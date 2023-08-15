https://crimea.ria.ru/20230815/avariya-v-simferopole-chast-stolitsy-nadolgo-bez-vody-1130740068.html

Авария в Симферополе: часть столицы надолго без воды

Авария в Симферополе: часть столицы надолго без воды - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Авария в Симферополе: часть столицы надолго без воды

Часть Симферополя до утра среды останется без воды из-за аварии на сетях, в других городах Крыма из-за ремонтов водоводов отключения продлятся до вечера... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T11:02

2023-08-15T11:02

2023-08-15T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Часть Симферополя до утра среды останется без воды из-за аварии на сетях, в других городах Крыма из-за ремонтов водоводов отключения продлятся до вечера вторника, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Авария в СимферополеПо данным предприятия, в Симферополе воды не будет до 6 часов утра 16 августа в границах СНТ "Дачник", "Садовод", "Юбилейный" и в микрорайоне Крымская Роза."Подвоз питьевой воды будет осуществляться с 10.00 до 17.00 по адресу СПК "Юбилейный", улица Степная, в районе остановки общественного транспорта", - уточняется в официальном Telegram-канале "Воды Крыма".Другие города республикиВ селе Ленинском Ленинского района воды не будет до пяти часов вечера 15 августа.Также до 17.00 вторника без воды улицы Дорожная, Анюнаса, Волынкина, Вторая Полевая, переулки Школьный, Третий Заводской и Симферопольское шоссе в Феодосии. Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.В Джанкое до 14.00 отключение по улицам Набережной, Проезжей, Северной, Элеваторной, а также в Северном и Элеваторном переулках.В Алуште до 13.00 без воды улица Октябрьская, 67, 67-Б, 69, 63, 61, до 15.00 в Приветном улицы Шевченко, Садовая, Заречная, Горького, 1-38, переулки Школьный и Почтовый.В Бахчисарае в первой половине дня без воды улицы Мальцева, Буденного, Стрельникова, Задорожная, Комарова, Маяковского, Висовина, Ломоносова, Чапаева. В Красноперекопске - Октябрьская, Вишневая, Морская, Промышленная, микрорайон Шанхай и село Совхозное.Читайте также на РИА Новости Крым:Запасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июляКак уберечь ребенка от кишечной инфекцииИз-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб воды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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