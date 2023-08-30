https://crimea.ria.ru/20230830/vlasti-kryma-ozvuchili-dannye-po-zagruzke-gostinits-v-regione-1131047808.html

Власти Крыма озвучили данные по загрузке гостиниц в регионе

Власти Крыма озвучили данные по загрузке гостиниц в регионе - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Власти Крыма озвучили данные по загрузке гостиниц в регионе

Средняя загрузка средств размещения в Крыму составила 45%, отельеры региона приступили к оформлению документов для получения федеральной субсидии. Об этом... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T15:37

2023-08-30T15:37

2023-08-30T15:37

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

туристский форум "открытый крым-2018"

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Средняя загрузка средств размещения в Крыму составила 45%, отельеры региона приступили к оформлению документов для получения федеральной субсидии. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, средства из федерального бюджета в размере 2,7 млрд рублей на поддержку туристической сферы республика уже получила. Отельеры уже начали оформлять документы для получения средств. На каждого работника будет начислено по четыре МРОТ при выполнении условий по сохранению занятости на предприятии.При этом Константинов не исключил, что крымским средствам размещения может понадобиться дополнительная помощь из федеральной казны. Профильные министерства на данный момент прорабатывают этот вопрос.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на развитие туризма в России ежегодно будет выделяться минимум 48 миллиардов рублей. По его данным, туристическая сфера на данный момент формирует порядка 2,6% ВВП страны. В планах правительства – увеличить этот показатель.В июле министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что на середину лета средний уровень бронирования составлял более 55% и продолжал расти. Особо министр подчеркнул, что на курортах Южного берега показатель несколько выше - около 65%.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристыАксенов сделал заявление по курортному сбору в КрымуМэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023

https://crimea.ria.ru/20230830/u-nas-nadezhnaya-zaschita-vlasti-kryma-zayavili-o-gotovnosti-k-atakam-vsu-1131047157.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, туристский форум "открытый крым-2018", владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости, новости крыма