https://crimea.ria.ru/20230819/na-ukraine-khotyat-zapretit-territorialnye-ustupki-pri-reshenii-konflikta-1130816268.html

На Украине хотят запретить территориальные уступки при решении конфликта

На Украине хотят запретить территориальные уступки при решении конфликта - РИА Новости Крым, 19.08.2023

На Украине хотят запретить территориальные уступки при решении конфликта

На Украине предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта с Россией в ее пользу. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T11:11

2023-08-19T11:11

2023-08-19T11:11

новости

украина

верховная рада украины

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111548/37/1115483707_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_113f27e10a0b2db356c3007ab9f21b37.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. На Украине предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта с Россией в ее пользу. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.По данным украинских изданий, в заявлении депутатов указывается о необходимости полного вывода российских сил "со всей территории Украины". Также они считают, что необходимо запретить на пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова.Кроме того, людям, которые работают на российские структуры в Крыму, предлагают освобождение от уголовной ответственности при условии "активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами". Депутаты также инициируют восстановление на "деоккупированных территориях" украинской системы образования.Представители киевского режима неоднократно анонсировали операцию по силовому захвату Крымского полуострова. Так, весной советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".На это глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым был, есть и будет российским, ни один представитель нацистского киевского режима не сможет ступить на полуостров. А спикер крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". И этот разговор, по его словам, "будет коротким".Читайте также на РИА Новости Крым:Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и ЗеленскомНи одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – АксеновСозрел план: у Зеленского придумали засеять Крым коноплей

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, верховная рада украины, киев