый большой роман опубликовал в 1907 г. Самым значительным произведением считается эпопея "Севастопольская страда". Жил в Алуште с 1906 года. Во время войны был членом литературной группы, организованной при Совинформбюро.
Его материалы публиковались в центральных изданиях: "Правда", "Известия", "Красная Звезда", журналах "Краснофлотец", "Красноармеец", "Большевик". В 1941-1945 гг. сотрудничал с 16 центральными и региональными изданиями. В библиографии писателя сотни произведений и тысячи стихов. После освобождения Крыма вернулся в Алушту. Умер в 1958 г.