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Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе Крыма

Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе Крыма

Еще 165 земельных участков в селе Молочное в ближайшее время будут переданы в собственность участникам спецоперации. Об этом во вторник РИА Новости Крым сообщил РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T16:26

2023-08-29T16:26

2023-08-29T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Еще 165 земельных участков в селе Молочное в ближайшее время будут переданы в собственность участникам спецоперации. Об этом во вторник РИА Новости Крым сообщил замминистра имущественных отношений республики Анатолий Заиченко.Село Молочное расположено в Сакском районе Крыма. От окраины населенного пункта, где сформированы участки, до берега озера Селеного по прямой всего несколько сот метров. Море чуть дальше – за небольшой дамбой.Участок, выделенный под будущий жилой массив, ровный, совсем близко подходят электрические опоры. До ближайших жилых домов несколько минут пешком, еще чуть поодаль – небольшие магазины.Как только все очередники получат уведомления, министерство разработает график выезда в регионы, где проживают получатели земли. Это необходимо, чтобы люди могли написать заявление непосредственно на получение участков в своем городе или населенном пункте, не приезжая в Симферополь, пояснил замминистра. После владельцам земли останется только получить право собственности."Приезжаем, принимаем заявления и сразу же человеку выдается приказ. С этим документом гражданин может либо самостоятельно обратиться в Госкомрегистр за регистрацией права собственности, либо написать еще одно заявление, чтобы это сделали за него сотрудники министерства имущественных отношений республики", – подчеркнул Заиченко и добавил, что процедура регистрации занимает 10 дней.После этого собственники смогут начинать строительство домов, землю также можно будет продать, подарить и передать по наследству.Как и было заявлено ранее, участки в Молочном расположены вблизи населенного пункта и совсем близко к морю. Кроме того, в настоящее время профильные министерства прорабатывают вопрос подвода коммуникаций – дорог, электричества, бурения скважин для воды и, в перспективе, газоснабжения.Ранее в минимущества Крыма сообщали, что в регионе участникам спецоперации уже выделено 200 земельных участков, подготовлено к выдаче еще около 500. Площадь каждого – шесть соток. Предоставление земли происходит в порядке очереди с учетом даты подачи заявления. Подать документы могут как сами участники СВО, так и члены их семей.Земля для военнослужащих СВОПрезидент России Владимир Путин в конце прошлого года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное получение участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.Как и кому будут предоставлять землюВыдаваемые участки равны по цене и оснащению. Под выдачу предусмотрены прибрежные районы западного Крыма. Как сообщила зампредседателя Совмина республики Анна Анюхина, на каждом из них предусмотрят возможность возведения жилого дома. В проекты планировки территории включат социальные объекты и места общего пользования.Земельные участки крымчанам будут распределять автоматически с учетом времени постановки в очередь. В случае гибели участника СВО право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участники СВО получили первые земельные участкиЗемлю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районахУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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