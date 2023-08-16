https://crimea.ria.ru/20230816/uklonist-iz-armyanska-osoznal-vinu-i-sam-yavilsya-s-povinnoy-1130773437.html

Уклонист из Армянска осознал вину и сам явился с повинной

Уклонист из Армянска осознал вину и сам явился с повинной - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Уклонист из Армянска осознал вину и сам явился с повинной

Армянска, который дважды проигнорировал повестку в военкомат, но осознал свою вину и явился с повинной, приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T19:37

2023-08-16T19:37

2023-08-16T19:37

военкомат

происшествия

суд

армянск

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. 24-летнего жителя Армянска, который дважды проигнорировал повестку в военкомат, но осознал свою вину и явился с повинной, приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Армянского городского суда.Подсудимый этим летом дважды получил повестку в военкомат. Но проигнорировал ее оба раза. При этом никаких уважительных причин для неявки в военный комиссариат и оснований для освобождения от призыва у него не было.Однако через время молодой человек осознал, к каким последствиям это может привести, и сам явился с повинной в следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Вскоре он предстал перед судом.На слушании дела его признали виновным в совершении преступления по ст. 328 УК РФ - "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". При этом суд принял во внимание явку с повинной, раскаяние подсудимого, положительную характеристику его по месту жительства и вынес решение, что оснований для уголовной ответственности нет. Подсудимому назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.Пока приговор не вступил в законную силу.По новому закону, который был подписан президентом в конце июля этого года, штраф за неявку в военкомат теперь составляет до 30 тысяч рублей. Ранее "уклонистам" выписывали штрафы в размере от 500 рублей до 3 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по странеПризывной возраст повышен – подписан законВ РФ одобрен закон о запрете выезда за границу после повестки в военкомат

армянск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военкомат, происшествия, суд, армянск, новости