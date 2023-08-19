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Будет ли мобилизация в Херсонской области – ответ Сальдо - РИА Новости Крым, 19.08.2023
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Будет ли мобилизация в Херсонской области – ответ Сальдо
Будет ли мобилизация в Херсонской области – ответ Сальдо - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Будет ли мобилизация в Херсонской области – ответ Сальдо
Распространяемые слухи о мобилизации в Херсонской области не соответствуют действительности, она не планируется. Об этом сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T11:45
2023-08-19T11:45
владимир сальдо
херсонская область
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
служба по контракту
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Распространяемые слухи о мобилизации в Херсонской области не соответствуют действительности, она не планируется. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Он подчеркнул, что распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы подписанного им указа являются "примитивной подделкой с многочисленными ошибками". Сальдо призвал не реагировать на фейки и доверять только официальным источникам.Ранее президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. Только в этом году в Вооруженные силы России набрали свыше 150 тысяч контрактников, еще шесть тысяч человек поступили на службу в качестве добровольцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Потеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится УкраинаК чему готовится армия России в зоне СВО – мнение экспертаПереломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО
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владимир сальдо, херсонская область, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, служба по контракту, частичная мобилизация
Будет ли мобилизация в Херсонской области – ответ Сальдо

Мобилизация в Херсонской области не планируется - Сальдо

11:45 19.08.2023
 
© РИА Новости КрымГлава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо
Глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Распространяемые слухи о мобилизации в Херсонской области не соответствуют действительности, она не планируется. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей нашего и других регионов о мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации на территории Херсонской области. Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы подписанного им указа являются "примитивной подделкой с многочисленными ошибками". Сальдо призвал не реагировать на фейки и доверять только официальным источникам.
"От себя лично могу добавить, что очень многие херсонцы добровольно поступают на службу в Вооруженные силы РФ и другие военные формирования, чтобы громить врага, приносящего неисчислимые бедствия их малой родине", - заключил глава региона.
Ранее президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Минобороны Шойгу неоднократно заявляли о том, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации. Только в этом году в Вооруженные силы России набрали свыше 150 тысяч контрактников, еще шесть тысяч человек поступили на службу в качестве добровольцев.
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Владимир СальдоХерсонская областьНовости СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотСлужба по контрактуЧастичная мобилизация
 
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