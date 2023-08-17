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Часть Крыма в среду без воды - график отключений - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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Часть Крыма в среду без воды - график отключений
Часть Крыма в среду без воды - график отключений - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Часть Крыма в среду без воды - график отключений
В Симферополе, Евпатории, Феодосии и Бахчисарайском районе в четверг по ряду адресов не будет воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T09:36
2023-08-17T09:36
вода в крыму
вода крыма
жкх крыма и севастополя
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе, Евпатории, Феодосии и Бахчисарайском районе в четверг по ряду адресов не будет воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения в СимферополеПо данным предприятия, в крымской столице ориентировочно до 17 часов воды не будет по улицам Менделеева, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Ген. Попова, Декабристов, Тренева, Франко, Шполянской, Морозова.Также частичное отключение до пяти часов вечера по проспекту Кирова. Абонентов обещают обеспечить привозной водой.Другие города КрымаВ течение дня без воды улица Ялтинская в бахчисарайском селе Сирень, до 18 часов без воды ул. Чапаева 67, 77, 79 в Евпатории.Длительное отключение - до 23 часов - произойдет в Феодосии: без воды останутся микрорайон Ближние Камыши, село Береговое, поселок Приморский.Как сообщалось ранее, подвоз питьевой воды феодосийским абонентам осуществляют по графику с 8 часов утра до 9 часов вечера в течение всего дня по различным адресам в указанном районе и населенных пунктах округа. Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму готовятся к началу отопительного сезонаВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублейТысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берег
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вода в крыму, вода крыма, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Часть Крыма в среду без воды - график отключений

"Вода Крыма": в четверг отключения воды в Симферополе, Бахxисарае, Евпатории, Феодосии

09:36 17.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе, Евпатории, Феодосии и Бахчисарайском районе в четверг по ряду адресов не будет воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Отключения в Симферополе

По данным предприятия, в крымской столице ориентировочно до 17 часов воды не будет по улицам Менделеева, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Ген. Попова, Декабристов, Тренева, Франко, Шполянской, Морозова.
Также частичное отключение до пяти часов вечера по проспекту Кирова. Абонентов обещают обеспечить привозной водой.

Другие города Крыма

В течение дня без воды улица Ялтинская в бахчисарайском селе Сирень, до 18 часов без воды ул. Чапаева 67, 77, 79 в Евпатории.
Длительное отключение - до 23 часов - произойдет в Феодосии: без воды останутся микрорайон Ближние Камыши, село Береговое, поселок Приморский.
Как сообщалось ранее, подвоз питьевой воды феодосийским абонентам осуществляют по графику с 8 часов утра до 9 часов вечера в течение всего дня по различным адресам в указанном районе и населенных пунктах округа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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