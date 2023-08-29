https://crimea.ria.ru/20230829/esche-165-uchastnikov-svo-poluchat-zemlyu-v-sakskom-rayone-kryma-1131022294.html
Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе Крыма
Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе Крыма
Еще 165 земельных участков в селе Молочное в ближайшее время будут переданы в собственность участникам спецоперации. Об этом во вторник РИА Новости Крым сообщил РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T16:26
2023-08-29T16:26
2023-08-29T16:43
эксклюзивы риа новости крым
крым
сакский район
помощь бойцам сво
земля в крыму для участников сво
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анатолий заиченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Еще 165 земельных участков в селе Молочное в ближайшее время будут переданы в собственность участникам спецоперации. Об этом во вторник РИА Новости Крым сообщил замминистра имущественных отношений республики Анатолий Заиченко.Село Молочное расположено в Сакском районе Крыма. От окраины населенного пункта, где сформированы участки, до берега озера Селеного по прямой всего несколько сот метров. Море чуть дальше – за небольшой дамбой.Участок, выделенный под будущий жилой массив, ровный, совсем близко подходят электрические опоры. До ближайших жилых домов несколько минут пешком, еще чуть поодаль – небольшие магазины.Как только все очередники получат уведомления, министерство разработает график выезда в регионы, где проживают получатели земли. Это необходимо, чтобы люди могли написать заявление непосредственно на получение участков в своем городе или населенном пункте, не приезжая в Симферополь, пояснил замминистра. После владельцам земли останется только получить право собственности."Приезжаем, принимаем заявления и сразу же человеку выдается приказ. С этим документом гражданин может либо самостоятельно обратиться в Госкомрегистр за регистрацией права собственности, либо написать еще одно заявление, чтобы это сделали за него сотрудники министерства имущественных отношений республики", – подчеркнул Заиченко и добавил, что процедура регистрации занимает 10 дней.После этого собственники смогут начинать строительство домов, землю также можно будет продать, подарить и передать по наследству.Как и было заявлено ранее, участки в Молочном расположены вблизи населенного пункта и совсем близко к морю. Кроме того, в настоящее время профильные министерства прорабатывают вопрос подвода коммуникаций – дорог, электричества, бурения скважин для воды и, в перспективе, газоснабжения.Ранее в минимущества Крыма сообщали, что в регионе участникам спецоперации уже выделено 200 земельных участков, подготовлено к выдаче еще около 500. Площадь каждого – шесть соток. Предоставление земли происходит в порядке очереди с учетом даты подачи заявления. Подать документы могут как сами участники СВО, так и члены их семей.Земля для военнослужащих СВОПрезидент России Владимир Путин в конце прошлого года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное получение участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.Как и кому будут предоставлять землюВыдаваемые участки равны по цене и оснащению. Под выдачу предусмотрены прибрежные районы западного Крыма. Как сообщила зампредседателя Совмина республики Анна Анюхина, на каждом из них предусмотрят возможность возведения жилого дома. В проекты планировки территории включат социальные объекты и места общего пользования.Земельные участки крымчанам будут распределять автоматически с учетом времени постановки в очередь. В случае гибели участника СВО право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участники СВО получили первые земельные участкиЗемлю участникам СВО в Крыму выдадут в Сакском и Черноморском районахУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки
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крым, сакский район, помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво, общество, новости, анатолий заиченко, минимущества крыма
Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе Крыма
Минимущества: еще 165 земельных участков в Крыму передадут в собственность участникам СВО
16:26 29.08.2023 (обновлено: 16:43 29.08.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым, Элеонора Павловская.
Еще 165 земельных участков в селе Молочное в ближайшее время будут переданы в собственность участникам спецоперации. Об этом во вторник РИА Новости Крым
сообщил замминистра имущественных отношений республики Анатолий Заиченко.
Село Молочное расположено в Сакском районе Крыма. От окраины населенного пункта, где сформированы участки, до берега озера Селеного по прямой всего несколько сот метров. Море чуть дальше – за небольшой дамбой.
Участок, выделенный под будущий жилой массив, ровный, совсем близко подходят электрические опоры. До ближайших жилых домов несколько минут пешком, еще чуть поодаль – небольшие магазины.
"Республикой Крым сформировано и утверждено еще 165 земельных участков в Молочненском сельском поселении, – сообщил Заиченко. – В настоящий момент идет процедура уведомления граждан, очередь которых подошла непосредственно к данному массиву", – сказал Заиченко.
Как только все очередники получат уведомления, министерство разработает график выезда в регионы, где проживают получатели земли. Это необходимо, чтобы люди могли написать заявление непосредственно на получение участков в своем городе или населенном пункте, не приезжая в Симферополь, пояснил замминистра. После владельцам земли останется только получить право собственности.
"Приезжаем, принимаем заявления и сразу же человеку выдается приказ. С этим документом гражданин может либо самостоятельно обратиться в Госкомрегистр за регистрацией права собственности, либо написать еще одно заявление, чтобы это сделали за него сотрудники министерства имущественных отношений республики", – подчеркнул Заиченко и добавил, что процедура регистрации занимает 10 дней.
После этого собственники смогут начинать строительство домов, землю также можно будет продать, подарить и передать по наследству.
Как и было заявлено ранее
, участки в Молочном расположены вблизи населенного пункта и совсем близко к морю. Кроме того, в настоящее время профильные министерства прорабатывают вопрос подвода коммуникаций – дорог, электричества, бурения скважин для воды и, в перспективе, газоснабжения.
Ранее в минимущества Крыма сообщали, что в регионе участникам спецоперации уже выделено 200 земельных участков
, подготовлено к выдаче еще около 500. Площадь каждого – шесть соток. Предоставление земли происходит в порядке очереди с учетом даты подачи заявления. Подать документы могут как сами участники СВО, так и члены их семей.
Земля для военнослужащих СВО
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе специальной военной операции заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции 14 декабря. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное получение участков. В случае гибели землю могут получить члены их семей.
По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.
Как и кому будут предоставлять землю
Выдаваемые участки равны по цене и оснащению. Под выдачу предусмотрены прибрежные районы западного Крыма. Как сообщила зампредседателя Совмина республики Анна Анюхина, на каждом из них предусмотрят возможность возведения жилого дома. В проекты планировки территории включат социальные объекты и места общего пользования.
Земельные участки крымчанам будут распределять автоматически с учетом времени постановки в очередь. В случае гибели участника СВО право на получение земельного участка переходит его родственникам. Право первой очереди предоставляется супруге, второй – детям, третьей – родителям. Предусмотрено также получение участка опекуном в интересах несовершеннолетнего ребенка участника СВО.
Полученную в качестве меры поддержки землю можно будет продать или подарить только после оформления за ней права частной собственности.
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