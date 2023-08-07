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Как в Крыму готовятся к началу отопительного сезона
Как в Крыму готовятся к началу отопительного сезона - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Как в Крыму готовятся к началу отопительного сезона
Почти 30 тепловых котлов и более 16 км теплотрасс планируют отремонтировать и заменить в Крыму к началу отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T15:42
2023-08-07T15:42
2023-08-07T16:25
крымтеплокоммунэнерго
жкх
жкх крыма и севастополя
эдуард селиванов
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отопительный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Почти 30 тепловых котлов и более 16 км теплотрасс планируют отремонтировать и заменить в Крыму к началу отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.Гость студии подчеркнул, что работа по подготовке к будущему отопительному сезону началась сразу по окончании предыдущего. Специалисты предприятия провели гидравлические испытания тепловых сетей и оборудования. Результаты обследования были внесены в план работы.Кроме того, запланированы ремонт и замена более 16 км тепловых сетей. На сегодняшний день мероприятия выполнены на сетях протяженностью свыше 10 км. Также в планах замена 20 единиц теплообменных аппаратов, 62 насосных агрегата. Работы ведутся ежедневно в системном порядке, отметил глава предприятия.Ранее Эдуард Селиванов сообщал, что значительная часть теплотрасс в регионе проложена в период с 70-80-х годов по 90-е. Поэтому физический износ сетей составляет от 50% и выше."Крымтеплокоммунэнерго" отапливает 180 школ, 150 детсадов, 99 больниц, около 4,5 тысяч многоквартирных домов. Всего на балансе предприятия находятся 307 котельных, 168 центральных тепловых пунктов, а также разветвленная сеть теплоснабжения протяженностью 815 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублейКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет экспертаПроблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"
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крымтеплокоммунэнерго, жкх, жкх крыма и севастополя, эдуард селиванов, крым, новости крыма, отопительный сезон в крыму
Как в Крыму готовятся к началу отопительного сезона
В Крыму отремонтируют три десятка котельных и километры теплотрасс
15:42 07.08.2023 (обновлено: 16:25 07.08.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым.
Почти 30 тепловых котлов и более 16 км теплотрасс планируют отремонтировать и заменить в Крыму к началу отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.
Гость студии подчеркнул, что работа по подготовке к будущему отопительному сезону началась сразу по окончании предыдущего. Специалисты предприятия провели гидравлические испытания тепловых сетей и оборудования. Результаты обследования были внесены в план работы.
"На предприятии составлен план, который включает ремонты теплового оборудования, насосных групп и тепловых сетей. На сегодняшний день в планах ремонт 29 котлов, десять уже отремонтированы", – сказал Селиванов.
Кроме того, запланированы ремонт и замена более 16 км тепловых сетей. На сегодняшний день мероприятия выполнены на сетях протяженностью свыше 10 км. Также в планах замена 20 единиц теплообменных аппаратов, 62 насосных агрегата. Работы ведутся ежедневно в системном порядке, отметил глава предприятия.
Ранее Эдуард Селиванов сообщал, что значительная часть теплотрасс в регионе проложена в период с 70-80-х годов по 90-е. Поэтому физический износ сетей составляет от 50% и выше.
"Крымтеплокоммунэнерго" отапливает 180 школ, 150 детсадов, 99 больниц, около 4,5 тысяч многоквартирных домов. Всего на балансе предприятия находятся 307 котельных, 168 центральных тепловых пунктов, а также разветвленная сеть теплоснабжения протяженностью 815 км.
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