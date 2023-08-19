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На Украине хотят запретить территориальные уступки при решении конфликта - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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На Украине хотят запретить территориальные уступки при решении конфликта
На Украине хотят запретить территориальные уступки при решении конфликта - РИА Новости Крым, 19.08.2023
На Украине хотят запретить территориальные уступки при решении конфликта
На Украине предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта с Россией в ее пользу. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T11:11
2023-08-19T11:11
новости
украина
верховная рада украины
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. На Украине предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта с Россией в ее пользу. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.По данным украинских изданий, в заявлении депутатов указывается о необходимости полного вывода российских сил "со всей территории Украины". Также они считают, что необходимо запретить на пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова.Кроме того, людям, которые работают на российские структуры в Крыму, предлагают освобождение от уголовной ответственности при условии "активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами". Депутаты также инициируют восстановление на "деоккупированных территориях" украинской системы образования.Представители киевского режима неоднократно анонсировали операцию по силовому захвату Крымского полуострова. Так, весной советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".На это глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым был, есть и будет российским, ни один представитель нацистского киевского режима не сможет ступить на полуостров. А спикер крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". И этот разговор, по его словам, "будет коротким".Читайте также на РИА Новости Крым:Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и ЗеленскомНи одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – АксеновСозрел план: у Зеленского придумали засеять Крым коноплей
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, украина, верховная рада украины, киев
На Украине хотят запретить территориальные уступки при решении конфликта

На Украине предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта с Россией

11:11 19.08.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. На Украине предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта с Россией в ее пользу. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"Прекращение войны... путем любых территориальных уступок государству-агрессору является недопустимым. Об этом говорится в проекте постановления "О заявлении Верховной рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополя", — передает агентство.
По данным украинских изданий, в заявлении депутатов указывается о необходимости полного вывода российских сил "со всей территории Украины". Также они считают, что необходимо запретить на пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова.
Кроме того, людям, которые работают на российские структуры в Крыму, предлагают освобождение от уголовной ответственности при условии "активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами". Депутаты также инициируют восстановление на "деоккупированных территориях" украинской системы образования.
Представители киевского режима неоднократно анонсировали операцию по силовому захвату Крымского полуострова. Так, весной советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".
На это глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым был, есть и будет российским, ни один представитель нацистского киевского режима не сможет ступить на полуостров. А спикер крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". И этот разговор, по его словам, "будет коротким".
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