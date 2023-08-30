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Власти Крыма озвучили данные по загрузке гостиниц в регионе - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Власти Крыма озвучили данные по загрузке гостиниц в регионе
Власти Крыма озвучили данные по загрузке гостиниц в регионе - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Власти Крыма озвучили данные по загрузке гостиниц в регионе
Средняя загрузка средств размещения в Крыму составила 45%, отельеры региона приступили к оформлению документов для получения федеральной субсидии. Об этом... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T15:37
2023-08-30T15:37
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Средняя загрузка средств размещения в Крыму составила 45%, отельеры региона приступили к оформлению документов для получения федеральной субсидии. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, средства из федерального бюджета в размере 2,7 млрд рублей на поддержку туристической сферы республика уже получила. Отельеры уже начали оформлять документы для получения средств. На каждого работника будет начислено по четыре МРОТ при выполнении условий по сохранению занятости на предприятии.При этом Константинов не исключил, что крымским средствам размещения может понадобиться дополнительная помощь из федеральной казны. Профильные министерства на данный момент прорабатывают этот вопрос.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на развитие туризма в России ежегодно будет выделяться минимум 48 миллиардов рублей. По его данным, туристическая сфера на данный момент формирует порядка 2,6% ВВП страны. В планах правительства – увеличить этот показатель.В июле министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что на середину лета средний уровень бронирования составлял более 55% и продолжал расти. Особо министр подчеркнул, что на курортах Южного берега показатель несколько выше - около 65%.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон: какие курорты выбирают российские туристыАксенов сделал заявление по курортному сбору в КрымуМэр Ялты рассказала о предварительных итогах курортного сезона-2023
https://crimea.ria.ru/20230830/u-nas-nadezhnaya-zaschita-vlasti-kryma-zayavili-o-gotovnosti-k-atakam-vsu-1131047157.html
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туризм в крыму, туристский форум "открытый крым-2018", владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости, новости крыма
Власти Крыма озвучили данные по загрузке гостиниц в регионе

Константинов: средняя загрузка гостиниц в Крыму этим летом составила 45%

15:37 30.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в отелях Крыма
Отдых в отелях Крыма - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Средняя загрузка средств размещения в Крыму составила 45%, отельеры региона приступили к оформлению документов для получения федеральной субсидии. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Экспертных данных еще нет, но по моей оценке, сезон состоялся. Средняя загрузка – 45%. Если теоретически разделить на всех эту загрузку, себестоимость закроют все, в убытке никто не будет", – сказал председатель Госсовета РК.
По его словам, средства из федерального бюджета в размере 2,7 млрд рублей на поддержку туристической сферы республика уже получила. Отельеры уже начали оформлять документы для получения средств. На каждого работника будет начислено по четыре МРОТ при выполнении условий по сохранению занятости на предприятии.
При этом Константинов не исключил, что крымским средствам размещения может понадобиться дополнительная помощь из федеральной казны. Профильные министерства на данный момент прорабатывают этот вопрос.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на развитие туризма в России ежегодно будет выделяться минимум 48 миллиардов рублей. По его данным, туристическая сфера на данный момент формирует порядка 2,6% ВВП страны. В планах правительства – увеличить этот показатель.
В июле министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал, что на середину лета средний уровень бронирования составлял более 55% и продолжал расти. Особо министр подчеркнул, что на курортах Южного берега показатель несколько выше - около 65%.
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