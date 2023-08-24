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Главные новости Крыма: 24 августа - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Главные новости Крыма: 24 августа
Главные новости Крыма: 24 августа - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Главные новости Крыма: 24 августа
15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе. В Крыму продлен запрет на посещение лесов. Аграрии Крыма озвучили прогноз по урожаю винограда в... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T22:04
2023-08-24T22:04
главное за день
керчь
мчс крыма
урожай в крыму
андрей савчук
минсельхоз крыма
поддержка аграриев
здоровье
лекарства
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. 15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе. В Крыму продлен запрет на посещение лесов. Аграрии Крыма озвучили прогноз по урожаю винограда в этом году. Неиспользуемые сельхозугодья на полуострове инвентаризируют. Члены ОПГ пойдут по суд за нелегальный реабилитационный центр в Симферополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Флаг Керчи развевается над Северным полюсом15-летняя Лера Маллаева из Керчи победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и отправилась к Северному полюсу, где развернула флаг города-героя. Лера учится в керченской школе № 26, занимается танцами, дайвингом, состоит в Организации российских юных разведчиков.По словам школьницы, она специально везла с собой флаг Керчи, чтобы развернуть его на полюсе. Говорит, что испытала невероятную гордость за город, когда разворачивала его флаг.В Крыму на 21 день продлили запрет на посещение лесовВ Крыму на три недели продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщили в МЧС республики. В ведомстве уточняют, что посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, которые разрешено посещать на безвозмездной основе. Спасатели напоминают, что в период ограничений запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах и на близлежащих территориях.Аграрии Крыма планируют собрать не менее 130 тысяч тонн виноградаВ этом году крымским предприятиям предстоит убрать урожай с 16,8 тысячи гектаров виноградников. Планируемый урожай – около 130 тысяч тонн, рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук.По его словам, средняя урожайность в прошлом году составила больше 80 центнеров с гектара. В этом сезоне урожай будет не меньше, рассчитывают аграрии. Самые распространенные из технических сортов, которые возделывают виноградарские предприятия на полуострове, это Ркацители, Алиготе, Шардоне, Мерло, Каберне Совиньон и многие другие.Предприятия, занимающиеся виноградарством и виноделием, получают серьезную господдержку в виде субсидий, поскольку отрасль для крымского агропромышленного комплекса является одной из ключевых.Заброшенную землю в Крыму инвентаризируютВ Крыму необходимо провести инвентаризацию сельхозугодий и проанализировать, где земля не используется по назначению, заявил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.По его словам, на сегодняшний день работа в этом направлении проводится недостаточно эффективно. Савчук подчеркнул, что нерациональное использование таких земель снижает валовый объем производства. Кроме того, заросшие сорняком поля, сады и виноградники могут грозить природными пожарами.Члены ОПГ пойдут по суд за нелегальный реабилитационный центр в СимферополеВ Симферополе девять членов преступной группы пойдут под суд за организацию нелегального реабилитационного центра и незаконное удержание в нем людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.По данным следствия, обвиняемые вводили в заблуждение родственников пациентов о методах лечения, при этом реабилитантам должная помощь не оказывалась. Правоохранители установили 20 жителей полуострова, от которых за оказание реабилитационных мероприятий преступная группа получила незаконный доход в размере почти 8 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20230824/zakharova-vysmeyala-sanktsii-ssha-protiv-arteka-1130934003.html
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https://crimea.ria.ru/20230824/vdovu-boytsa-svo-s-detmi-vyselili-iz-kvartiry-za-dolgi-po-ipoteke-1130926260.html
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главное за день, керчь, мчс крыма, урожай в крыму, андрей савчук, минсельхоз крыма, поддержка аграриев , здоровье, лекарства, симферополь, прокуратура республики крым
Главные новости Крыма: 24 августа

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 24 августа

22:04 24.08.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. 15-летняя крымчанка развернула флаг Керчи на Северном полюсе. В Крыму продлен запрет на посещение лесов. Аграрии Крыма озвучили прогноз по урожаю винограда в этом году. Неиспользуемые сельхозугодья на полуострове инвентаризируют. Члены ОПГ пойдут по суд за нелегальный реабилитационный центр в Симферополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Флаг Керчи развевается над Северным полюсом

15-летняя Лера Маллаева из Керчи победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и отправилась к Северному полюсу, где развернула флаг города-героя. Лера учится в керченской школе № 26, занимается танцами, дайвингом, состоит в Организации российских юных разведчиков.
По словам школьницы, она специально везла с собой флаг Керчи, чтобы развернуть его на полюсе. Говорит, что испытала невероятную гордость за город, когда разворачивала его флаг.
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В Крыму на 21 день продлили запрет на посещение лесов

В Крыму на три недели продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщили в МЧС республики. В ведомстве уточняют, что посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, которые разрешено посещать на безвозмездной основе. Спасатели напоминают, что в период ограничений запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах и на близлежащих территориях.
Пожар. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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Аграрии Крыма планируют собрать не менее 130 тысяч тонн винограда

В этом году крымским предприятиям предстоит убрать урожай с 16,8 тысячи гектаров виноградников. Планируемый урожай – около 130 тысяч тонн, рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук.
По его словам, средняя урожайность в прошлом году составила больше 80 центнеров с гектара. В этом сезоне урожай будет не меньше, рассчитывают аграрии. Самые распространенные из технических сортов, которые возделывают виноградарские предприятия на полуострове, это Ркацители, Алиготе, Шардоне, Мерло, Каберне Совиньон и многие другие.
Предприятия, занимающиеся виноградарством и виноделием, получают серьезную господдержку в виде субсидий, поскольку отрасль для крымского агропромышленного комплекса является одной из ключевых.
Патрис Ле Ланн - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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Заброшенную землю в Крыму инвентаризируют

В Крыму необходимо провести инвентаризацию сельхозугодий и проанализировать, где земля не используется по назначению, заявил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.
По его словам, на сегодняшний день работа в этом направлении проводится недостаточно эффективно. Савчук подчеркнул, что нерациональное использование таких земель снижает валовый объем производства. Кроме того, заросшие сорняком поля, сады и виноградники могут грозить природными пожарами.
Работа аптеки - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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При покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснение

Члены ОПГ пойдут по суд за нелегальный реабилитационный центр в Симферополе

В Симферополе девять членов преступной группы пойдут под суд за организацию нелегального реабилитационного центра и незаконное удержание в нем людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.
По данным следствия, обвиняемые вводили в заблуждение родственников пациентов о методах лечения, при этом реабилитантам должная помощь не оказывалась. Правоохранители установили 20 жителей полуострова, от которых за оказание реабилитационных мероприятий преступная группа получила незаконный доход в размере почти 8 млн рублей.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
15:34
Вдову бойца СВО с детьми выселили из квартиры за долги по ипотеке
Главное за деньКерчьМЧС КрымаУрожай в КрымуАндрей СавчукМинсельхоз КрымаПоддержка аграриевЗдоровьеЛекарстваСимферопольПрокуратура Республики Крым
 
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