https://crimea.ria.ru/20230807/kak-v-krymu-gotovyatsya-k-nachalu-otopitelnogo-sezona-1130585276.html

Как в Крыму готовятся к началу отопительного сезона

Как в Крыму готовятся к началу отопительного сезона - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Как в Крыму готовятся к началу отопительного сезона

Почти 30 тепловых котлов и более 16 км теплотрасс планируют отремонтировать и заменить в Крыму к началу отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T15:42

2023-08-07T15:42

2023-08-07T16:25

крымтеплокоммунэнерго

жкх

жкх крыма и севастополя

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крым

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отопительный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Почти 30 тепловых котлов и более 16 км теплотрасс планируют отремонтировать и заменить в Крыму к началу отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.Гость студии подчеркнул, что работа по подготовке к будущему отопительному сезону началась сразу по окончании предыдущего. Специалисты предприятия провели гидравлические испытания тепловых сетей и оборудования. Результаты обследования были внесены в план работы.Кроме того, запланированы ремонт и замена более 16 км тепловых сетей. На сегодняшний день мероприятия выполнены на сетях протяженностью свыше 10 км. Также в планах замена 20 единиц теплообменных аппаратов, 62 насосных агрегата. Работы ведутся ежедневно в системном порядке, отметил глава предприятия.Ранее Эдуард Селиванов сообщал, что значительная часть теплотрасс в регионе проложена в период с 70-80-х годов по 90-е. Поэтому физический износ сетей составляет от 50% и выше."Крымтеплокоммунэнерго" отапливает 180 школ, 150 детсадов, 99 больниц, около 4,5 тысяч многоквартирных домов. Всего на балансе предприятия находятся 307 котельных, 168 центральных тепловых пунктов, а также разветвленная сеть теплоснабжения протяженностью 815 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублейКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет экспертаПроблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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