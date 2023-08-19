https://crimea.ria.ru/20230819/budet-li-mobilizatsiya-v-khersonskoy-oblasti--otvet-saldo-1130816862.html

Будет ли мобилизация в Херсонской области – ответ Сальдо

Будет ли мобилизация в Херсонской области – ответ Сальдо - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Будет ли мобилизация в Херсонской области – ответ Сальдо

Распространяемые слухи о мобилизации в Херсонской области не соответствуют действительности, она не планируется. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T11:45

2023-08-19T11:45

2023-08-19T11:45

владимир сальдо

херсонская область

новости сво

вооруженные силы россии

армия и флот

служба по контракту

частичная мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124075560_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_aa52bedcce75cdebbdcd03a5fddb7f42.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Распространяемые слухи о мобилизации в Херсонской области не соответствуют действительности, она не планируется. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Он подчеркнул, что распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы подписанного им указа являются "примитивной подделкой с многочисленными ошибками". Сальдо призвал не реагировать на фейки и доверять только официальным источникам.Ранее президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. Только в этом году в Вооруженные силы России набрали свыше 150 тысяч контрактников, еще шесть тысяч человек поступили на службу в качестве добровольцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится УкраинаК чему готовится армия России в зоне СВО – мнение экспертаПереломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, служба по контракту, частичная мобилизация