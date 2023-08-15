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В Феодосии два дня не будет воды - причины и адреса отключения
В Феодосии два дня не будет воды - причины и адреса отключения - РИА Новости Крым, 15.08.2023
В Феодосии два дня не будет воды - причины и адреса отключения
Из-за переустройства водовода часть Феодосии останется без воды 16 и 17 августа, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T19:55
2023-08-15T19:55
2023-08-15T19:55
феодосия
новости крыма
водоснабжение
вода крыма
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Из-за переустройства водовода часть Феодосии останется без воды 16 и 17 августа, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В этой связи с 18 часов 16 августа до 23 часов 17 августа водоснабжение ограничат в феодосийском микрорайоне Ближние Камыши, в селе Береговое и поселке Приморском.Абонентов обещают обеспечить привозной водой, которую доставят 17 августа в Приморском по адресам:С 8.00 до 10.00 - улица Южная, 11-13;с 10.00 до 11.00 - улицы Молодежная, 13-16, Победы, 5-8;с 11-00 до 12-00 - Советская, 8-14;с 12.00 до 13 часов - Советская, 18-26;с 13.00 до 14.00 - Юбилейная, 5-8;с 15.00 до 16.00 - Железнодорожная, 7-11, Керченская, 56;с 16.00 до 17.00 - Гагарина, Просвещения, Набережная, 14;с 17.00 до 18.00 - Промышленная, Авиационная, Набережная, 6;с 19.00 до 20.00 - Десантников, 7-9;С 20.00 до 21.00 - Железнодорожная, 6-8.В селе Береговом:с 08.00 до 10.00 - улица 40 лет Победы, 1;с 10.00 до 11.00 - улица Курская;с 11.00 до 12.00 - Комарова;с полудня до 13.00 - Гагарина;с 13.00 до 14.00 - Десантников, Садовая;с 14.00 до 15.00 - Школьная;с 15.00 до 16.00 - НабережнаяВ Ближних Камышах подвоз воды обеспечат по улице Дружбы с 8 часов утра до 17.00. Машина будет перемещаться каждый час, начиная от дома №16 до дома №46.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Симферополе: часть столицы надолго без водыСемь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к ФеодосииКак в Крыму готовятся к началу отопительного сезона
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феодосия, новости крыма, водоснабжение, вода крыма, жкх крыма и севастополя
В Феодосии два дня не будет воды - причины и адреса отключения
"Вода Крыма": часть Феодосии останется без воды 16 и 17 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Из-за переустройства водовода часть Феодосии останется без воды 16 и 17 августа, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"В связи с необходимостью выполнения работ по переустройству сетей водоснабжения и водоотведения в рамках капремонта трассы "Таврида" в районе подъезда к Феодосии, 16-17 августа будет производиться переврезка водовода, питающего Феодосийский и Судакский округа", - пояснили на предприятии причину отключения.
В этой связи с 18 часов 16 августа до 23 часов 17 августа водоснабжение ограничат в феодосийском микрорайоне Ближние Камыши, в селе Береговое и поселке Приморском.
Абонентов обещают обеспечить привозной водой, которую доставят 17 августа в Приморском по адресам:
С 8.00 до 10.00 - улица Южная, 11-13;
с 10.00 до 11.00 - улицы Молодежная, 13-16, Победы, 5-8;
с 11-00 до 12-00 - Советская, 8-14;
с 12.00 до 13 часов - Советская, 18-26;
с 13.00 до 14.00 - Юбилейная, 5-8;
с 15.00 до 16.00 - Железнодорожная, 7-11, Керченская, 56;
с 16.00 до 17.00 - Гагарина, Просвещения, Набережная, 14;
с 17.00 до 18.00 - Промышленная, Авиационная, Набережная, 6;
с 19.00 до 20.00 - Десантников, 7-9;
С 20.00 до 21.00 - Железнодорожная, 6-8.
с 08.00 до 10.00 - улица 40 лет Победы, 1;
с 10.00 до 11.00 - улица Курская;
с 11.00 до 12.00 - Комарова;
с полудня до 13.00 - Гагарина;
с 13.00 до 14.00 - Десантников, Садовая;
с 14.00 до 15.00 - Школьная;
с 15.00 до 16.00 - Набережная
В Ближних Камышах подвоз воды обеспечат по улице Дружбы с 8 часов утра до 17.00. Машина будет перемещаться каждый час, начиная от дома №16 до дома №46.
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