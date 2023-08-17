https://crimea.ria.ru/20230817/chast-kryma-v-sredu-bez-vody---grafik-otklyucheniy-1130776646.html

Часть Крыма в среду без воды - график отключений

Часть Крыма в среду без воды - график отключений - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Часть Крыма в среду без воды - график отключений

В Симферополе, Евпатории, Феодосии и Бахчисарайском районе в четверг по ряду адресов не будет воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T09:36

2023-08-17T09:36

2023-08-17T09:36

вода в крыму

вода крыма

жкх крыма и севастополя

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_3a7ea35fe37932ee7933d84854b0b751.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе, Евпатории, Феодосии и Бахчисарайском районе в четверг по ряду адресов не будет воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключения в СимферополеПо данным предприятия, в крымской столице ориентировочно до 17 часов воды не будет по улицам Менделеева, Богдана Хмельницкого, Дзержинского, Ген. Попова, Декабристов, Тренева, Франко, Шполянской, Морозова.Также частичное отключение до пяти часов вечера по проспекту Кирова. Абонентов обещают обеспечить привозной водой.Другие города КрымаВ течение дня без воды улица Ялтинская в бахчисарайском селе Сирень, до 18 часов без воды ул. Чапаева 67, 77, 79 в Евпатории.Длительное отключение - до 23 часов - произойдет в Феодосии: без воды останутся микрорайон Ближние Камыши, село Береговое, поселок Приморский.Как сообщалось ранее, подвоз питьевой воды феодосийским абонентам осуществляют по графику с 8 часов утра до 9 часов вечера в течение всего дня по различным адресам в указанном районе и населенных пунктах округа. Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму готовятся к началу отопительного сезонаВ Симферополе достроили канализационный коллектор за 11 млрд рублейТысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берег

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, вода крыма, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма