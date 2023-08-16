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Уклонист из Армянска осознал вину и сам явился с повинной - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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Уклонист из Армянска осознал вину и сам явился с повинной
Уклонист из Армянска осознал вину и сам явился с повинной - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Уклонист из Армянска осознал вину и сам явился с повинной
Армянска, который дважды проигнорировал повестку в военкомат, но осознал свою вину и явился с повинной, приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T19:37
2023-08-16T19:37
военкомат
происшествия
суд
армянск
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. 24-летнего жителя Армянска, который дважды проигнорировал повестку в военкомат, но осознал свою вину и явился с повинной, приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Армянского городского суда.Подсудимый этим летом дважды получил повестку в военкомат. Но проигнорировал ее оба раза. При этом никаких уважительных причин для неявки в военный комиссариат и оснований для освобождения от призыва у него не было.Однако через время молодой человек осознал, к каким последствиям это может привести, и сам явился с повинной в следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Вскоре он предстал перед судом.На слушании дела его признали виновным в совершении преступления по ст. 328 УК РФ - "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". При этом суд принял во внимание явку с повинной, раскаяние подсудимого, положительную характеристику его по месту жительства и вынес решение, что оснований для уголовной ответственности нет. Подсудимому назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.Пока приговор не вступил в законную силу.По новому закону, который был подписан президентом в конце июля этого года, штраф за неявку в военкомат теперь составляет до 30 тысяч рублей. Ранее "уклонистам" выписывали штрафы в размере от 500 рублей до 3 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по странеПризывной возраст повышен – подписан законВ РФ одобрен закон о запрете выезда за границу после повестки в военкомат
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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военкомат, происшествия, суд, армянск, новости
Уклонист из Армянска осознал вину и сам явился с повинной

Уклонисту из Армянска грозит штраф в 20 тысяч рублей и новая повестка

19:37 16.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. 24-летнего жителя Армянска, который дважды проигнорировал повестку в военкомат, но осознал свою вину и явился с повинной, приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Армянского городского суда.
"Выплата штрафа не освобождает виновного от службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, к которой он годен", - добавляют в суде.
Подсудимый этим летом дважды получил повестку в военкомат. Но проигнорировал ее оба раза. При этом никаких уважительных причин для неявки в военный комиссариат и оснований для освобождения от призыва у него не было.
Однако через время молодой человек осознал, к каким последствиям это может привести, и сам явился с повинной в следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Вскоре он предстал перед судом.
На слушании дела его признали виновным в совершении преступления по ст. 328 УК РФ - "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". При этом суд принял во внимание явку с повинной, раскаяние подсудимого, положительную характеристику его по месту жительства и вынес решение, что оснований для уголовной ответственности нет. Подсудимому назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.
Пока приговор не вступил в законную силу.
По новому закону, который был подписан президентом в конце июля этого года, штраф за неявку в военкомат теперь составляет до 30 тысяч рублей. Ранее "уклонистам" выписывали штрафы в размере от 500 рублей до 3 тысяч.
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